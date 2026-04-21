Científicos desarrollaron una pila que utiliza la tierra para producir energía y reemplazar baterías

El nuevo sistema, del tamaño de un libro de bolsillo, emplea bacterias del suelo para generar electricidad continua (Credit: Bill Yen/Northwestern University)

Científicos de la Universidad Northwestern desarrollaron una pila de combustible microbiana que utiliza la tierra para producir energía y reemplazar baterías en aplicaciones agrícolas y de monitoreo ambiental. Este dispositivo compacto, del tamaño de un libro de bolsillo, genera electricidad suficiente para alimentar sensores inteligentes subterráneos sin necesidad de baterías o paneles solares. Funciona mediante microorganismos presentes en el suelo, que transforman la materia orgánica en energía eléctrica, ofreciendo una alternativa resiliente para el monitoreo ambiental.

Las pruebas, documentadas por la revista científica Science Daily, destacan que la pila se mantiene operativa tanto en suelos secos como inundados, superando la vida útil de tecnologías similares. El sistema incorpora un ánodo de fieltro de carbono, un cátodo metálico y una tapa impresa en 3D que permite el flujo de aire y protege el interior de residuos externos.

A partir de los ensayos de campo, los científicos comprobaron que la pila alimenta sensores de humedad del suelo y sistemas de detección táctil, útiles para registrar el paso de animales o el estado del terreno. Incluye también una antena que transmite datos de manera inalámbrica, reflejando señales de radiofrecuencia y permitiendo un consumo muy bajo de energía.

Funcionamiento y ventajas técnicas

El avanzado prototipo convierte materia orgánica en corriente eléctrica mediante microorganismos

La proliferación de dispositivos del Internet de las Cosas en agricultura y monitoreo ambiental ha incrementado la demanda de soluciones energéticas sostenibles. El investigador Bill Yen, líder del proyecto, destacó: “no podemos fabricar billones de dispositivos con litio y metales pesados; necesitamos alternativas que proporcionen energía suficiente para una red descentralizada de sensores”.

Las pilas de combustible microbianas utilizan bacterias presentes en cualquier suelo para generar electrones al descomponer materia orgánica, produciendo así una corriente eléctrica que puede alimentar sensores de bajo consumo. George Wells, coautor del estudio, explicó que el sistema no está diseñado para abastecer ciudades, pero sí para alimentar sensores y aplicaciones prácticas en el campo.

En contraste con baterías y paneles solares, esta pila elimina la necesidad de reemplazo frecuente y limpieza, además de disminuir la generación de residuos electrónicos. Los sensores alimentados con este sistema pueden desplegarse en grandes extensiones de terreno con mínima intervención humana, facilitando la supervisión de humedad, nutrientes o contaminantes.

Aplicaciones prácticas y ventajas ambientales

El dispositivo funciona gracias a una estructura de ánodo y cátodo optimizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el desarrollo, el equipo de Northwestern resolvió desafíos comunes en las pilas microbianas, como la dificultad para operar en suelos con baja humedad o en ambientes pobres en oxígeno bajo tierra. El nuevo diseño posiciona el ánodo horizontalmente bajo tierra, mientras que el cátodo se extiende de forma vertical hasta la superficie, lo que asegura condiciones óptimas de oxígeno y humedad para la actividad microbiana.

El dispositivo soporta tanto inundaciones como sequías, debido a un revestimiento impermeable y una estructura que facilita su secado tras exposiciones al agua. La tapa impresa en 3D funciona como barrera contra residuos y habilita la circulación de aire, prolongando así la operatividad del sistema.

Innovación en el diseño

La propuesta futura busca eliminar materiales tóxicos y depender de recursos locales, promoviendo la fabricación de dispositivos sostenibles (Credit: Bill Yen/Northwestern University)

Los resultados publicados demuestran que el prototipo generó 68 veces más energía de la requerida para sus sensores, y presentó una duración “120 % mayor que modelos anteriores”. El trabajo, financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos —agencia científica estadounidense— y otras entidades, incluyó el desarrollo de manuales y herramientas de simulación para quienes deseen replicar el sistema.

El equipo prevé próximas versiones completamente biodegradables, evitando el uso de materiales tóxicos o depender de cadenas de suministro internacionales complejas. Josiah Hester, coautor del estudio, señaló la importancia de fabricar dispositivos con materiales accesibles y locales para posibilitar el acceso generalizado a la tecnología.

A partir de este desarrollo, los científicos consideran que la pila podría transformar la instalación de sensores en ámbitos rurales, agrícolas y naturales, brindando una opción más limpia y sostenible que las baterías convencionales.