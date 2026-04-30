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La primera foto de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri: “Somos muy felices”

La postal, tomada minutos después del parto, resume la emoción y el comienzo de una nueva etapa para la periodista y el jefe de Gobierno porteño

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María Belén Ludueña sonriendo en camilla con su bebé Vito, envuelto en blanco. Jorge Macri, con barbijo y gorro quirúrgico, mira a cámara
María Belén Ludueña sonríe con su recién nacido hijo Vito, mientras Jorge Macri los acompaña en la clínica tras el parto.

La llegada de Vito, el primer hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, quedó inmortalizada en una imagen difundida por la periodista en sus redes sociales este mediodía. En la foto, tomada instantes después del parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, se observa a la madre en la camilla, sonriente y visiblemente emocionada, con su hijo recién nacido sobre su pecho, envuelto en una manta blanca y con gorro tejido. A su lado, Macri, todavía con el barbijo quirúrgico y la cofia reglamentaria, se inclina para unirse al retrato familiar, acariciando delicadamente al bebé y mirando a la cámara. El cuadro transmite cercanía y ternura en las primeras horas de vida de Vito, y muestra el instante en que la pareja se convierte en familia de tres.

El mensaje que acompaña la publicación fue directo y emotivo: “¡Bienvenido Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!”. La reacción en redes sociales fue inmediata, con decenas de mensajes de felicitaciones de amigos, colegas y seguidores que celebraron el nacimiento y expresaron buenos deseos a la familia.

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Vito nació en las primeras horas de la mañana de este jueves y este momento marcó el cierre de una espera anhelada para la pareja. En las jornadas previas, ambos habían compartido emociones y expectativas, enmarcando el nacimiento como un acontecimiento largamente deseado.

Una de las últimas fotos de María Belén Ludueña embarazada de Vito, junto a su esposo Jorge Macri (Instagram)
Una de las últimas fotos de María Belén Ludueña embarazada de Vito, junto a su esposo Jorge Macri (Instagram)

En las horas anteriores al parto, Ludueña mostró en su cuenta de Instagram escenas de la vida cotidiana, que reflejaban la calma y la intimidad familiar antes del gran acontecimiento. En una de las imágenes, tomada en el ascensor de su edificio, la periodista aparece junto a Jorge Macri, ambos sonrientes y abrazados, en lo que describió como la “última foto de dos”. La panza avanzada y el abrigo evidenciaron el clima otoñal de Buenos Aires de fines de abril.

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Hace algunas semanas, ella relató en entrevistas cómo fue el proceso de elección del nombre para su hijo. Explicó que “Vito” no fue seleccionado al azar, sino que responde a un significado especial dentro de su entorno familiar. Según sus palabras, eligió ese nombre porque lo asocia con vida y protección, valores que para ella resultan esenciales y que quería transmitir a su primer hijo.

Maria Belén Ludueña sonriendo y mirando a la cámara, vestida de negro, mientras se toma una selfie en un espejo con un teléfono blanco. Se ven reflejos de un exterior con árboles
La reconocida modelo y presentadora María Belen Ludueña compartió un mensaje inspirador sobre la felicidad y la maternidad, luciendo radiante mientras se toma una selfie en un espejo.

En sus declaraciones, remarcó que el apellido complementaba la elección, logrando que el nombre resonara de manera armónica. La designación del nombre se convirtió así en el primer acto de bienvenida y protección para el bebé, una decisión compartida entre ambos padres y cargada de simbolismo.

La pareja, a lo largo de los días previos al nacimiento, hizo pública la emoción y el entusiasmo que sentía por la llegada de Vito. Ambos expresaron expectativas positivas para el futuro, transformando la selección del nombre en un gesto de afecto y protección.

Jorge Macri habló de la llegada de Vito, su hijo con Belén Ludueña

El contexto familiar y la historia del vínculo entre María Belén Ludueña y Jorge Macri también se hicieron presentes en el relato sobre la llegada de Vito. El jefe de Gobierno porteño recordó en diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer cómo fue el inicio de la relación, que comenzó tras un primer encuentro en un programa de televisión. Macri relató que durante un año no logró conquistar a Ludueña, hasta que finalmente recibió su aceptación, con la ayuda de Eduardo Feinmann, quien intervino a su favor. Pasaron a la convivencia durante la pandemia y, desde entonces, comenzaron a proyectar una familia en común.

La llegada de Vito representa la concreción de ese deseo compartido. Para Jorge Macri, se trata de una experiencia renovada, ya que es padre de tres hijos —Antonio, Giorgio y Martina— fruto de una relación anterior con Florencia De Nardi. Para Ludueña, Vito es el cumplimiento de un anhelo personal largamente esperado.

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