Por qué ajustar el consumo de sal puede mejorar el metabolismo y reducir antojos

Nuevos estudios sobre la sal destacan su rol crucial en la salud metabólica, el equilibrio energético y la hidratación diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, las recomendaciones para reducir el consumo de sal dominaron las pautas de salud y nutrición. Sin embargo, estudios recientes plantean que la sal, más allá de su función como condimento, podría aportar beneficios al metabolismo, al equilibrio de azúcar en sangre y a los niveles de energía, según un especialista en salud cardiovascular desde Madrid.

La sal cumple un papel clave en la hidratación, el funcionamiento nervioso y muscular, y el equilibrio energético. Investigaciones recientes, recogidas por Europa Press el 5 de marzo de 2026, indican que un consumo adecuado de sal ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, favorece la hidratación y contribuye a prevenir síntomas como fatiga y mareos, especialmente cuando los niveles de sal son bajos.

Según el atículo, el Dr. James DiNicolantonio, doctor en Farmacia y experto en salud cardiovascular, subraya que la sal “desempeña un papel esencial en la hidratación, la función nerviosa, la energía y el equilibrio metabólico”. Además, destaca que la sal favorece la absorción de nutrientes y la regulación de hormonas importantes para el organismo. Indica que un nivel adecuado de consumo ayuda a evitar la fatiga y otros síntomas relacionados con una baja presencia de sal en el cuerpo.

Por su parte, DiNicolantonio sostiene que las personas activas y quienes siguen dietas bajas en carbohidratos, como la cetogénica, suelen perder más sodio por el sudor o la orina. Recomienda reponer la sal para prevenir cansancio y dolores de cabeza frecuentes entre estos grupos. El experto advierte que restringir la sal puede aumentar las hormonas del estrés y la resistencia a la insulina, incrementando ciertos riesgos.

Las personas activas, deportistas o quienes siguen dietas bajas en carbohidratos suelen necesitar más sal para evitar desequilibrios y cansancio. (Visita Los Cabos)

Beneficios reales de la sal en la salud metabólica

El doctor recomienda a la mayoría de los adultos sanos consumir entre 3.000 y 4.500 miligramos de sodio diarios —aproximadamente 7,5 a 11 gramos de sal—, equivalente a entre una y un tercio y dos cucharaditas al día. De acuerdo con el medio, estos niveles se asocian con menos riesgos cardiovasculares y menores niveles de hormonas del estrés, según estudios recientes.

El especialista aclara que la “sensibilidad a la sal varía según la persona”, de modo que no existen límites universales válidos para todos. Añade que limitar el consumo puede haber eclipsado el papel de otros factores como el azúcar y los alimentos ultraprocesados en la salud. Resalta que “escuchar los antojos naturales de sal” resulta una guía eficaz. Además, estudios a gran escala sugieren que un nivel moderado o alto de sal puede favorecer mejores resultados metabólicos para la mayoría de las personas.

Añadir suficiente sal a la dieta también puede ayudar a moderar antojos de azúcar y productos ricos en carbohidratos. Este fenómeno, indica el profesional, se debe a cómo la falta de sal puede alterar los mecanismos de recompensa y la respuesta de insulina, impulsando el deseo de alimentos dulces. Sumar la cantidad adecuada de sal apoya la preferencia por alimentos menos dulces con el tiempo.

El especialista recomienda priorizar sales naturales sin refinar y complementar con potasio, especialmente si se debe limitar la sal por razones médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién debe moderar o aumentar la ingesta de sal

No obstante, el articulo recoge que existen grupos para quienes la restricción de sal sí es aconsejable. El Dr. DiNicolantonio precisa que las personas con enfermedades específicas, como ciertos tipos de presión arterial elevada o condiciones genéticas, deben priorizar una dieta baja o nula en sal para controlar su salud.

En cambio, para la mayoría de quienes tienen presión arterial normal, la reducción estricta de sal no ofrece beneficios y puede causar efectos adversos como fatiga, menor rendimiento físico, o mayor resistencia a la insulina. Los deportistas, personas activas, quienes siguen dietas bajas en hidratos o viven en ambientes calurosos suelen necesitar mayores cantidades de sal para conservar el equilibrio energético y evitar molestias.

El especialista hace hincapié en el potasio como un nutriente importante, sobre todo para quienes deben limitar la sal. Recomienda aumentar el consumo de frutas y verduras ricas en potasio para mantener el equilibrio en la dieta y compensar las restricciones de sal cuando sean necesarias.

Claves para incorporar la sal de forma saludable

Para aprovechar los potenciales beneficios, DiNicolantonio aconseja ajustar el consumo de sal a los antojos naturales del cuerpo y optar por sales naturales sin refinar, que aportan oligoelementos como el yodo. El experto sugiere elegir estas sales en lugar de la sal de mesa ultraprocesada para mejorar la calidad nutricional.

Recomienda mantener la ingesta diaria entre 3 y 4,5 gramos de sodio, es decir, una a dos cucharaditas de sal, según las necesidades individuales. Ante un deseo de azúcar, propone como estrategia disolver entre un cuarto y media cucharadita de sal en un vaso de agua, añadiendo, si se prefiere, unas gotas de limón o zumo de naranja. También menciona el uso de bebidas electrolíticas como alternativa eficaz para afrontar los antojos de azúcar.

Ajustar el consumo de sal según los antojos y necesidades del cuerpo puede mejorar la calidad de la dieta y controlar los deseos de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar la sal a las comidas de forma regular ayuda a que los alimentos integrales sean más sabrosos y, con el tiempo, puede reducir la preferencia por los productos dulces. Así, una estrategia equilibrada en la ingesta de sal podría convertirse en una herramienta útil para controlar los antojos y mejorar la calidad de la dieta diaria.

En definitiva, como plantea DiNicolantonio, ajustar el consumo de sal según las señales del cuerpo, en vez de seguir restricciones generales, podría brindar un efecto protector y fomentar mejores hábitos alimentarios. Este planteamiento abre la puerta a revisar las recomendaciones tradicionales y avanzar hacia un enfoque más adaptado a cada persona.