Deportes

La escalofriante lesión que sufrió un futbolista en el ascenso: la triple rotura en la rodilla que lo tendrá un año sin jugar

Omar Pires, enganche del Deportivo Español, se retiró en camilla durante el partido contra Luján en la Primera C y el diagnóstico fue devastador

Guardar

Omar Pires, del Deportivo Español, sufrió una triple lesión en su rodilla y estará un año afuera de las canchas

El pasado fin de semana se vio una de las escenas más duras en el fútbol del ascenso argentino con la lesión del jugador Omar Pires, volante del Deportivo Español, quien sufrió múltiples lesiones en su rodilla durante el duelo que el Gallego empató 1-1 con Luján por la fecha 9 de la Zona B de la Primera C.

En las imágenes que se hicieron virales se puede observar la desafortunada jugada que terminó con una estremecedora lesión del mediocampista de Español. Pires fue a disputar el balón con un rival y su pie izquierdo quedó clavado en el césped, lo que provocó el mal movimiento en la rodilla y las graves consecuencias en sus ligamentos, tendones y menisco. El enganche de 25 años quedó tendido en el suelo, tomándose el rostro y pidiendo atención médica antes de ser retirado en camilla envuelto en gestos de dolor.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por el sitio partidario Furia Española, Omar Pires se realizó una resonancia magnética posterior al partido y arrojó resultados muy graves, como la rotura del ligamento cruzado anterior, el tendón rotuliano, el menisco externo y lesión del músculo isquiotibial. La recuperación estimada se encuentra entre 9 y 12 meses, por lo que estaría fuera de las canchas por un plazo cercano al año.

Omar Pires, volante del Deportivo Español, sufrió un triple lesión en su rodilla izquierda (Foto @radiofuria)
Omar Pires, volante del Deportivo Español, sufrió un triple lesión en su rodilla izquierda (Foto @radiofuria)

El Deportivo Español publicó un comunicado luego de ocasionarse la grave lesión: “Desde el club queremos acompañar a Omar Pires en este momento. Tras los estudios realizados, se confirmó una lesión en su rodilla izquierda, por la cual será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Te deseamos una pronta recuperación. Español está con vos, Omar”.

PUBLICIDAD

La baja de Pires es significativa para Deportivo Español, dado que el volante ofensivo había participado en ocho partidos de la temporada, siendo titular en cinco y logrando un gol en la reciente victoria ante Lamadrid. El jugador llegó al Gallego a finales de 2025 proveniente del Deportivo Laferrere, tras un paso por el SAT (Sindicato Argentino de Televisión).

En cuanto a lo deportivo, Deportivo Español se encuentra en la décima posición de la Zona B de la Primera C, con 9 puntos (un triunfo, 6 empates y 2 derrotas), a 7 unidades del líder Lamadrid. En la próxima fecha, el Gallego recibirá a Sportivo Barracas el lunes 4 de mayo, a las 15.30.

La división se juega con dos zonas de 14 equipos. Los dos primeros (hoy Berazategui y Lamadrid) jugarán una final por el ascenso a la Primera B Metropolitana y del 2° al 7° de cada grupo clasificarán a los playoffs para la segunda promoción. Los últimos dos jugarán un repechaje por el descenso.

Temas Relacionados

Deportivo EspañolOmar PiresPrimera C

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

En la previa del Gran Premio de Miami, el argentino se mostró sorprendido por los dichos del británico y aseguró que nunca le contestó los mensajes que le mandó

Colapinto le respondió a Bearman por sus críticas tras el accidente en Suzuka: “No estoy contento con sus comentarios”

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo de Chacho Coudet, líder de su zona, tendrá una prueba clave para la definición del grupo. Transmite ESPN y Disney+ desde las 21.30

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

El ex arquero Jean-Marie Pfaff pondrá a la venta la casaca utilizada por Pelusa en las semifinales contra Bélgica. En ese duelo, Argentina ganó 2-0 con dos goles de su símbolo

Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

La propuesta propone que todos los clubes tengan en cancha a un jugador menor de 21 años formado en las divisiones inferiores durante los partidos

“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

Las 4 diferencias que tendrá la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami tras los cambios en el reglamento

La categoría anunció modificaciones tras las primeras carreras luego de las críticas de los pilotos

Las 4 diferencias que tendrá la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami tras los cambios en el reglamento
DEPORTES
River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Estuvo guardada en una caja fuerte y fue tasada en USD 750.000: la icónica camiseta de Maradona que será subastada

“Rookies”, como es la nueva regla que impulsa FIFA y podría cambiar el fútbol

Las 4 diferencias que tendrá la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami tras los cambios en el reglamento

La Legislatura porteña distinguió a Los Pumas: “Transmiten los valores del trabajo en equipo, la disciplina y la pasión”

TELESHOW
Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

Entre el relax y la sencillez, así fue el look de la China Suárez para el entrenamiento abierto del Galatasaray

La escapada romántica de Gime Accardi y Seven Kayne: guitarreada, atardecer y fotos junto al mar

El particular gesto de la China Suárez con Magnolia en el entrenamiento de Mauro Icardi que causó revuelo en redes

Premios Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados a la gran fiesta de la televisión argentina

La historia de amor de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino: la promesa, la familia reconstruida y el escándalo

INFOBAE AMÉRICA

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

El ejército ucraniano advirtió sobre la intensificación de los ataques con drones rusos cerca de Kharkiv

Las autoridades de Guatemala definen acciones preventivas ante escasez de lluvias en municipios vulnerables

El romance se hace esperar: Sin Bandera reprograma su gira “Escenas” en Honduras para agosto

De la basura a la autosuficiencia: así florece una comunidad en El Salvador

El gobierno de Nicaragua destina la antigua residencia presidencial a fiestas privadas