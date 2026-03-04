Obesidad: por qué el reto no es solo bajar de peso y cuáles son las claves para lograr resultados duraderos

La Organización Mundial de la Salud considera la obesidad una enfermedad crónica y recidivante que requiere tratamiento integral (Freepik)

La obesidad representa uno de los principales desafíos sanitarios en el mundo, con un impacto que se refleja en un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y una disminución marcada de la calidad de vida. En Argentina, seis de cada diez adultos presentan exceso de peso y el 25% padece obesidad mórbida, según los últimos datos oficiales de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2019).

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, los especialistas coinciden en que el descenso de peso, aunque importante, no constituye la meta definitiva. Y advierten que el verdadero desafío radica en sostener los resultados a largo plazo y evitar el efecto rebote, un fenómeno frecuente que compromete los logros alcanzados y la salud metabólica.

El cambio de paradigma en el tratamiento de la obesidad

La colocación del balón gástrico ingerible permite alcanzar una reducción promedio del 12% al 15% del peso corporal en solo seis meses

En una reciente visita a Argentina, el doctor Shantanu Gaur, médico y fundador del programa Allurion, subrayó que “bajar de peso es solo una parte de la ecuación. El verdadero desafío es mantenerlo, perder grasa y no músculo, y hacerlo de una manera metabólicamente saludable”. Este enfoque, sostenido por el reciente aval de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) al balón gástrico ingerible Allurion, redefine el abordaje de la obesidad al considerarla una enfermedad crónica y recidivante que requiere acompañamiento médico y herramientas sostenibles.

En ese sentido, el jefe de cirugía digestiva del Hospital Posadas y coordinador de Diagnomed, institución afiliada a la Universidad de Buenos Aires, Mariano Palermo (MN 105733) enfatizó que “la clave no está solo en las herramientas —medicación, balón o cirugía— sino en el cambio de hábitos del paciente”. Palermo destacó que el balón gástrico ingerible, combinado con un programa médico integral, permite alcanzar descensos de hasta el 15% del peso corporal en consultas ambulatorias de 20 minutos, sin cirugía, endoscopía ni anestesia.

En casos seleccionados, la colocación de balones consecutivos puede generar reducciones superiores al 20%, siempre bajo un seguimiento multidisciplinario que incluye médico, nutricionista, psicólogo y especialistas en cambio de hábitos.

Por qué el verdadero desafío es mantener el peso perdido

El apoyo de un equipo multidisciplinario —médicos, nutricionistas y psicólogos— es clave para sostener el descenso de peso a largo plazo (Freepik)

A pesar de la eficacia inicial de los tratamientos, el mantenimiento del peso perdido sigue siendo el mayor reto en la lucha contra la obesidad. Estudios y experiencias clínicas sostienen que la velocidad en la pérdida de peso puede motivar, pero no garantiza la consolidación de hábitos saludables ni la mejora sostenida de la salud metabólica.

El programa que lidera Gaur combina la colocación de un balón gástrico ingerible —sin cirugía ni anestesia— con seguimiento médico, educación nutricional y herramientas digitales para acompañar el cambio de hábitos. Los pacientes logran una reducción promedio del 12% al 15% del peso corporal y, lo más relevante, presentan mejoras en parámetros metabólicos y mayor probabilidad de mantener el descenso a largo plazo.

Por su parte el doctor Carlos Esquivel (MP 30624), Jefe del Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Sanatorio Allende de Córdoba, resaltó en una nota a Infobae que “la pérdida del 10% del peso en una persona con obesidad puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. Además, mejora la movilidad, la calidad de vida y la autoestima”. No obstante, advierte que la prevención y el trabajo sobre los hábitos, especialmente en niños y adolescentes, son cruciales para evitar la cronificación del problema.

La integración de tecnología, educación y acompañamiento profesional permite afrontar no solo la dimensión física, sino también la emocional y conductual de la enfermedad. Herramientas como aplicaciones móviles, balanzas inteligentes y el Health Tracker facilitan el monitoreo y la motivación diaria, pilares para sostener el cambio y prevenir recaídas.

El abordaje integral: ciencia, tecnología y compromiso sostenido

El “efecto rebote” tras perder peso es uno de los grandes desafíos en el tratamiento de la obesidad, según especialistas (Freepik)

El avance de medicamentos inyectables y dispositivos innovadores como el balón gástrico ingerible amplió el abanico de opciones terapéuticas. Sin embargo, la evidencia indica que la clave del éxito reside en el acompañamiento interdisciplinario y el compromiso del paciente con la modificación de sus hábitos de vida.

La nutricionista y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) Marianela Aguirre Ackermann, explicó a Infobae que el balón gástrico ingerible “produce saciedad mecánica, lo que ayuda a reducir la ingesta calórica y facilita el inicio de un cambio de vida sostenido en el tiempo”. La especialista enfatizó que el éxito depende de objetivos realistas, planificación de comidas, hidratación adecuada, ejercicio físico regular y la contención profesional y familiar.

La Federación Mundial de Obesidad estima que 1.900 millones de personas vivirán con obesidad en 2035. En Argentina, ya se colocaron más de 4.000 balones gástricos ingeribles y, a nivel global, la cifra supera los 150.000. Estos datos reflejan la magnitud del desafío y la necesidad de soluciones seguras, accesibles y sostenibles.

En el Día Mundial de la Obesidad, los especialistas coinciden: alcanzar un peso saludable es solo el primer paso. El verdadero reto es sostener el cambio, mejorar la salud metabólica y reducir el riesgo cardiovascular, en un proceso que requiere ciencia, tecnología y un acompañamiento profesional constante.