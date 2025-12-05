Salud

El impacto de la sal en la insuficiencia cardíaca: consejos sencillos para limitar el sodio y proteger el corazón

Controlar el consumo de sal requiere desde cambiar hábitos cotidianos hasta leer etiquetas. Claves para adoptar una rutina que ayude a prevenir la retención de líquidos y reduzca los riesgos asociados con complicaciones cardíacas, según Cleveland Clinic

Guardar
Reducir el sodio en la
Reducir el sodio en la dieta es fundamental para controlar la insuficiencia cardíaca y prevenir complicaciones graves (Imagen ilustrativa Infobae)

La alimentación constituye un pilar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, una afección que exige modificaciones inmediatas en el estilo de vida para mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de complicaciones.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la indicación principal es limitar la ingesta de sodio a menos de 2.000 miligramos diarios, cifra inferior a la que contiene una cucharadita de sal de mesa. Esta restricción previene la retención de líquidos y reduce la carga sobre un corazón debilitado, medida fundamental para quienes conviven con esta enfermedad.

La selección de alimentos, clave para reducir el sodio

Según Cleveland Clinic, la insuficiencia cardíaca es una condición crónica y progresiva en la que el músculo cardíaco no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo de sangre y oxígeno.

Esto ocurre porque el corazón se debilita y su capacidad de bombeo se reduce, normalmente como resultado de daño o lesiones precedentes por otras enfermedades cardíacas o presión arterial alta.

Limitar la ingesta de sodio
Limitar la ingesta de sodio a menos de 2.000 miligramos diarios ayuda a evitar la retención de líquidos en pacientes cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas aconsejan priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados. Las frutas y verduras frescas se distinguen por su elevado valor nutricional y bajo contenido de sodio. Si se eligen opciones congeladas o enlatadas, se recomienda que no tengan sal añadida.

Las carnes frescas, como res, cerdo, pollo y pescado, aportan cantidades muy bajas de sodio de forma natural, siempre que no hayan sido procesadas ni contengan sal agregada. Elegir cortes magros constituye una alternativa más saludable.

En el caso de los productos lácteos, tanto el yogur como la leche ofrecen un bajo aporte de sodio. No obstante, es necesario observar el contenido en los quesos, porque algunas variedades, entre las que se incluyen el suizo, la mozzarella fresca, el brick y el de cabra, tienen niveles inferiores de este mineral.

Los frutos secos y semillas sin sal resultan una valiosa fuente de nutrientes, mientras que los granos integrales y las legumbres secas, como el arroz integral y la avena, aportan fibra y prácticamente no contienen sodio cuando se preparan en casa y sin aditivos.

Más del 70% del sodio
Más del 70% del sodio consumido proviene de alimentos procesados y ultraprocesados, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos a restringir y riesgo de los alimentos procesados

Es fundamental evitar o limitar alimentos con alto contenido de sodio. Entre los principales figuran:

  • Carnes procesadas (salchichas, embutidos, fiambres)
  • Comidas preparadas y cenas congeladas
  • Pizzas
  • Mezclas de pasta o arroz
  • Pan blanco
  • Bagels
  • Galletas
  • Sopas enlatadas
  • Salsas y aderezos
  • Jugos de vegetales
  • Snacks salados
  • Postres industriales

Según la Cleveland Clinic, más del 70% del sodio consumido proviene de productos procesados y ultraprocesados, ya que el sodio se emplea extensamente como conservante para prolongar la vida útil de estos alimentos.

Julia Zumpano, dietista registrada de la Cleveland Clinic, advierte sobre la importancia de leer con atención las etiquetas nutricionales, ya que productos catalogados como “bajo en sodio” o “sin sodio” pueden contribuir cantidades considerables si se consumen en grandes porciones.

Carnes frescas, lácteos bajos en
Carnes frescas, lácteos bajos en sodio y legumbres secas son opciones recomendadas para personas con insuficiencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un alimento se considera bajo en sodio si aporta 140 mg o menos por porción, y sin sodio si el contenido es menor de 5 mg por porción. Las versiones “reducidas” o “con menos sodio” no necesariamente cumplen estos estándares, lo que hace indispensable revisar el valor real de sodio por ración.

Estrategias para facilitar la transición hacia una dieta baja en sodio

Para adaptarse con éxito a un plan alimentario con menos sodio, la Cleveland Clinic recomienda retirar el salero de la mesa, disminuir gradualmente la sal en las recetas cotidianas y, al comer fuera, elegir preparaciones sencillas, como papas al horno o ensaladas con el aderezo aparte.

Llevar un registro diario del consumo de sodio —en formato físico o mediante aplicaciones móviles— contribuye a tomar conciencia y optimizar las decisiones alimentarias. Según la Cleveland Clinic, dedicar tiempo a leer las etiquetas permite descubrir la presencia de sodio en productos inesperados.

La adaptación a estas nuevas pautas puede necesitar paciencia, ya que el sentido del gusto cambia al reducir el sodio. Con el tiempo, el paladar se ajusta y los alimentos previamente considerados insípidos adquieren sabor, incluso pueden llegar a percibirse como excesivamente salados, lo que refuerza la capacidad de mantener las restricciones y facilita la adherencia a una alimentación más saludable.

Temas Relacionados

Insuficiencia cardíacaDieta baja en sodioCleveland ClinicJulia ZumpanoAlimentos procesadosNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Qué le pasa al cuerpo durante un ataque de pánico y cuáles son los síntomas?

El desconcierto físico y mental puede ser abrumador, pero conocer las respuestas automáticas del organismo y aplicar herramientas simples es clave para recuperar el control. Recomendaciones de especialistas en salud mental

¿Qué le pasa al cuerpo

Riesgos del calor extremo: a partir de qué temperatura es peligroso estar al aire libre

Una especialista, consultada por Healthline, explicó desde qué umbrales térmicos comienzan los peligros y qué factores pueden agravar el impacto en el cuerpo

Riesgos del calor extremo: a

El estrés es el principal enemigo del sueño: cómo afecta el bienestar y 5 claves para dormir mejor

Un entorno adaptado, rutinas calmas y organización cotidiana son parte de las estrategias validadas por la ciencia que potencian el descanso profundo. Qué otros comportamientos ayudan a la hora de ir a la cama, según un estudio publicado en Sleep

El estrés es el principal

Cuáles son las 4 enfermedades que revelan el valor del historial familiar para prevenir enfermedades crónicas

Especialistas consultados por The Telegraph advierten que investigar los antecedentes clínicos de padres y abuelos permite identificar posibles riesgos ante patologías como la diabetes tipo 2, cáncer y demencia

Cuáles son las 4 enfermedades

Menos carnes y más vegetales, ¿el verdadero secreto para adelgazar sin efecto rebote?

Además de los beneficios en el peso, sustituir proteínas animales por vegetales integrales reduce la probabilidad de sufrir enfermedades metabólicas, afirma el dietista-nutricionista Miguel López en el podcast Tengo un Plan

Menos carnes y más vegetales,
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la primera

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

El estremecedor caso del hombre

El estremecedor caso del hombre que estranguló a su novia, ocultó el cuerpo durante seis semanas y se presentó en televisión

Más allá del espejo: cuáles son las estrategias avaladas por la psicología para construir una imagen corporal positiva

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis