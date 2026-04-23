El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

Cirilo Pereyra fue con los dos pies para adelante y cometió una durísima infracción sobre Gonzalo Gelini. El defensor del Millonario se ganó la roja directa a los 30 minutos

El Superclásico de Reserva entre Boca Juniors y River Plate, disputado en el predio de Ezeiza, quedó marcado por una acción que encendió la polémica y modificó el desarrollo del partido. Al promediar el primer tiempo, Cirilo Pereyra, defensor del conjunto millonario, recibió la expulsión directa tras una infracción con los dos pies hacia adelante sobre Gonzalo Gelini, delantero xeneize, quien no sufrió lesión por pura fortuna. La decisión del árbitro Ignacio Domínguez fue inmediata ante la peligrosidad de la jugada.

El encuentro presentaba un trámite parejo hasta esa acción. Boca Juniors venía creciendo en el juego y había generado peligro, pero la intervención del arquero de River Plate, Franco Jarovsewicz, mantenía el marcador en cero. La expulsión de Pereyra alteró la dinámica y permitió que el equipo dirigido por Mariano Herrón se adueñara de la iniciativa.

El Xeneize se impuso por 2 a 0 con goles de Agustín De La Cuesta, en contra, y Leonel Flores

Boca aprovechó el futbolista de más y generó tres oportunidades claras para abrir el marcador antes del descanso. En la más destacada, Gelini estrelló un remate en el travesaño y, en el rebote, Rodrigo Bacidalupe encontró la respuesta de Jarovsewicz. Luego, el arquero desvió un tiro libre de Santiago Zampieri que buscaba ángulo y, poco después, tapó un disparo de Tomás Márquez desde la puerta del área.

En el complemento, el Xeneize se puso en ventaja por el gol en contra de Agustín De La Cuesta y más tarde aumentó por intermedio de Leonel Flores. De esta manera, el equipo comandado por Mariano Herrón recuperó la cima de la Zona B del Torneo Proyección, mientra que River Plate marcha en el noveno lugar de la Zona A y alejado de la zona de playoffs.