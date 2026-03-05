Un nuevo estudio reveló por qué el Alzheimer progresa hasta 20 veces más rápido en mujeres que en hombres

El avance acelerado del alzhéimer en mujeres se vincula con la acumulación simultánea de proteínas tau y alfa-sinucleína en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad con la que avanza el Alzheimer en mujeres ha sido explicada por un hallazgo reciente de la Mayo Clinic. Investigadores de esta institución identificaron que, cuando coinciden en el cerebro dos proteínas alteradas, tau y alfa-sinucleína, la progresión de la enfermedad puede llegar a ser hasta 20 veces más rápida en pacientes femeninas que en varones.

Esta diferencia biológica, documentada en un estudio difundido en la revista JAMA Network Open ofrece por primera vez una base científica clara para entender por qué casi dos tercios de los diagnósticos recaen sobre mujeres y plantea un reto urgente para el desarrollo de tratamientos adaptados.

El estudio que redefine la comprensión del Alzheimer

El trabajo, coordinado por la neurorradióloga Kejal Kantarci y validado por la Mayo Clinic, evaluó a 415 personas integradas en la Iniciativa de Neuroimagen de la Enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos. Todas participaron en pruebas de imágenes cerebrales avanzadas y análisis de líquido cefalorraquídeo para detectar patrones anómalos en la acumulación de proteínas clave como la tau y la alfa-sinucleína.

De acuerdo con los datos del estudio, el 17% de los participantes presentaban niveles patológicos de alfa-sinucleína. Entre las mujeres que reunían ambos marcadores alterados, la tasa de acumulación de tau y el deterioro cognitivo eran hasta 20 veces superiores respecto de los hombres con el mismo perfil molecular.

El 66% de los diagnósticos de alzhéimer afectan a mujeres debido a mecanismos biológicos recién identificados por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó Mayo Clinic, este mecanismo contribuye a que cerca del 66% de los pacientes diagnosticados sean mujeres, un dato que hasta ahora carecía de explicación biológica robusta.

El papel de las proteínas tau y alfa-sinucleína

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación de proteínas anómalas que afectan la comunicación entre las células cerebrales. En condiciones normales, tanto la tau como la alfa-sinucleína cumplen funciones neuronales esenciales, pero cuando se agrupan de forma patológica, generan depósitos responsables del daño progresivo. El hallazgo de la Mayo Clinic indica que la interacción entre tau y alfa-sinucleína en el cerebro femenino potencia el deterioro cognitivo y acelera el avance del alzhéimer.

La neurorradióloga Kejal Kantarci afirmó que estos resultados “desafían la visión del alzhéimer como una enfermedad homogénea”, y añadió que “reconocer estas diferencias específicas según el sexo puede ayudarnos a diseñar estrategias terapéuticas más personalizadas”, según declaraciones de la Mayo Clinic.

El hallazgo de la interacción entre tau y alfa-sinucleína redefine la comprensión del alzhéimer y sugiere terapias personalizadas según el sexo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elijah Mak, primer autor del estudio, explicó a Neuroscience News que la identificación de este mecanismo biológico “abre una vía para comprender por qué las mujeres soportan una carga desproporcionada de demencia”. Esta observación coincide con trabajos internacionales, como los desarrollados por el Centro Alemán para Enfermedades Neurodegenerativas, que documentaron la presencia de depósitos de alfa-sinucleína en hasta el 60% de los casos avanzados de alzhéimer.

La Asociación de Alzheimer de Estados Unidos (Alzheimer’s Association) destaca la importancia de profundizar en biomarcadores y terapias adaptadas, dado el impacto desigual de la enfermedad en la población femenina.

Implicancias para el tratamiento y la investigación clínica

El equipo de la Mayo Clinic detalló que este avance permite anticipar una nueva etapa en la medicina de precisión, donde el perfil molecular y el sexo del paciente determinarán el tipo de tratamiento. Los investigadores continúan analizando si el mismo fenómeno se observa en otras enfermedades neurodegenerativas donde la alfa-sinucleína tiene un rol central, como la demencia con cuerpos de Lewy.

La identificación de estas diferencias abre la puerta a ensayos clínicos más específicos y a la posibilidad de terapias dirigidas según el sexo y el perfil biológico. El objetivo es avanzar en la comprensión de la vulnerabilidad femenina frente al alzhéimer y transformar el abordaje clínico en los grupos de mayor riesgo.

Organizaciones como la Alzheimer’s Association resaltan la necesidad de investigar biomarcadores y terapias que reduzcan el impacto del alzhéimer en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista JAMA Network Open y medios como Neuroscience News han subrayado la relevancia del hallazgo en la agenda internacional de investigación sobre demencias. Según la Mayo Clinic, el siguiente paso será determinar si la susceptibilidad observada en mujeres con alzhéimer se replica en otras patologías neurodegenerativas y si existen factores genéticos, ambientales o hormonales que expliquen la diferencia.

La Asociación de Alzheimer de Estados Unidos remarcó que la medicina necesita avanzar hacia enfoques más personalizados, y que la identificación de estos mecanismos puede mejorar la calidad de vida y la atención para millones de mujeres en todo el mundo.