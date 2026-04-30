Los 10 destinos turísticos que más viajeros reciben: Europa, Asia y América en el podio

El turismo internacional en 2024 recupera el 99% de los niveles previos a la pandemia, según datos de UN Tourism (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo internacional ha experimentado una recuperación casi total tras la crisis sanitaria de los últimos años: según cifras de UN Tourism —la agencia de Naciones Unidas para el turismo— citadas por HowStuffWorks, el portal de divulgación estadounidense, en 2024 se registraron cerca de 1.450 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que representa un retorno al 99% de los niveles previos a la pandemia.

Esta dinámica positiva se consolidó en 2025, año en el que las llegadas internacionales alcanzaron un estimado de 1.520 millones. Este repunte evidencia la capacidad de adaptación del sector y la relevancia de la infraestructura, la accesibilidad y la cultura local para la reactivación global.

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Los países más visitados del mundo

10- China: patrimonio cultural y crecimiento tecnológico

Registró 26,9 millones visitas internacionales en 2024, ubicándose como el país menos visitado entre los diez primeros del ranking. Los viajeros llegan atraídos por sus ruinas antiguas, monumentos históricos y grandes ciudades modernas.

Entre los principales atractivos figuran la Gran Muralla y sus centros urbanos. El país combina tradiciones milenarias y un desarrollo tecnológico acelerado, que generan una experiencia única para quienes lo visitan.

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Estados Unidos genera los mayores ingresos por turismo global, al recibir 72,4 millones de visitantes en 2024 (Adobe Stock).

9- Tailandia: playas, gastronomía y cultura

Con unos 35,5 millones turistas extranjeros en 2024, Tailandia aparece en el noveno puesto. Es reconocida por sus playas, la variada oferta de comida callejera y una vida cultural activa. Destinos como Bangkok y Phuket concentran buena parte del flujo turístico, atrayendo tanto a quienes buscan descanso como a los aficionados a la aventura.

Estados Unidos genera los mayores ingresos por turismo global, al recibir 72,4 millones de visitantes en 2024 (EFE/RUNGROJ YONGRIT/Archivo)

8- Alemania: infraestructura y turismo histórico

Recibió aproximadamente 39 millones de visitantes en el año analizado. Muchos eligen conocer lugares como la Puerta de Brandeburgo o los castillos repartidos por todo el país. Su localización central en Europa y la fortaleza de su infraestructura facilitan notablemente los movimientos turísticos.

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Alemania destaca por su poderosa infraestructura turística y la amplia oferta de monumentos históricos visitados por millones de turistas cada año (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

7- Reino Unido: visitas y atracciones principales

En 2024, informó 42,6 millones visitas de residentes extranjeros. Londres sigue siendo una de las ciudades más visitadas del mundo, con sitios como el Puente de la Torre. Los viajeros encuentran atractivos en sus museos, su historia y las numerosas experiencias culturales en Inglaterra, Escocia y también Irlanda del Norte.

El Reino Unido reportó 42,6 millones de visitantes extranjeros en 2024, con Londres como epicentro de atracciones turísticas icónicas del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

6- México: diversidad cultural y destinos preferidos

Atrae cerca de 45 millones de visitantes cada año. Los turistas frecuentan Ciudad de México, resorts de playa y festivales culturales. La combinación de historia, gastronomía y posibilidades de descanso lo consolida como uno de los destinos preferidos en América del Norte.

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México se ubica entre los destinos más visitados del mundo, con 45 millones de turistas anuales que disfrutan de su diversidad cultural y gastronómica

5- Turquía: encuentro de culturas y destinos históricos

Reportó 60,6 millones llegadas internacionales en 2024, ocupando el quinto lugar global. El país representa una fusión de influencias orientales y occidentales, especialmente en Estambul. Los aspectos más populares incluyen la Mezquita Azul, los mercados tradicionales y las zonas costeras, junto a experiencias antiguas y contemporáneas apreciadas por los visitantes.

Turquía alcanzó 60,6 millones de llegadas internacionales en 2024, posicionándose como un importante centro de encuentro entre culturas occidentales y orientales (Europa Press)

4- Italia: atractivo histórico y gastronómico

Cada año, recibe a unos 64 millones de turistas. Viajeros de todo el mundo llegan a Roma, Venecia y la Costa Amalfitana por su historia, arquitectura y gastronomía. Desde ruinas de la antigüedad hasta platos reconocidos internacionalmente, mantiene un fuerte atractivo europeo.

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Italia recibe anualmente a cerca de 64 millones de turistas, atraídos tanto por sus ciudades históricas como por su reconocida gastronomía y arquitectura (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- Estados Unidos: turismo y liderazgo en ingresos

En 2024, registró 72 milones visitantes internacionales, ubicándose como el tercer país más visitado. Además, lidera el mundo en ingresos por turismo, generando aproximadamente USD 215.000 millones. Los destinos estrella incluyen Nueva York, San Francisco y parques nacionales como el Gran Cañón y Yellowstone; la diversidad de grandes ciudades y paisajes naturales atrae turistas de todos los continentes.

Estados Unidos genera los mayores ingresos por turismo global, al recibir 72,4 millones de visitantes en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- España: cultura, playas y variedad de destinos

Fue el segundo país más visitado en 2024, con 93,8 millones turistas internacionales. El atractivo turístico español descansa en una oferta de playas y en más de 3.000 destinos costeros. Ciudades como Barcelona y Madrid brillan como polo turístico, al igual que su gastronomía urbana y la del Mediterráneo, lo que explica su sólida posición en el ranking global.

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España ocupa el segundo puesto mundial en turismo internacional, con 93,8 millones de visitantes y más de 3.000 destinos costeros (Canva)

1- Francia: el país más visitado del mundo

Encabeza la lista, con cerca de 100 millones de llegadas internacionales cada año. París atrae por sus monumentos famosos, como la Torre Eiffel, y museos de renombre como el Louvre. Historia, arquitectura y gastronomía, junto con sistemas de transporte eficientes y accesibilidad, contribuyen a su liderazgo mundial.

Francia lidera como el país más visitado del mundo con cerca de 100 millones de turistas internacionales cada año (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Fotografía de archivo)

Factores que impulsan el turismo global

El atractivo turístico mundial se sostiene en la abundancia de patrimonio cultural, la presencia de monumentos históricos, la calidad de los sistemas de transporte y la facilidad de acceso a cada país.

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Factores como la seguridad y la simplificación de procesos migratorios inciden fuertemente en la elección de destinos. Quienes invierten en infraestructura y facilitan la expedición de visas tienden a registrar mayor crecimiento en la llegada de viajeros internacionales.