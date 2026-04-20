Descubren que un fármaco que trata la hipertensión también es eficaz contra las superbacterias resistentes a los antibióticos

Una mujer tomándose la presión arterial (Freepik)

A los pacientes hipertensos no les resultará extraño el nombre de candesartán. Este fármaco se utiliza para tratar tanto la hipertensión como la insuficiencia cardíaca al relajar los vasos sanguíneos, lo que facilita el bombeo de la sangre. Sin embargo, parece que la eficacia de este medicamento no termina aquí, puesto que podría ser una herramienta clave contra la resistencia a los antibióticos.

Una reciente investigación del Houston Methodist Hospital publicada en la revista Nature Communications ha descubierto que el candesartán cilexetil es eficaz contra bacterias resistentes a los antibióticos. Este hallazgo abre la puerta a que dicho fármaco suponga un avance frente a la escasez y dificultad de desarrollar nuevos antibióticos.

El estudio ha estado orientado a buscar alternativas más allá de los antibióticos tradicionales, dado el elevado coste, la escasez y la dificultad de desarrollar nuevos antibióticos. “El MRSA suele causar infecciones tanto en hospitales como en la comunidad. Infecta a las personas de distintas formas y puede sobrevivir aunque se utilicen antibióticos, lo que hace que el tratamiento sea extremadamente difícil”, ha remarcado Eleftherios Mylonakis, presidente del Departamento de Medicina Charles W. Duncan Jr. del Houston Methodistsegún declaraciones recogidas por Houston Methodist.

El MRSA (SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) es como se le conoce a una bacteria que ha desarrollado resistencia a varios antibióticos comunes, lo que dificulta su tratamiento. En 2023, 24.582 personas fallecieron en España a causa de bacterias multirresistentes, según los últimos datos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC). Estas cifras implican que la resistencia a los antibióticos ya mata 20 veces más que los accidentes de tráfico en España. Otro estudio publicado en The Lancet apuntaba que, si el panorama actual no variaba, la resistencia a los antibióticos podría matar en 25 años a 208 millones de personas. Así, se estima que para 2050 sea la primera causa de muerte en el planeta.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Así actúa el candesartán contra las superbacterias

Los científicos se centraron en averiguar si ciertos medicamentos de uso clínico podrían modificar las propiedades físicas de la membrana bacteriana, debilitando así al microorganismo y facilitando su eliminación. En este contexto, el equipo identificó el candesartán como un fármaco accesible y económico que podría ejercer estos efectos.

En las pruebas de laboratorio, Nagendran Tharmalingam, primer autor del estudio, junto con el resto de investigadores, ha logrado demostrar que Candesartan cilexetil actúa sobre la membrana celular del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, comprometiendo su funcionamiento y bloqueando el desarrollo bacteriano. El estudio indica que el fármaco no solo elimina bacterias MRSA en diferentes fases de crecimiento, sino que también reduce la formación de biofilm, una estructura que agrupa a los microorganismos y dificulta aún más su eliminación con tratamientos convencionales.

La evidencia experimental señala que, al debilitar la membrana e impedir la proliferación del MRSA, Candesartan cilexetil podría convertirse en una herramienta eficaz frente a las infecciones bacterianas resistentes, ampliando así las opciones terapéuticas ante un problema creciente a escala global. La importancia de esta propuesta reside en que sitúa el uso de medicamentos ya aprobados y de bajo coste como una alternativa viable ante la crisis de resistencia bacteriana.