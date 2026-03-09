Ciencia

Una de cada seis personas operadas por cáncer colorrectal en Argentina tiene menos de 50 años

Un consorcio de médicos analizó los datos de pacientes operados en hospitales entre 2022 y 2023. Los resultados se publicaron en The Lancet Regional Health Americas. Explicaron a Infobae por qué sugieren hacer más estudios antes de revisar la edad de inicio de los chequeos convencionales

Un estudio en Argentina detectó que uno de cada seis casos de cáncer colorrectal operados afecta a menores de 50 años sin antecedentes familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal es un tumor maligno que se desarrolla en el colon o el recto, que son las partes finales del intestino grueso. Afecta con mayor frecuencia a personas mayores de 50 años, aunque los casos en jóvenes van en aumento.

Ahora hay más datos sobre su impacto en personas jóvenes en la Argentina. Investigadores médicos que forman el Consorcio Argentino de Cáncer Colorrectal publicaron sus hallazgos en la revista especializada The Lancet Regional Health Americas.

Revelaron que uno de cada seis pacientes operados por cáncer colorrectal en hospitales argentinos tenía menos de 50 años.

En diálogo con Infobae, uno de los líderes del trabajo, el licenciado en biotecnología Javier Girardini, investigador del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER), que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Rosario, aclaró: “Los resultados del estudio reflejan solo a quienes pasaron por cirugía y participaron en el registro nacional, no a todos los diagnosticados en el país”.

El cáncer colorrectal temprano muestra mayor agresividad y metástasis en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados desafían la idea de que el cáncer colorrectal solo afecta a adultos mayores y pone en debate cuándo y cómo hacer los controles para detectarla a tiempo.

En el estudio, participaron investigadores médicos de hospitales y centros de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan y Santa Fe.

Algunos de los autores pertenecen al Hospital Italiano de Buenos Aires, la Fundación Favaloro, el Hospital Británico, el Hospital Alemán y el Hospital Universitario CEMIC, entre otros.

Cáncer colorrectal temprano: una realidad en el país

Investigadores de 32 hospitales argentinos analizaron 1829 pacientes con cáncer colorrectal para identificar características clínicas y patrones según edad. (IMagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal está entre los tumores más frecuentes y es la segunda causa de muerte oncológica en el mundo.

En América Latina y el Caribe representa el 9% de los diagnósticos, y en Argentina ocupa el 12%. Para el año 2030, las proyecciones anticipan un aumento del 60% en la incidencia regional.

En menores de 50, el diagnóstico se volvió más habitual, aunque el motivo aún no tiene explicación clara.

La mayoría de los jóvenes afectados no tiene antecedentes familiares ni síndromes hereditarios, lo que dificulta advertir el riesgo y retrasa la consulta.

Los pacientes menores de 50 años recibieron más tratamientos previos a la cirugía, como radioterapia y quimioterapia, en comparación con adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los investigadores que forman el Consorcio intentaron calcular la frecuencia y las características del cáncer colorrectal temprano en pacientes operados en hospitales argentinos.

Analizaron el estadio al momento del diagnóstico, la localización tumoral, la proporción de metástasis y la relación ganglionar.

Medir la relación ganglionar ayuda a saber cuántos ganglios extraídos tenían células tumorales. Un valor alto señala mayor agresividad y peor pronóstico.

Radiografía nacional: datos y resultados clave

Los tumores colorrectales en jóvenes se presentan principalmente en el recto, mientras que en mayores de 50 predominan en el colon derecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó a 1829 personas mayores de 18 años operadas en 32 hospitales de 10 provincias argentinas entre abril de 2022 y diciembre de 2023.

Se excluyeron quienes tenían síndromes hereditarios o antecedentes familiares de cáncer colorrectal. La información se registró en la plataforma RedCap, que asegura la confidencialidad de los datos.

El diseño del trabajo fue observacional, retrospectivo y multicéntrico. Se estudiaron variables como edad, sexo, índice de masa corporal, enfermedades crónicas, tabaquismo, localización del tumor, tratamientos y complicaciones postoperatorias.

De los 1829 pacientes, 282 tenían menos de 50 años. El 69,5% de ese grupo estaba entre 40 y 49 años.

Uno de cada seis pacientes operados por cáncer colorrectal en Argentina tenía menos de 50 años, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción por sexo fue equilibrada y el índice de masa corporal promedio indicó sobrepeso. Las enfermedades crónicas y el tabaquismo fueron menos frecuentes en los jóvenes.

En los jóvenes, los tumores se localizaron más en el recto, mientras que en los mayores de 50 predominó el colon derecho.

El 18% de los menores de 50 presentó metástasis, más del doble que en los mayores. El grupo de 40 a 49 años concentró la mayor proporción de casos avanzados y metastásicos.

El 18% de los menores de 50 años tenía metástasis en el momento de la cirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalaron que “la frecuencia de metástasis en pacientes con cáncer colorrectal de inicio temprano más que duplica la de los casos de inicio tardío, mostrando un incremento notable en la población analizada”.

Además, la relación ganglionar fue mayor en los jóvenes, lo que refuerza la agresividad del tumor en este grupo.

Los pacientes jóvenes recibieron más tratamientos previos a la cirugía, como radioterapia o quimioterapia.

Nuevos desafíos para la prevención

Los investigadores sugirieron revisar la edad para iniciar estudios de detección en personas sin antecedentes familiares (Freepik)

A partir de los resultados del estudio que recibió financiamiento de la Universidad Abierta Interamericana, los investigadores sugirieron que se revise la edad para comenzar los estudios de detección en personas sin antecedentes familiares, especialmente entre los 40 y 49 años.

Pero reconocieron que se necesitan más estudios que incluyan pacientes no operados y datos moleculares y sociales. No se obtuvieron datos sistemáticos sobre síntomas, tiempos de consulta ni variables socioeconómicas.

Sin embargo, en base a los resultados, el equipo planteó la necesidad de ampliar el registro y sumar información molecular y social para identificar mejor los factores de riesgo en jóvenes.

“La pregunta del millón hoy es por qué hay más casos de personas jóvenes con cáncer colorrectal. Un factor podría ser el tipo de alimentación, pero podría haber otras razones”, explicó Girardini, quien contó con la colaboración de la doctora en bioquímica Juliana Sesma, del Conicet, el Hospital Provincial de Rosario y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y del médico Nicolás Avellaneda, del CEMIC, entre otros profesionales.

“En general, no se registran síntomas tan claros en los estadíos iniciales. Por lo cual, muchos pacientes no consultan a tiempo. Al hacer chequeos se pueden detectar pólipos y lesiones tumorales más temprano y se puede sumar años de sobrevida”, agregó.

“Para actualizar las guías nacionales sobre la edad de la detección del cáncer colorrectal se deberían hacer más estudios. Nuestro estudio ayuda para que se preste atención a la enfermedad en personas jóvenes, pero se requerirán más trabajos para tomar decisiones”, opinó.

