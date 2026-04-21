Cómo sensores cerebrales hechos en 3D pueden mejorar el diagnóstico y tratamiento en neurología

Científicos desarrollan sensores cerebrales personalizados impresos en 3D capaces de adaptarse a la forma única de cada cerebro humano (Crédito: Tao Zhou/ Pennsylvania State University)

El cerebro humano no es igual en ninguna persona. Sus pliegues, surcos y formas varían de manera única, lo que representa un desafío para la medicina cuando se trata de estudiar su funcionamiento o tratar enfermedades. En ese contexto, un grupo de científicos desarrolló una tecnología que busca resolver ese problema: sensores cerebrales hechos a medida.

Investigadores de la Pennsylvania State University crearon electrodos personalizados mediante impresión 3D que se adaptan a la forma específica de cada cerebro. Este avance, publicado en la revista Advanced Materials, podría mejorar la precisión en el diagnóstico de enfermedades neurológicas y abrir la puerta a terapias menos invasivas.

Sensores adaptados a cada cerebro

Uno de los principales límites de los dispositivos actuales es su diseño estándar. Los sensores tradicionales son rígidos y no logran ajustarse con precisión a la superficie cerebral, lo que puede afectar la calidad de las señales que registran.

Para superar este problema, los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética de cada paciente para diseñar electrodos personalizados. A partir de esos datos, generaron modelos tridimensionales que replican con detalle la forma del cerebro.

Los nuevos sensores para neurología registran señales eléctricas cerebrales con mayor precisión y reducen el riesgo de daño en el tejido (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos concretos, esto implica que el sensor no se apoya de manera uniforme sobre el tejido, sino que se adapta a cada relieve. Por ejemplo, en lugar de quedar separado en algunas zonas o ejercer presión en otras, el dispositivo se ajusta como una pieza diseñada específicamente para ese cerebro, lo que mejora el contacto y la precisión de las mediciones.

Cómo funciona la tecnología

Con las imágenes obtenidas, los investigadores crean un modelo digital del cerebro y diseñan los electrodos según sus características particulares. Luego, esos dispositivos se fabrican mediante impresión 3D utilizando una técnica conocida como impresión directa de tinta. Este método permite producir estructuras complejas con alta precisión y en menos tiempo que los procesos convencionales.

“Cada persona tiene una estructura cerebral diferente, por lo que los electrodos deben adaptarse a esa diversidad”, explicó Tao Zhou, investigador principal del proyecto.

El diseño tipo panal disminuye la rigidez de los electrodos, logrando flexibilidad y resistencia para diagnósticos neurológicos más efectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las claves de este desarrollo es el uso de hidrogel, un material blando que comparte propiedades con los tejidos humanos. A diferencia de los electrodos tradicionales, que suelen ser rígidos, estos sensores pueden integrarse mejor al entorno biológico.

Además, los investigadores incorporaron una estructura tipo panal en el diseño. Esta forma permite reducir la rigidez sin perder resistencia, lo que mejora la flexibilidad del dispositivo. Según Zhou, esta combinación permite obtener sensores más livianos, adaptables y con menor impacto sobre el tejido cerebral.

Evaluación en modelos animales: desempeño y compatibilidad

Para evaluar su funcionamiento, los científicos realizaron pruebas en modelos animales. Implantaron los sensores en ratas durante un período de 28 días para analizar su comportamiento y compatibilidad con el organismo.

Los resultados mostraron que los dispositivos no generaron reacciones inmunológicas adversas y mantuvieron su capacidad de registrar señales eléctricas de manera estable. Además, los electrodos no afectaron el flujo de fluidos en el cerebro, un aspecto fundamental para el funcionamiento normal del sistema nervioso.

Pruebas en modelos animales demostraron que los sensores no producen respuestas inmunológicas adversas y mantienen mediciones estables a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto entre el electrodo y el tejido cerebral es clave para obtener datos fiables. Cuando esa interacción es imperfecta, las señales pueden distorsionarse o perder precisión. Los sensores personalizados permiten mejorar este punto crítico. Al adaptarse a la superficie cerebral, logran una conexión más uniforme, lo que se traduce en mediciones más exactas.

También reducen el riesgo de daño en el tejido, ya que evitan puntos de presión excesiva, un problema frecuente con dispositivos rígidos.

Perspectivas clínicas y futuras aplicaciones

Los investigadores consideran que esta tecnología podría aplicarse en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas como epilepsia, párkinson o demencia. En estos casos, contar con mediciones precisas de la actividad cerebral resulta fundamental para comprender la evolución de la enfermedad y ajustar los tratamientos.

El avance abre puertas a diagnósticos y tratamientos personalizados en neurología para enfermedades como epilepsia, párkinson y demencia, optimizando resultados clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la posibilidad de fabricar sensores personalizados mediante impresión 3D permitiría reducir costos y facilitar el acceso a este tipo de tecnología. El desarrollo de estos electrodos representa un avance dentro de la llamada medicina personalizada, que busca adaptar los tratamientos a las características individuales de cada paciente.

El equipo trabaja ahora en optimizar el diseño y avanzar hacia ensayos en humanos, con el objetivo de trasladar esta tecnología a la práctica clínica. A largo plazo, la integración de sensores adaptados a cada cerebro podría mejorar tanto el monitoreo como las terapias neurológicas, ofreciendo herramientas más precisas y menos invasivas.