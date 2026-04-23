Economía

Emmanuel Álvarez Agis: “Bajar la inflación a un dígito puede demorar diez años”

Durante su paso por Infobae al Regreso, el exviceministro de Economía remarcó que no existen atajos para resolver el problema inflacionario y defendió la necesidad de sincerar las expectativas sociales y políticas sobre los plazos reales de recuperación

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Emmanuel Álvarez Agis advierte que la baja de inflación a un dígito en Argentina podría tomar hasta diez años, según análisis económico

En una entrevista exclusiva con Emmanuel Álvarez Agis en Infobae al Regreso, el exviceministro de Economía advirtió que los resultados rápidos en materia de inflación suelen ser insostenibles y resaltó los peligros de sostener el atraso cambiario y el déficit externo.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Álvarez Agis describió el complejo funcionamiento de la botonera macroeconómica argentina: “El viceministerio de Economía era como la cabina de un avión que tiene cientos de botones. Y te dicen: ‘Podés tocar este y este. El resto no, porque se enoja Moyano, el presidente o los gobernadores’. Eso no es normal. Es producto de un país que hace muchos años que la economía no da resultados”.

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La expectativa social frente a la inflación y el atraso cambiario

Según Álvarez Agis, el principal error de los últimos tres presidentes fue “prometer resultados muy rápido”, lo que genera una “trampa perversa” de expectativas. “Yo leí ese retuit del presidente como un presidente que empieza a decir: ‘Bueno, no va a ser cero en agosto y tal vez no va a ser cero en su primer mandato, incluso ni siquiera en su segundo’”. En ese sentido, valoró que se empiece a sincerar el debate público: “Mejor que diga eso el presidente”.

El economista subrayó el impacto político de la inflación: “La inflación es un bicho que te acorta los periodos de planeamiento. Si en cinco años no va a valer dos mangos, ¿para qué voy a ahorrar ahora?”. Detalló cómo la urgencia por mostrar resultados rápidos lleva a los gobiernos a tomar medidas de corto plazo, muchas veces insostenibles. “Macri perdió su reelección, Alberto perdió su reelección y a Milei lo salvó Bessent”, sintetizó sobre las consecuencias electorales de esta dinámica.

(Infobae en Vivo)
Álvarez Agis afirma que el crecimiento de la productividad es esencial para reducir impuestos sin generar nuevos problemas económicos en el país (Infobae en Vivo)

El costo social de la apertura y la presión impositiva

Al analizar la apertura económica y sus efectos, Álvarez Agis ejemplificó: “Teníamos termos que valían 200 lucas. Era una absoluta locura, pero había empleo. Ahora el termo vale 100 lucas, pero echaron a 100 personas”. Advirtió sobre el fenómeno de importar productos más baratos, pero a costa de condiciones laborales externas mucho más flexibles y menos protegidas: “Cuando importás un producto, lo que estás importando son las condiciones laborales en las cuales ese producto se produjo”.

Sobre la presión fiscal, afirmó: “Argentina tiene impuestos tan altos y, en espejo, gasto público tan alto, por sus errores, no por sus aciertos”. Argumentó que la política fue cubriendo las fallas del programa macroeconómico con más gasto y, cuando eso generó inflación, recurrió a los impuestos. “Lo que estamos haciendo, en vez de arreglar los problemas, es cambiarlos de lugar. Hoy le cargas más impuestos a uno que está más o menos bien para tapar el error de uno que está más o menos mal”.

La necesidad de consensos y las dificultades para la reelección

Álvarez Agis insistió en que “la única forma de Argentina para bajar impuestos y no armar otro lío es que crezca la productividad”. Sostuvo que los acuerdos políticos de largo plazo son la base que permitió a otros países de la región sostener cambios estructurales, y que la falta de consensos explica la inestabilidad local: “Las reformas laborales que realmente hacen la diferencia tienen cierto nivel de consenso. Son como esas negociaciones donde los dos se van con cara de traste. Cuando la CGT dijo: ‘No estamos de acuerdo’, era previsible que iban a ir a la Justicia. Hoy tenemos la mitad de la reforma laboral trabada”.

El exviceministro apuntó a la anomalía argentina que impide la reelección presidencial: “Argentina está entrando en una anomalía, que es que los presidentes no reeligen. Y mi hipótesis es que no reeligen porque están tan exigidos de entregar resultados económicos rápido que rompen la economía en la de medio término”.

(Infobae en Vivo)
Álvarez Agis critica la presión fiscal elevada en Argentina y sostiene que el gasto público aumentó para cubrir errores estructurales (Infobae en Vivo)

El economista concluyó que la estrategia de apurar la economía para ganar elecciones de medio término “es una fórmula que no funciona”. Respaldó la idea de modificar el esquema electoral cada dos años, como proponen Abel Medina, María Eugenia Vidal y Emilio Monzó: “Totalmente”.

Al ser consultado sobre un eventual regreso a la función pública, Álvarez Agis fue tajante: “Hoy no veo, no siento que nadie me conecte con esa misma idea que a mí me ilusionó. Para mí la función pública es un lugar de prestigio, de aprendizaje, no para llenarse de plata. Si voy, quiero ir porque pasa algo bueno o logro hacer algo bueno. La respuesta es no”.

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