Ciencia

Por qué ajustar el consumo de sal puede mejorar el metabolismo y reducir antojos

Expertos en salud cardiovascular indagan cómo controlar los niveles de sodio influye en el rendimiento físico y la disminución de los productos ultraprocesados

Guardar
Nuevos estudios sobre la sal
Nuevos estudios sobre la sal destacan su rol crucial en la salud metabólica, el equilibrio energético y la hidratación diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, las recomendaciones para reducir el consumo de sal dominaron las pautas de salud y nutrición. Sin embargo, estudios recientes plantean que la sal, más allá de su función como condimento, podría aportar beneficios al metabolismo, al equilibrio de azúcar en sangre y a los niveles de energía, según un especialista en salud cardiovascular desde Madrid.

La sal cumple un papel clave en la hidratación, el funcionamiento nervioso y muscular, y el equilibrio energético. Investigaciones recientes, recogidas por Europa Press el 5 de marzo de 2026, indican que un consumo adecuado de sal ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, favorece la hidratación y contribuye a prevenir síntomas como fatiga y mareos, especialmente cuando los niveles de sal son bajos.

Según el atículo, el Dr. James DiNicolantonio, doctor en Farmacia y experto en salud cardiovascular, subraya que la sal “desempeña un papel esencial en la hidratación, la función nerviosa, la energía y el equilibrio metabólico”. Además, destaca que la sal favorece la absorción de nutrientes y la regulación de hormonas importantes para el organismo. Indica que un nivel adecuado de consumo ayuda a evitar la fatiga y otros síntomas relacionados con una baja presencia de sal en el cuerpo.

Por su parte, DiNicolantonio sostiene que las personas activas y quienes siguen dietas bajas en carbohidratos, como la cetogénica, suelen perder más sodio por el sudor o la orina. Recomienda reponer la sal para prevenir cansancio y dolores de cabeza frecuentes entre estos grupos. El experto advierte que restringir la sal puede aumentar las hormonas del estrés y la resistencia a la insulina, incrementando ciertos riesgos.

Las personas activas, deportistas o
Las personas activas, deportistas o quienes siguen dietas bajas en carbohidratos suelen necesitar más sal para evitar desequilibrios y cansancio. (Visita Los Cabos)

Beneficios reales de la sal en la salud metabólica

El doctor recomienda a la mayoría de los adultos sanos consumir entre 3.000 y 4.500 miligramos de sodio diarios —aproximadamente 7,5 a 11 gramos de sal—, equivalente a entre una y un tercio y dos cucharaditas al día. De acuerdo con el medio, estos niveles se asocian con menos riesgos cardiovasculares y menores niveles de hormonas del estrés, según estudios recientes.

El especialista aclara que la “sensibilidad a la sal varía según la persona”, de modo que no existen límites universales válidos para todos. Añade que limitar el consumo puede haber eclipsado el papel de otros factores como el azúcar y los alimentos ultraprocesados en la salud. Resalta que “escuchar los antojos naturales de sal” resulta una guía eficaz. Además, estudios a gran escala sugieren que un nivel moderado o alto de sal puede favorecer mejores resultados metabólicos para la mayoría de las personas.

Añadir suficiente sal a la dieta también puede ayudar a moderar antojos de azúcar y productos ricos en carbohidratos. Este fenómeno, indica el profesional, se debe a cómo la falta de sal puede alterar los mecanismos de recompensa y la respuesta de insulina, impulsando el deseo de alimentos dulces. Sumar la cantidad adecuada de sal apoya la preferencia por alimentos menos dulces con el tiempo.

El especialista recomienda priorizar sales
El especialista recomienda priorizar sales naturales sin refinar y complementar con potasio, especialmente si se debe limitar la sal por razones médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién debe moderar o aumentar la ingesta de sal

No obstante, el articulo recoge que existen grupos para quienes la restricción de sal sí es aconsejable. El Dr. DiNicolantonio precisa que las personas con enfermedades específicas, como ciertos tipos de presión arterial elevada o condiciones genéticas, deben priorizar una dieta baja o nula en sal para controlar su salud.

En cambio, para la mayoría de quienes tienen presión arterial normal, la reducción estricta de sal no ofrece beneficios y puede causar efectos adversos como fatiga, menor rendimiento físico, o mayor resistencia a la insulina. Los deportistas, personas activas, quienes siguen dietas bajas en hidratos o viven en ambientes calurosos suelen necesitar mayores cantidades de sal para conservar el equilibrio energético y evitar molestias.

El especialista hace hincapié en el potasio como un nutriente importante, sobre todo para quienes deben limitar la sal. Recomienda aumentar el consumo de frutas y verduras ricas en potasio para mantener el equilibrio en la dieta y compensar las restricciones de sal cuando sean necesarias.

Claves para incorporar la sal de forma saludable

Para aprovechar los potenciales beneficios, DiNicolantonio aconseja ajustar el consumo de sal a los antojos naturales del cuerpo y optar por sales naturales sin refinar, que aportan oligoelementos como el yodo. El experto sugiere elegir estas sales en lugar de la sal de mesa ultraprocesada para mejorar la calidad nutricional.

Recomienda mantener la ingesta diaria entre 3 y 4,5 gramos de sodio, es decir, una a dos cucharaditas de sal, según las necesidades individuales. Ante un deseo de azúcar, propone como estrategia disolver entre un cuarto y media cucharadita de sal en un vaso de agua, añadiendo, si se prefiere, unas gotas de limón o zumo de naranja. También menciona el uso de bebidas electrolíticas como alternativa eficaz para afrontar los antojos de azúcar.

Ajustar el consumo de sal
Ajustar el consumo de sal según los antojos y necesidades del cuerpo puede mejorar la calidad de la dieta y controlar los deseos de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar la sal a las comidas de forma regular ayuda a que los alimentos integrales sean más sabrosos y, con el tiempo, puede reducir la preferencia por los productos dulces. Así, una estrategia equilibrada en la ingesta de sal podría convertirse en una herramienta útil para controlar los antojos y mejorar la calidad de la dieta diaria.

En definitiva, como plantea DiNicolantonio, ajustar el consumo de sal según las señales del cuerpo, en vez de seguir restricciones generales, podría brindar un efecto protector y fomentar mejores hábitos alimentarios. Este planteamiento abre la puerta a revisar las recomendaciones tradicionales y avanzar hacia un enfoque más adaptado a cada persona.

Temas Relacionados

James DiNicolantonioMadridPresión Arterial NormalPotasioBeneficio MetabólicoHábitos AlimentariosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Tanycitos y proteína tau: descubren un mecanismo celular que podría ayudar a retrasar el avance del Alzheimer

Experimentos en modelos animales y el análisis de tejido humano revelaron que el correcto funcionamiento de estas células ayuda a mantener el cerebro libre de agregados dañinos. Cómo este hallazgo podría brindar estrategias más efectiva ante la patología

Tanycitos y proteína tau: descubren

¿Por qué queremos comer snacks pese a estar llenos? La ciencia tiene la respuesta

Un estudio británico analizó cómo los mecanismos automáticos que impulsan la búsqueda de productos azucarados persisten tras la saciedad y dificultan el autocontrol alimentario

¿Por qué queremos comer snacks

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo de todos los primates

Científicos de los Estados Unidos con voluntarios encontraron los restos fósiles. Por qué el hallazgo aporta indicios clave sobre la evolución de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo

Revelaron los mecanismos del estrés que favorecen el avance del cáncer de páncreas

Los expertos identificaron que ciertas conexiones nerviosas, vinculadas a respuestas de alerta, influyen directamente en la progresión tumoral. Los detalles publicados en la revista JCI Insight

Revelaron los mecanismos del estrés

Disminuir la brecha entre edad biológica y real podría reducir más de un 40% el riesgo de ACV, afirma un estudio

La investigación, basada en el seguimiento de más de 250.000 personas, mostró que quienes disminuyeron esta diferencia presentaron menor daño cerebral y mejores resultados en exámenes de memoria y fluidez mental. Los detalles

Disminuir la brecha entre edad
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto