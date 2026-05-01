Ciencia

Cómo enfrentar la ansiedad sin sentir culpa, según una especialista

La psicóloga Marina Mammoliti detalló en Infobae a las Nueve qué señales conviene observar y por qué es clave personalizar cada herramienta para reducir el impacto diario

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Las recomendaciones de la psicóloga Marina Mammolita para frenar y afrontar las situaciones cotidianas sin exceso de preocupación

En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, la psicóloga clínica Marina Mammoliti compartió su visión sobre la ansiedad y detalló cuáles son las herramientas más eficaces para afrontar el malestar diario que afecta a gran parte de la población

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Mammoliti celebró la publicación de su primer libro que presentará en la Feria del Libro este domingo.

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Explicó que el texto propone un abordaje integral del fenómeno: “Tiene historias personales de pacientes, también teoría y ejercicios prácticos. Hay un montón de herramientas, las más probadas o más basadas en evidencia para calmar la ansiedad”.

La ansiedad como mecanismo evolutivo y su impacto cotidiano

Captura – MARINA MAMMOLITI  – Infobae en Vivo
Personalizar las estrategias para reducir la ansiedad es fundamental, ya que cada individuo experimenta y desencadena el malestar de manera diferente, afirmó la especialista

Mammoliti remarcó que la ansiedad es inherente a la condición humana: “Ansiedad sentimos todos. Es un mecanismo evolutivo que sentimos por el simple hecho de ser seres humanos. Nos protege. Lo vamos a sentir todos”.

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Sin embargo, diferenció entre la ansiedad funcional y la disfuncional: “La diferencia es que la ansiedad, cuando está tan intensa y tan en demasía frente a lo que me pide la vida, impacta en que yo pueda o no pueda vivir la vida que quiero vivir”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos de ansiedad son los más comunes en el mundo. “Se estima que un 4,4% de la población tiene algún trastorno de ansiedad superintenso. Pero todos nosotros sentimos ansiedad”, destacó la especialista.

Para Mammoliti, “uno no tiene que tener un trastorno de ansiedad como tal para que la ansiedad genere malestar en nuestra vida”. En ese sentido, subrayó la importancia de identificar cómo y cuándo la ansiedad deja de ser funcional para transformarse en un obstáculo cotidiano.

Herramientas concretas para frenar la ansiedad

Ilustración de un cerebro humano con burbujas de pensamiento. Las burbujas muestran personas volando, cayendo, sintiendo miedo y ansiedad, y en un estado de calma
La psicoeducación es esencial para entender los mecanismos de la ansiedad y desactivar la incertidumbre que alimenta el malestar, explicó la psicóloga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre las estrategias más eficaces, Mammoliti fue enfática: “Hay herramientas que llamo ‘botón rojo’, para bajar el nivel de activación y de ansiedad enseguida, cuando está muy disparada. La respiración es clave”.

Detalló: “La exhalación más larga que la inhalación estimula el nervio vago, que le dice al sistema nervioso: ‘Calmate’. Esa respiración funciona igual que cualquier ansiolítico”.

La psicóloga insistió en la necesidad de adaptar las herramientas a cada persona: “La ansiedad no se ve igual para todos. No nos desencadena las mismas cosas, no tenemos las mismas causas. Instalar una sola práctica, como la meditación para todos por igual, puede terminar en frustración. Quizás alguien necesitaba otra cosa, como entrenar pensamientos alternativos”.

Frente a la pregunta sobre la frecuencia y duración de los ejercicios, Mammoliti recomendó: “Siempre que podamos incluir momentos de micropausa, microdescanso en el día, cuantas más, mejor. Ni siquiera tienen que ser veinte minutos de respiración. Con cerrar los ojos y hacer dos o tres ciclos de respiración, de exhalación más larga que inhalación, ya ayuda”.

Psicoeducación y diseño del contexto personal

Una mujer sufriendo de síndrome de 'burn out' en su trabajo (Freepik)
Diseñar ambientes personales menos generadores de ansiedad, sumando micro pausas diarias, ayuda a gestionar el estrés sin buscar soluciones radicales (Freepik)

Mammoliti enfatizó la importancia de la información como primer paso: “Psicoeducación es entender por qué mi sistema de alarma funciona como funciona, cuáles son las cosas que lo disparan. Todo eso ya es parte del tratamiento terapéutico, porque la ansiedad se alimenta de la incertidumbre”.

Reconoció que ser consciente del problema puede sumar una carga, pero es imprescindible: “El primer paso es ser consciente. El mapa de los síntomas ayuda a entender que la taquicardia, el nudo en el estómago o la respiración cortada son ansiedad”.

La especialista aconsejó flexibilidad y constancia en la búsqueda de soluciones: “A veces uno encuentra cierta herramienta y de acá a dos años ya no me sirve igual, porque hay otra cosa que me dispara. Lo importante es tener un kit de herramientas a medida para cada uno”.

Finalmente, destacó la posibilidad de diseñar contextos menos generadores de ansiedad: “El mundo nos trae ansiedad todo el tiempo, pero podemos diseñar un contexto que calme un poco más. No se trata de dejar todo y transformarse en monje budista, sino de incluir pequeños momentos de pausa en la rutina”.

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