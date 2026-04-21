Ciencia

Las investigaciones exploran estrategias para prolongar la función ovárica

El creciente interés de la comunidad científica se centra en retrasar el envejecimiento del sistema reproductivo gracias a novedosos desarrollos tecnológicos y al análisis del componente genético y hormonal en mujeres

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Imagen conceptual del útero femenino con ovarios y trompas de Falopio, situado dentro de un torso translúcido que revela órganos internos del abdomen.
Los ovarios cumplen funciones esenciales más allá de la reproducción y su salud influye en diversos órganos vitales de la mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ovarios han sido vistos tradicionalmente solo como órganos reproductivos, pero estudios recientes revelan que su influencia se extiende a la salud integral de la mujer. La ciencia ha comenzado a centrar su atención en cómo el envejecimiento ovárico impacta órganos vitales y en la posibilidad de prevenir enfermedades asociadas al fin de su función.

Investigaciones actuales indican que la menopausia temprana y una peor función cardíaca se asocian con menor volumen y más lesiones en la sustancia blanca en el cerebro, lo que puede elevar el riesgo de deterioro cognitivo. Un estudio con 708 mujeres posmenopáusicas publicado en la revista científica The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism respalda que los ovarios y los estrógenos protegen órganos clave más allá de la fertilidad, como reseña la publicación internacional National Geographic.

Una mujer habla con una doctora en un consultorio médico con plantas y documentos sobre la mesa.
Estudios vinculan la menopausia temprana y el deterioro ovárico con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cognitivas en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la menopausia en la salud general de las mujeres

La menopausia constituye un punto de inflexión fisiológico con consecuencias sistémicas. El cese de la función ovárica no solo concluye la etapa reproductiva, sino que también incrementa la vulnerabilidad a nuevas enfermedades.

Entre los efectos más documentados se encuentra el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y deterioro cognitivo, debido a la drástica reducción de los estrógenos en la circulación. Un estudio revisado por pares publicado por la revista académica Menopause subraya que la menopausia y la disminución de los estrógenos constituyen factores determinantes en la mayor incidencia de eventos cardiovasculares en mujeres mayores.

La salud ósea también se ve comprometida, ya que los estrógenos regulan el metabolismo del calcio y la formación de tejido óseo. La caída hormonal debilita la protección natural del sistema cardiovascular, lo que puede derivar en un aumento del riesgo de infarto y otras enfermedades cardíacas.

Una mujer de cabello castaño, vestida con camiseta gris y leggings oscuros, se mira en un espejo de cuerpo entero, con las manos en la cintura, su reflejo es visible.
Investigaciones recientes exploran intervenciones para retrasar la menopausia y conservar la longevidad reproductiva femenina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios recientes en la investigación sobre longevidad reproductiva

En los últimos años, la investigación sobre longevidad reproductiva ha pasado de considerar el envejecimiento ovárico como un proceso inalterable a explorar intervenciones que podrían retrasar la menopausia y prolongar la función ovárica. El artículo en National Geographic señala que este campo de estudio ha avanzado impulsado por desarrollos en tecnología y metodología dentro de la biología reproductiva.

Investigadores actualmente analizan tanto los factores genéticos que influyen en la duración de la función ovárica como las posibles intervenciones farmacológicas y hormonales. La identificación de marcadores biológicos que predicen la reserva ovárica ha permitido desarrollar estrategias experimentales para intentar conservar la función ovárica por más tiempo.

Rol de los ovarios y las hormonas en la salud de diferentes órganos

El papel de los ovarios y los estrógenos se extiende a diferentes sistemas del organismo. Los estrógenos, producidos principalmente por los ovarios, mantienen la flexibilidad de las arterias, facilitan el metabolismo lipídico y fortalecen los huesos. Además, participan en la regulación del sistema nervioso central, influyendo en capacidades cognitivas y aportando protección contra enfermedades neurodegenerativas.

Después de la menopausia, la disminución de estos niveles hormonales se vincula al deterioro de estas funciones. Un metaanálisis reciente, publicado en la revista científica Aging Cell, explora cómo la deficiencia de los estrógenos y el envejecimiento impactan el metabolismo, la longevidad y la función de distintos órganos, y confirma la importancia del eje ovárico para la salud integral.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La pérdida progresiva de folículos ováricos desde el nacimiento determina la reserva ovárica y el inicio de la menopausia en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso de envejecimiento ovárico y pérdida de folículos

El envejecimiento ovárico está marcado principalmente por la progresiva pérdida de los folículos ováricos, que son estructuras encargadas de albergar los óvulos en desarrollo. Desde el nacimiento, la mujer dispone de una cantidad limitada de folículos, cantidad que disminuye progresivamente debido a su maduración y muerte celular programada (atresia folicular).

Conforme pasa el tiempo, la reserva ovárica desciende hasta alcanzar un umbral crítico, lo que causa la menopausia. Este proceso de agotamiento puede variar entre mujeres por razones genéticas y ambientales. Comprender los mecanismos celulares y moleculares detrás de este envejecimiento resulta esencial para diseñar estrategias que permitan retrasar tanto la llegada de la menopausia como sus efectos en la salud.

Estrategias científicas experimentales para conservar la función ovárica (AMH y rapamicina)

Equipos científicos están investigando modos de conservar la función ovárica mediante estrategias experimentales. Entre las más relevantes se encuentra el empleo de la hormona antimülleriana (AMH) y la rapamicina, un fármaco inmunosupresor que también actúa sobre rutas asociadas al envejecimiento. El artículo de National Geographic señala que experimentos en modelos animales muestran que administrar AMH prolonga la vida útil de los ovarios, retrasando la menopausia.

Por otro lado, la rapamicina ha mostrado potencial para preservar la reserva ovárica y evitar su rápido agotamiento. No obstante, ambas estrategias aún están en fase experimental y no han sido aprobadas para su uso clínico en humanos. Aunque los resultados preliminares son alentadores, los especialistas enfatizan que estos enfoques requieren ensayos extensos y rigurosos para evaluar su seguridad y eficacia a largo plazo.

Una paciente y una ginecóloga charlan en un consultorio médico. La doctora, con bata blanca, explica algo mientras la paciente escucha atenta.
Estrategias experimentales como el uso de hormona antimülleriana y rapamicina buscan preservar la función ovárica y retrasar el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrimientos sobre el entorno celular del ovario y su importancia

Investigaciones recientes han puesto el énfasis en el microambiente celular que rodea a los folículos ováricos. Esta red, compuesta por células de soporte y factores moleculares, resulta crítica para la supervivencia y maduración de los folículos. Cambios o alteraciones en este entorno aceleran la pérdida folicular y anticipan la aparición de la menopausia.

El artículo resalta que nuevas técnicas de biología molecular permiten estudiar con mayor precisión las interacciones entre las células ováricas y su entorno inmediato. Estos recientes avances permiten el desarrollo de intervenciones dirigidas, no solo a los folículos, sino también a su nicho celular, lo que podría ofrecer caminos alternativos para prolongar la función ovárica y consecuentemente mejorar la salud general.

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