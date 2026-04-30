La Legislatura porteña distinguió a Los Pumas: “Transmiten los valores del trabajo en equipo, la disciplina y la pasión”

Antiguos miembros de Los Pumas asisten al emotivo homenaje brindado por la Legislatura porteña en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Luego de la distinción a Las Leonas, la Legislatura porteña continuó rugiendo de historia y pasión. El Cuerpo Legislativo reconoció al seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, por el 60º aniversario de la adopción de su histórico nombre. El acto, celebrado en el Salón Dorado, reunió a referentes actuales y pasados del rugby argentino, autoridades porteñas y a representantes de la Unión Argentina de Rugby (UAR). El evento estuvo encabezado por el diputado y autor del proyecto, Pablo Donati, quien destacó el significado que el equipo nacional adquirió para el deporte y la cultura del país.

Durante la ceremonia, Donati subrayó: “Hablar de Los Pumas no es simplemente hablar de un equipo de rugby. Es hablar de una historia que se escribe con esfuerzo y con una genuina vocación y orgullo de representar a la Argentina en cada rincón del mundo”. El legislador remarcó que vestir la camiseta de Los Pumas representa “una tradición de entrega, de humildad en la victoria y de dignidad en la adversidad”.

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Francisco “Coco” Benzi, Puma de 1965.

Entre los participantes se encontraban los ex jugadores Francisco “Coco” Benzi y Juan Martín Fernández Lobbe, el presidente de la UAR, Félix Páez Molina, y el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes. Benzi, integrante del plantel original, evocó la mítica gira de 1965 por África y la génesis del apodo que marcó una época. “Represento a veintiséis compañeros y hoy por hoy casi hermanos, de haber hecho una gira que nos sirvió para unirnos para siempre. En algún momento vamos a ser los veintiséis en algún lugar, y vamos a entrar a la cancha a jugar todos los partidos que nos faltan todavía”, expresó emocionado.

Desde la UAR narraron la crónica de aquel evento canónico: “Si bien el primer compromiso internacional se concretó en 1910, la historia dio un vuelco total a partir de la memorable gira por Sudáfrica en 1965. En aquella épica aventura, precisamente el 19 de junio de 1965, en el mítico estadio Ellis Park de Johannesburgo, el conjunto argentino venció por 11-6 a los Junior Springboks. Durante dicho tour por suelo africano, un periodista local confundió al yaguareté del escudo de la Unión Argentina de Rugby con un puma y así los identificó en su artículo. A partir de esa creación, el seleccionado argentino fue conocido en todo el universo como Los Pumas”.

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Una imagen de la epopeya de Los Pumas en Sudáfrica, donde surgió el histórico nombre del Seleccionado Argentino de Rugby (Créditos: El Gráfico).

En representación de dicha institución, Páez Molina le habló directamente a esa primera generación: “Ustedes fueron realmente los que, de algún modo, sembraron esa semilla que germinó a lo que son los Pumas y lo que significan. Fueron pioneros y, generación tras generación, se fue respetando. Hoy tenemos unos Pumas que nos enorgullecen tanto como lo hicieron ustedes”.

Quien también participó del emotivo encuentro fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien envió una carta de adhesión en la que definió al equipo de 1965 como “el punto de partida de una mística”. A su vez, y como “hombre de rugby y pilar de Los Cedros”, afirmó que aquel grupo “no solo fue un hito estadístico, fue el punto de partida de una mística”, y sentó las bases de una identidad que hoy caracteriza al rugby argentino en todo el mundo.

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Juan Martín Fernández Lobbe

Por su parte, Fernández Lobbe puso el foco en el valor simbólico de la camiseta nacional. “Jugar en la selección argentina pasó a ser a jugar en Los Pumas, y jugar en Los Pumas es jugar por algo más. Te genera algo especial. Uno puede tener la suerte de estar en Los Pumas, pero sabiendo que siempre cuando uno entra, lo único que tiene que hacer es tratar de dejar la camiseta un poco mejor”, concluyó el ex ala argentino.

Los Pumas de 1965, junto al legislador Pablo Donati

“A lo largo de las décadas, Los Pumas han llevado la bandera celeste y blanca por los principales estadios del mundo, consiguiendo triunfos memorables y transmitiendo los valores del trabajo en equipo, la disciplina, la humildad y la pasión”, determina el escrito aprobado en el recinto de la Legislatura.

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Un rugido que no sólo resuena desde hace más de 60 años, sino que se amplifica cada vez más a lo largo y ancho del planeta.