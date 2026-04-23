Un doble crimen, un juicio suspendido y la guerra entre clanes familiares en la mira: el caso que conmociona a Chubut

El vehículo que manejaba Nieves quedó con múltiples impactos de bala en sus cristales y carrocería (Foto: ADN Sur)

La ciudad de Comodoro Rivadavia vio como este miércoles se abría una vieja disputa entre dos clanes familiares cuando una pareja fue asesinada en el barrio Pueyrredón. El hombre fue identificado rápidamente como Rodrigo Nieves, un nombre vinculado a una de las familias más pesadas de la ciudad y que era un testigo clave en el juicio por la muerte de su hermano que debía comenzar este jueves.

Según los primeros reportes, todo ocurrió durante la madrugada en las inmediaciones del natatorio que está ubicado sobre la calle La Prensa al 100. Allí, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y, tras el aviso de los vecinos, personal policial acudió a la escena.

En ese momento, se constató la presencia de un hombre y una mujer que se encontraban sin vida dentro de un vehículo marca Peugeot, que tenía múltiples impactos de bala. De acuerdo a lo que informó ADNSur, la secuencia comenzó con una persecución en un sector conocido como 1008 viviendas y culminó en el barrio Pueyrredón.

Rodrigo Nieves era integrante del clan familiar conocido como los Nieves, que cuenta con un frondoso prontuario que incluye desde hechos de violencia hasta múltiples asesinatos. El joven de 25 años estaba con una mujer que fue identificada como Agustina Asencio.

El fiscal Julio Puente es el encargado de llevar adelante la investigación, pero por el momento todo se mantiene bajo reserva. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, están efectuando el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y comienzan a entrevistar a posibles testigos para reconstruir el hecho.

En ese marco, este jueves Nieves iba a ser llamado como testigo en el inicio del juicio por la muerte de su hermano Matías Nieves. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la fiscal general Verona Dagotto solicitó aplazar la fecha del inicio de este proceso, ya que los integrantes de la familia “no se iban a encontrar en condiciones anímicas y emocionales para prestar declaración“.

Desde la fiscalía, se había previsto un operativo especial de seguridad para la realización del juicio en la zona y se tomaron recaudos sobre la notificación de testigos.

Las manchas de sangre visibles en la calle donde ocurrió el doble crimen (Foto: ADN Sur)

El caso en el que Rodrigo Nieves era testigo clave

El juicio tiene como principal imputado a Agustín Ernesto Vera, quien pertenece al otro grupo familiar pesado de la ciudad, los Vera. El proceso debía comenzar este jueves en la Oficina Judicial local con un jurado popular. Vera está imputado por el homicidio de Matías Hugo Jesús Nieves, cometido el 24 de enero de 2025.

En ese contexto, cabe señalar que el historial de enfrentamientos entre las familias Nieves y Vera se remonta a la década del ‘90 y sigue en la actualidad.

A lo largo de los años, el conflicto ha dejado numerosos muertos y heridos. Uno de los hechos más recordados ocurrió el 15 de diciembre de 2016, cuando Jonathan Vera fue asesinado de un tiro en la nuca tras un ataque a balazos contra su camioneta en el barrio San Martín, atribuida a integrantes de la familia Nieves. En ese momento, el propio Matías Nieves y su hermano menor resultaron detenidos, pero la Justicia los absolvió por falta de pruebas, una decisión que, según fuentes policiales, reavivó la rivalidad entre ambos grupos.

Rodrigo Nieves también fue condenado por el crimen de un mecano en 2019. Sin embargo, seis años después estaba en la calle

Ocho años después, el 24 de enero de 2025, Matías fue asesinado de siete disparos en el barrio Jorge Newbery por Agustín Vera, quien fue arrestado tras intentar huir hacia Trelew. Según la acusación, la madrugada de ese día, la víctima estacionó un Ford Fiesta Kinetic azul junto a su hermano Rodrigo y otras dos personas frente al local nocturno “Latina”.

En ese momento, otro vehículo, un Ford Fiesta blanco, se posicionó a su lado. Agustín, que iba como acompañante, bajó la ventanilla y efectuó al menos siete disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Cinco de esos balazos impactaron en el cuerpo de Matías, quien fue trasladado de urgencia por familiares a Clínica del Valle, donde se constató su fallecimiento por traumatismo encéfalo craneano. El hecho fue calificado como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Solo semanas más tarde, el 27 de febrero de ese mismo año, Jorge David Nieves, otro miembro de peso del clan, fue ejecutado de un disparo en la cabeza en el barrio Quirno Costa. En este caso, el presunto autor fue identificado como Mauro Fabián Pavei, señalado por su amplio historial delictivo.

El pedido de Nacho Torres por la ley antimafia

Una pareja fue asesinada durante y reabrió el conflicto entre los grupos familiares más pesados de la ciudad. Una de las víctimas era el testigo clave en la investigación por la muerte de su hermano

El caso generó reacciones políticas de inmediato. El gobernador de la provincia, Nacho Torres, reclamó la aplicación de la ley antimafia y el uso de todas las herramientas legales disponibles para desarticular a los clanes Vera y Nieves. Torres expresó: “Lo que pasó hoy en Comodoro es gravísimo, y no es un hecho aislado: es la consecuencia de años de impunidad frente a organizaciones criminales que se dedican a sembrar el miedo y la violencia en la ciudad”.

“El crimen organizado en Comodoro tiene nombres, antecedentes y responsables: las familias Vera y Nieves, que hace más de veinte años vienen protagonizando hechos de extrema gravedad, amparados por la puerta giratoria de algunos jueces garantistas”, agregó.

Y completó: “Por eso, pedimos que se aplique la Ley Antimafias y todas las herramientas legales disponibles, para que los Vera y los Nieves se pudran definitivamente en la cárcel”.

Por su parte, la funcionaria nacional Patricia Bullrich subrayó la importancia de implementar la ley antimafia en todas las provincias y reclamó condenas sin privilegios para quienes integran bandas delictivas.