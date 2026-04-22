Gimnasia goleó 3-0 a Acassuso y es el primer clasificado a los octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Independiente Rivadavia es el último campeón de la Copa Argentina (Crédito: @CSIRoficial / X)

Este miércoles iniciaron los 16avos de final de la Copa Argentina con dos compromisos vinculados a la parte alta del cuadro. En primer turno, Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 3-0 a Acassuso en Caseros y cierran el día Deportivo Morón y Ferrocarril Midland en Temperley.

ACASSUSO 0-3 GIMNASIA (LP)

Ambos se enfrentaron por los 16avos de final

Gimnasia y Esgrima La Plata arrancó esta instancia de la Copa Argentina con una sólida victoria por 3-0 ante Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros y avanzó a los 16avos de final, donde espera por el vencedor del cruce entre San Lorenzo y Deportivo Riestra.

El Lobo tuvo las ocasiones más claras del encuentro, incluso le anularon un gol por fuera de juego a los 40 minutos, y rompió la paridad en una ráfaga del complemento. Franco Torres convirtió el 1-0 a los 52′ en una lujosa jugada con cinco toques de primera antes de la definición. Y a los 56′, Renzo Giampaoli encajó un cabezazo, el arquero Gabriel Atamañuk dejó el rebote corto y Giampaoli reapareció para empujar la pelota al fondo de la red.

Sobre el final, a los 85 minutos, Nicolás Barros Schelotto le bajó la persiana al marcador con un tremendo remate frontal desde afuera del área.

De esta manera, el elenco platense mantiene una racha de cuatro victorias consecutivas bajo el interinato de Ariel Pereyra, ya que le había ganado previamente a Camioneros en la Copa Argentina, y contra Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto en el campeonato local. Actualmente, está octavo en la Zona B del Apertura y obtendría el último pasaje a los playoff. Pereyra asumió en el puesto tras el despido de Fernando Zaniratto.

Por otro lado, Los Quemeros finalizaron su participación, luego de haber eliminado a Newell’s en Rafaela por los 32avos. De igual manera, ese 2-0 ante la Lepra tampoco le causó un efecto positivo en la Primera B Nacional. Con esta derrota ante Gimnasia, acumula cuatro caídas en los últimos cinco partidos. Tras empatar 0-0 el fin de semana pasado contra All Boys, ocupa la 12° posición sobre 18 equipos en la Zona A.

Formaciones:

Estadio: Ciudad de Caseros

Árbitro: Juan Cruz Robledo

DEPORTIVO MORÓN-FERROCARRIL MIDLAND

Deportivo Morón y Ferrocarril Midland buscan su lugar en los octavos de final

Deportivo Morón se mide a Ferrocarril Midland en el estadio Alfredo Beranger de Temperley por los 16avos de final de la Copa Argentina. El ganador chocará con el vencedor de Banfield-San Martín de Tucumán. Televisa TyC Sports.

El Gallito viene de eliminar a Godoy Cruz en la ronda previa y afronta el compromiso con una muy buena actualidad porque es el líder de la Zona A en la Primera B Nacional con 17 puntos, junto a Colón de Santa Fe. Sin embargo, los dirigidos por Walter Otta perdieron dos de sus últimos cuatro cruces, ambos en condición de visitante.

Por otro lado, el Funebrero ascendió esta temporada a la Segunda División y tuvo un gran comienzo: ocupa el séptimo escalón de la Zona B con 13 unidades y se encuentra en zona de Reducido. Entregó uno de los batacazos de los 32avos dejando afuera a Argentinos Juniors en los penales.

Formaciones:

Deportivo Morón: Federico Díaz; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Leonel Cardozo, Iván Vaquero; Thiago Lauro, Mauro Burruchaga, Gastón González; Facundo Báez, David Bulacio y Tomás Ramírez. DT: Walter Otta.

Ferrocarril Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Fernando González, Pablo Casarico; Maximiliano Rogoski, Nicolás Violini, Jesús Camaño, Marcos Roseti, Agustín Campana; y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.

Estadio: Alfredo Beranger

Árbitro: Fabricio Llobet

TV: TyC Sports

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina:

Gimnasia La Plata avanzó a octavos de final