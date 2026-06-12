Costa Rica

Época lluviosa en Costa Rica inicia con fuerte retraso e irregularidad, según actualización del Instituto Meteorológico Nacional

Las autoridades meteorológicas alertan sobre temperaturas más cálidas y una marcada disminución de las lluvias en varias regiones, mientras el fenómeno El Niño se consolida en el país

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Paisaje seco con suelo agrietado en primer plano, un estanque de agua, pastizales amarillos, varias vacas, casas al fondo y montañas bajo un cielo nublado.
Un paisaje reseco en Costa Rica muestra tierra agrietada y pasto amarillo, reflejando el inicio tardío e irregular de la época lluviosa, según el IMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica informó este 12 de junio de 2026 que la época lluviosa de 2026 presenta un inicio tardío y claramente irregular, especialmente en regiones clave como el Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental. La actualización fue brindada en una reunión virtual convocada por el IMN como parte de su monitoreo climático trimestral, en la que participaron entidades técnicas y público general.

Durante la presentación, especialistas del IMN advirtieron que el comienzo de la temporada de lluvias muestra notables diferencias entre regiones. En Liberia, por ejemplo, en mayo se registraron solo 2 milímetros de precipitación, frente a un promedio histórico mensual de 182 milímetros.

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Por lo que, esta situación ilustra el retraso significativo en el inicio de la época lluviosa en varias zonas del país. Las áreas más afectadas por el retraso corresponden a la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental.

En contraste, la vertiente del Caribe y la zona norte oriental mantienen condiciones normales o incluso excedentes de precipitación. El IMN precisó que en el Caribe, mayo reportó máximos acumulados de 600 a 800 milímetros de lluvia, con hasta 12 días en el mes superando los 25 milímetros diarios.

Distribución de días con lluvias intensas en Costa Rica durante mayo de 2026. Las zonas en verde registraron hasta 12 días con precipitaciones iguales o superiores a 25 mm (Cortesía IMN).
Distribución de días con lluvias intensas en Costa Rica durante mayo de 2026. Las zonas en verde registraron hasta 12 días con precipitaciones iguales o superiores a 25 mm (Cortesía IMN).

Durante la actualización, el IMN indicó que la temporada de huracanes en el Atlántico para 2026 contempla entre 9 y 12 sistemas: se prevén 5 a 6 tormentas tropicales, 3 a 4 huracanes menores y 1 o 2 huracanes mayores.

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En mayo se registraron seis ondas tropicales, cinco de las cuales afectaron al país tico, aunque con poca incidencia en la acumulación de lluvias. Al 11 de junio, ya se han contabilizado tres ondas tropicales con impacto en el país.

El IMN señaló que, aunque la cantidad de ondas tropicales ha sido significativa, el aporte de lluvias ha sido limitado, en línea con el patrón deficitario observado durante el inicio de la época lluviosa.

Condiciones de junio y pronóstico inmediato

En los primeros siete días de junio, el Pacífico Central ya ha alcanzado el 70% del promedio mensual habitual gracias al impacto de la tormenta tropical Cristina. Sin embargo, los meteorólogos anticiparon que el resto del mes se caracterizará por un marcado déficit de lluvias en la mayoría del territorio nacional.

El déficit persiste en la vertiente del Pacífico (con excepción del Pacífico Sur), el Valle Central y la zona norte occidental. Por su parte, Caribe y zona norte oriental mantienen escenarios normales o excedentes, aunque las previsiones apuntan a que el patrón de déficit se mantendrá para el trimestre julio-septiembre en las regiones deficitarias, mientras que en el Caribe se esperan lluvias normales o levemente excedentes, estabilizándose hacia finales de año.

El análisis del IMN ratificó que Costa Rica experimenta temperaturas más cálidas de lo habitual, fenómeno que afecta tanto a las mínimas, medias y máximas en distintas regiones, especialmente en las zonas bajo déficit de lluvias. El Niño, activo desde junio de 2026 y con previsión de persistir hasta marzo de 2027, impacta directamente estos patrones.

Según la entidad, el evento se presenta con condiciones fuertes y se espera que marque el comportamiento climático nacional los próximos meses. El IMN recordó que este fenómeno suele producir una reducción de las lluvias en el Pacífico y el Valle Central, mientras incrementa las temperaturas en casi todo el territorio.

El fenómeno El Niño se mantendrá activo en Costa Rica desde junio de 2026 hasta por lo menos marzo de 2027 (Cortesía IMN).
El fenómeno El Niño se mantendrá activo en Costa Rica desde junio de 2026 hasta por lo menos marzo de 2027 (Cortesía IMN).

Los expertos del IMN advirtieron sobre una canícula 2026 más extendida e intensa de lo habitual. El fenómeno, que normalmente ocurre entre mediados de julio y agosto, podría iniciar a finales de junio y extenderse hasta finales de agosto. Esto supondría menos días con lluvia y temperaturas aún más elevadas, situación que podría afectar a sectores productivos sensibles a la variabilidad climática.

La institución recomendó a los sectores dependientes de las lluvias y la agricultura prestar especial atención a los informes y proyecciones, ya que la canícula podría convertirse en un factor de riesgo para la disponibilidad de agua y el desarrollo de cultivos.

En la actualización trimestral, el IMN descartó la presencia de sequía meteorológica establecida en cualquier región climática del país hasta el momento, aunque mantiene un monitoreo especial sobre el Pacífico Norte por el retraso en el inicio de las lluvias.

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