Ciencia

Revelaron los mecanismos del estrés que favorecen el avance del cáncer de páncreas

Los expertos identificaron que ciertas conexiones nerviosas, vinculadas a respuestas de alerta, influyen directamente en la progresión tumoral. Los detalles publicados en la revista JCI Insight

Guardar
Identifican un vínculo directo entre
Identifican un vínculo directo entre el estrés y el avance del cáncer de páncreas (IIBM-CSIC-UAM)

Por primera vez, una investigación científica señala que el estrés podría tener un rol directo en el avance del cáncer de páncreas. Un equipo de la Oregon Health & Science University (OHSU) identificó que los nervios simpáticos, responsables de la respuesta corporal al estrés, no solo llegan hasta los tumores pancreáticos, sino que pueden impulsar su crecimiento.

Los resultados, publicados en la revista JCI Insight, muestran que la activación de estos nervios modifica el comportamiento de las células cancerosas y de su entorno inmediato, abriendo una nueva línea de investigación sobre el impacto del sistema nervioso en uno de los cánceres más letales.

El sistema nervioso, un nuevo actor en el cáncer de páncreas

Un estudio de la OHSU
Un estudio de la OHSU revela que los nervios simpáticos llegan hasta los tumores pancreáticos (Wikimedia Commons)

Durante décadas, los investigadores centraron su atención en las células cancerosas, los vasos sanguíneos y los fibroblastos que rodean los tumores. Muy pocos miraron hacia los nervios. Ahora, un equipo dirigido por la doctora Ariana Sattler reveló que los nervios simpáticos se infiltran en los tumores pancreáticos y establecen comunicación con las células malignas y los fibroblastos asociados al cáncer.

“Queríamos entender cómo los nervios simpáticos interactúan con las demás células en el ecosistema del cáncer de páncreas y cómo influyen en la enfermedad”, explicó Sattler.

Estos nervios, responsables de la secreción de adrenalina y otras hormonas del estrés, no se limitan a pasar cerca del tumor. Penetran en él y alteran su comportamiento. Según el estudio, la comunicación entre los nervios y las células tumorales puede modificar la agresividad del cáncer y potenciar su crecimiento.

Un experimento con resultados inesperados

Para comprobar el papel de los nervios en el desarrollo del cáncer, los investigadores de la OHSU recurrieron a modelos animales. Crearon un método para eliminar selectivamente los nervios simpáticos del páncreas en ratones y evaluar el impacto sobre los tumores. El resultado fue contundente: los tumores se redujeron, pero solo en ratones hembra. “El fenotipo tumoral específico por sexo que identificamos fue muy inesperado”, reconoció el doctor Ece Eks, líder del Cancer Early Detection Advanced Research Center de la OHSU Knight Cancer Institute, en el comunicado oficial.

La activación de estos nervios
La activación de estos nervios modifica el comportamiento de las células cancerosas Crédito: Andina

La diferencia entre machos y hembras apunta al papel de las hormonas sexuales en la relación entre nervios y cáncer. El equipo de Eksi ya investiga cómo estas hormonas podrían modificar el microambiente tumoral y la respuesta a la pérdida de estimulación nerviosa.

El trabajo de la OHSU no se detuvo en el laboratorio. Los científicos analizaron bases de datos de pacientes y detectaron que la expresión de genes asociados a los nervios simpáticos se relaciona con una menor supervivencia en personas con cáncer de páncreas. Este hallazgo sugiere que el sistema nervioso no solo acompaña al tumor, sino que puede ser determinante en su evolución.

“Este es un campo emergente conocido como neurociencia del cáncer”, explicó Sattler. La visión tradicional de que los tumores crecen aislados cambió. Ahora se sabe que interactúan con sistemas corporales como el nervioso, que pueden apoyarlos o frenarlos.

Nuevas vías para el tratamiento: ¿es posible frenar el cáncer bloqueando el estrés?

El sistema nervioso emerge como
El sistema nervioso emerge como nuevo protagonista en la investigación sobre cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento abre interrogantes sobre la posibilidad de tratar el cáncer de páncreas bloqueando la señal del estrés.

Algunos investigadores ya exploran el uso de fármacos como los betabloqueadores, empleados habitualmente para problemas cardíacos, con el objetivo de limitar las señales nerviosas y frenar el avance de ciertos tumores. Además, existen dispositivos médicos capaces de estimular o inhibir grandes nervios, tecnologías hoy utilizadas en otras enfermedades que podrían llegar a la oncología.

“La conexión entre el sistema nervioso y el cáncer puede abrir caminos inéditos para la prevención y el tratamiento”, sostuvo Sattler. Aunque los resultados son preliminares, el equipo de la OHSU continuará indagando en los mecanismos que vinculan el estrés y el cáncer, y en el papel de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

El estudio recibió el respaldo del National Cancer Institute de Estados Unidos y del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, entre otras instituciones, según detalló la propia OHSU en su sitio oficial. Los experimentos con animales contaron con la aprobación del comité institucional de ética y bienestar animal de la universidad, que supervisa la seguridad de los procedimientos.

En palabras de Ece Eksi: “El sistema nervioso actúa como una red de monitoreo y retroalimentación en todo el cuerpo”. En el caso del páncreas, una glándula especialmente sensible a las señales nerviosas y hormonales, ese vínculo podría ser clave para entender por qué el cáncer de páncreas es tan agresivo y difícil de tratar. El hallazgo invita a repensar los enfoques terapéuticos y a considerar que, en la lucha contra el cáncer, el estrés podría ser un enemigo silencioso.

Temas Relacionados

National Cancer InstituteCáncer de PáncreasNervios Simpáticos

Últimas Noticias

Disminuir la brecha entre edad biológica y real podría reducir más de un 40% el riesgo de ACV, afirma un estudio

La investigación, basada en el seguimiento de más de 250.000 personas, mostró que quienes disminuyeron esta diferencia presentaron menor daño cerebral y mejores resultados en exámenes de memoria y fluidez mental. Los detalles

Disminuir la brecha entre edad

Cómo el estrógeno puede ayudar a prevenir la hipertensión antes de la menopausia, según un estudio

Un equipo internacional de investigadores analizó la relación entre hormonas y salud cardiovascular en mujeres, aportando nuevos datos sobre los factores que influyen en el riesgo de presión arterial alta. Qué ocurre después de ingresar en ese ciclo

Cómo el estrógeno puede ayudar

Qué significa mantener la mirada fija durante una conversación, según la psicología

Este gesto revela señales sobre atención, seguridad, confrontación o concentración. Su significado varía según la situación, la relación entre los interlocutores y las normas culturales

Qué significa mantener la mirada

La razón científica por la que los audiolibros ya no son vistos como una trampa, según Harvard

La evidencia recogida por expertos confirma que escuchar y leer activan procesos cerebrales semejantes, invitando a abandonar viejos estigmas en torno al formato auditivo

La razón científica por la

Un nuevo estudio reveló por qué el Alzheimer progresa hasta 20 veces más rápido en mujeres que en hombres

Un reciente hallazgo de Mayo Clinic identifica que diferencias moleculares en el cerebro del sexo femenino influyen en la velocidad de la enfermedad neurodegenerativa

Un nuevo estudio reveló por
DEPORTES
Un europeo de perfil bajo:

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: los

Qué leer esta semana: los increíbles viajes del Alzheimer, la IA ¿humana? y la dictadura en primera persona

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones