Cultura

Londres se prepara para la subasta de arte más valiosa de su historia

Una selección de obras maestras, provenientes de la prestigiosa Colección Lewis, saldrán a la venta con un valor estimados de USD 170 millones

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Pintura de Modigliani que muestra a un hombre de mediana edad con barba blanca, gorra negra y traje oscuro, sosteniendo una pipa en su mano
La obra maestra 'Homme à la pipe' de Amedeo Modigliani

Una selección de obras maestras de Francis Bacon, Lucian Freud o Gustav Klimt provenientes de la prestigiosa Colección Lewis y con un valor conjunto de más de 150 millones de libras (más de 170 millones de euros), se ofrecerán en junio en la subasta más valiosa jamás albergada en Londres.

La casa de subastas Sotheby´s exhibirá al público las piezas más destacadas de la colección privada en su sede de Nueva York entre el 2 y el 18 de mayo, antes de la puja, que se celebrará en Londres en la semana del 22 de junio, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves.

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Pintura al óleo que muestra un primer plano de una mujer reclinada con un suéter gris, su cabeza reposando sobre una almohada, y un brazo levantado
Obra maestra de Lucian Freud, "Mujer en sweater gris"

Entre las obras a subasta se encuentran el etéreo Retrato de Gertud Löw (Gertha Felsoványi), de Gustav Klimt (1902), estimado en entre 20 y 30 millones de libras (23 y 34,6 millones de euros) o la obra temprana de Egon Schiele Danaë (1909), con un valor de entre 12 y 18 millones de libras (13,8 y 20,8 millones de euros).

También incluye el ‘Homme à la pipe’, de Amedeo Modigliani, que no se había visto en cerca de medio siglo, o el doble autorretrato de Francis Bacon de 1977, entre otras.

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Pintura expresionista de Danaë, mostrando una figura femenina desnuda y pálida recostada, cabello rojizo, rodeada de formas oscuras y orgánicas
La pintura "Danaë" de Egon Schiele

La Colección Lewis, propiedad del coleccionista londinense Joe Lewis y su hija Vivienne, está considerada una de las colecciones privadas de arte moderno más importantes del mundo, con obras que se han exhibido en museos de todo el planeta, y con otras que no han salido al mercado en décadas.

“Con el conjunto que se ofrecerá en junio, esperamos despertar una sensación de descubrimiento, inspirando a una nueva generación de coleccionistas a conectar con obras que han sido fuente de alegría y fascinación para nosotros, y que han marcado nuestra propia trayectoria como coleccionistas a lo largo de muchos años”, escribió un portavoz de la colección Lewis.

Pintura vertical de una mujer joven con cabello rojizo, tez pálida y ojos azules. Viste una prenda blanca translúcida con lazos azules y púrpuras. Las manos están unidas al frente
Este retrato de Gustav Klimt representa a Gertrud Löw (Gertha Felsoványi)

Por su parte, el presidente de Sotheby´s para Europa, Oliver Barker, aseguró que es “un privilegio” y “un verdadero hito” poder presentar en la misma ciudad en la que Lewis empezó su colección “todas estas obras juntas como la colección privada más valiosa jamás ofrecida” en Londres.

Fuente: EFE

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