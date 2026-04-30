La escalofriante lesión que sufrió un futbolista en el ascenso: la triple rotura en la rodilla que lo tendrá un año sin jugar

Omar Pires, del Deportivo Español, sufrió una triple lesión en su rodilla y estará un año afuera de las canchas

El pasado fin de semana se vio una de las escenas más duras en el fútbol del ascenso argentino con la lesión del jugador Omar Pires, volante del Deportivo Español, quien sufrió múltiples lesiones en su rodilla durante el duelo que el Gallego empató 1-1 con Luján por la fecha 9 de la Zona B de la Primera C.

En las imágenes que se hicieron virales se puede observar la desafortunada jugada que terminó con una estremecedora lesión del mediocampista de Español. Pires fue a disputar el balón con un rival y su pie izquierdo quedó clavado en el césped, lo que provocó el mal movimiento en la rodilla y las graves consecuencias en sus ligamentos, tendones y menisco. El enganche de 25 años quedó tendido en el suelo, tomándose el rostro y pidiendo atención médica antes de ser retirado en camilla envuelto en gestos de dolor.

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De acuerdo con la información publicada por el sitio partidario Furia Española, Omar Pires se realizó una resonancia magnética posterior al partido y arrojó resultados muy graves, como la rotura del ligamento cruzado anterior, el tendón rotuliano, el menisco externo y lesión del músculo isquiotibial. La recuperación estimada se encuentra entre 9 y 12 meses, por lo que estaría fuera de las canchas por un plazo cercano al año.

Omar Pires, volante del Deportivo Español, sufrió un triple lesión en su rodilla izquierda (Foto @radiofuria)

El Deportivo Español publicó un comunicado luego de ocasionarse la grave lesión: “Desde el club queremos acompañar a Omar Pires en este momento. Tras los estudios realizados, se confirmó una lesión en su rodilla izquierda, por la cual será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Te deseamos una pronta recuperación. Español está con vos, Omar”.

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La baja de Pires es significativa para Deportivo Español, dado que el volante ofensivo había participado en ocho partidos de la temporada, siendo titular en cinco y logrando un gol en la reciente victoria ante Lamadrid. El jugador llegó al Gallego a finales de 2025 proveniente del Deportivo Laferrere, tras un paso por el SAT (Sindicato Argentino de Televisión).

En cuanto a lo deportivo, Deportivo Español se encuentra en la décima posición de la Zona B de la Primera C, con 9 puntos (un triunfo, 6 empates y 2 derrotas), a 7 unidades del líder Lamadrid. En la próxima fecha, el Gallego recibirá a Sportivo Barracas el lunes 4 de mayo, a las 15.30.

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La división se juega con dos zonas de 14 equipos. Los dos primeros (hoy Berazategui y Lamadrid) jugarán una final por el ascenso a la Primera B Metropolitana y del 2° al 7° de cada grupo clasificarán a los playoffs para la segunda promoción. Los últimos dos jugarán un repechaje por el descenso.