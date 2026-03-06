Cómo cuidar la microbiota puede ser clave para proteger al corazón, según la ciencia

El estudio del Max Delbrück Center demuestra que la microbiota intestinal influye en la presión arterial y la salud cardíaca a través del ácido indol-3-acético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que ocurre en el intestino podría tener un impacto directo en la salud cardiovascular. Un hallazgo reciente dirigido por el Max Delbrück Center (MDC) en Alemania identificó que la microbiota intestinal modula la presión arterial y el funcionamiento del músculo cardíaco a través del ácido indol-3-acético, un metabolito producido por bacterias intestinales.

Este compuesto, generado a partir del triptófano (un nutriente presente en alimentos ricos en proteínas), no solo circula por el organismo, sino que también actúa sobre el cerebro y el corazón, lo que abre nuevas perspectivas para prevenir y tratar la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, dos afecciones de alta prevalencia global.

Cómo las bacterias intestinales influyen en el corazón

El estudio, liderado por la Dra. Suphansa Sawamiphak y con la autoría principal de Bhakti Zakarauskas-Seth, describe la existencia de un “eje intestino-cerebro-corazón”.

El ácido indol-3-acético, producido por bacterias intestinales a partir del triptófano, actúa como modulador clave de la función cardíaca y cerebral

Publicado en Circulation Research, el trabajo aporta un enfoque novedoso para comprender las enfermedades cardiovasculares. Según el MDC, identificar un metabolito vinculado a la dieta y al microbioma intestinal como modulador del corazón podría redefinir estrategias preventivas en salud pública.

Las bacterias intestinales transforman el triptófano —presente en alimentos como huevos, lácteos, frutos secos y legumbres— en ácido indol-3-acético. Esta molécula alcanza el cerebro y actúa sobre las neuronas Hcrt del hipotálamo, encargadas de regular funciones automáticas como el sueño, el apetito y la actividad cardiovascular.

En términos cotidianos, este proceso puede imaginarse como un sistema de mensajería interna. Cuando la microbiota produce compuestos beneficiosos a partir de la dieta, esas señales químicas viajan por el organismo y ayudan a regular funciones automáticas, como la presión arterial o la actividad cardíaca, aun sin que la persona lo perciba de forma consciente.

La disfunción diastólica del músculo cardíaco, principal causa de insuficiencia cardíaca en adultos mayores, podría estar relacionada con déficit de ácido indol-3-acético

“Nos sorprendió que un solo metabolito bacteriano pueda influir en el sistema nervioso central, el corazón y los sistemas hormonales al mismo tiempo”, señaló Zakarauskas-Seth. Cuando sus niveles disminuyen, las neuronas Hcrt se hiperactivan y aumentan las señales nerviosas simpáticas hacia el corazón, favoreciendo el endurecimiento del tejido cardíaco y el aumento de la presión.

En modelos animales, la administración del metabolito logró revertir estos efectos: la función cardíaca y la presión arterial se normalizaron, y hormonas como la renina y el angiotensinógeno recuperaron valores estables.

Una pista para entender la insuficiencia cardíaca

El endurecimiento del músculo cardíaco, conocido como disfunción diastólica, es el mecanismo principal de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, una forma que representa más de la mitad de los diagnósticos, especialmente en adultos mayores.

El equilibrio de la microbiota y una dieta rica en triptófano impactan directamente sobre la actividad cardíaca y la presión arterial, según los hallazgos científicos

Hasta ahora, sus causas eran poco claras. El MDC plantea que el déficit de ácido indol-3-acético podría ser un factor central dentro del eje intestino-cerebro-corazón. En esta condición, el corazón conserva su capacidad de bombeo, pero pierde elasticidad, lo que dificulta el llenado adecuado y repercute en la calidad de vida de los pacientes.

“El cerebro puede actuar como un nodo central en la comunicación intestino-corazón”, explicó Zakarauskas-Seth. Restaurar niveles adecuados del metabolito podría, en el futuro, contribuir a prevenir o revertir la disfunción diastólica.

Diferencias por sexo y medicina personalizada

El análisis de muestras humanas también reveló diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres con hipertensión presentaron concentraciones más bajas de ácido indol-3-acético que los varones, lo que sugiere un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca mediado por este circuito biológico.

Las mujeres con hipertensión presentan niveles más bajos de ácido indol-3-acético que los hombres, lo que indica un mayor riesgo cardiovascular según el estudio

Este hallazgo refuerza la necesidad de estrategias personalizadas en prevención cardiovascular. Según los investigadores, la composición de la microbiota, la alimentación y el equilibrio metabólico intestinal influyen directamente en la función cardíaca.

El ácido indol-3-acético podría convertirse en un biomarcador útil para identificar tempranamente el riesgo de hipertensión o insuficiencia cardíaca. Intervenciones dirigidas a aumentar su producción —como dietas ricas en triptófano, probióticos o suplementos específicos— podrían tener beneficios potenciales, aunque los autores advierten que estas aplicaciones requieren validación en estudios clínicos.

El MDC subraya que ampliar la investigación en humanos será clave para confirmar el papel terapéutico de este metabolito. Mientras tanto, la evidencia fortalece la idea de que la microbiota intestinal desempeña un rol central en la salud cardiovascular.

En conjunto, estos resultados consolidan la interacción entre intestino, cerebro y corazón como un campo emergente de la medicina. Comprender esta comunicación biológica abre la puerta a tratamientos basados en la dieta y el microbioma, y refuerza la importancia de los hábitos alimentarios y el equilibrio interno como pilares de la salud cardíaca a largo plazo.