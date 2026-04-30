Por el acuerdo UE-Mercosur, las inversiones en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, según un informe privado

La UE ya es el principal emisor de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. REUTERS/Cesar Olmedo

A raíz del acuerdo comercial firmado con el Mercosur, las inversiones de la Unión Europea (UE) en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, mientras que las exportaciones hacia ese destino se duplicarían, alcanzando los USD 15.100 millones.

Así surge de estimaciones de la consultora Abeceb, que analizó el impacto del tratado, dado que este viernes entra en vigor, de manera provisional, la primera baja de aranceles prevista.

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De este modo, se crea un mercado de 700 millones de personas, que representa el 30% del PBI global y cerca del 35% del comercio mundial.

La UE ya es el principal emisor de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, con un stock acumulado de USD 75.000 millones, equivalente a cerca del 40% del total.

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La UE ya es el principal emisor de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país

“El nuevo marco institucional que aporta el acuerdo, sumado a los nuevos regímenes locales de incentivo a la inversión de capital, permite proyectar una aceleración en la dinámica de esos ingresos”, señaló Abeceb.

En ese sentido, Erik Høeg, embajador de la UE en Argentina, dijo: “El acuerdo con el Mercosur es una señal muy fuerte, le da previsibilidad al inversor”. Igualmente, advirtió que “uno de los mayores obstáculos actualmente es el riesgo país, que sigue siendo elevado”.

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Se calcula que los flujos netos anuales de inversión europea a Argentina se elevarían desde USD 1.800 millones hasta un rango de USD 3.500 a USD 4.000 millones, lo que implicaría un incremento acumulado adicional de entre USD 15.000 y USD 20.000 millones durante el período 2026-2030.

El informe sostiene que, a diferencia de ciclos previos, el destino de esos capitales no se orientará al mercado interno, sino que apuntará al desarrollo de capacidades exportadoras.

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Erik Høeg, embajador de la UE en Argentina, dijo: “El acuerdo con el Mercosur es una señal muy fuerte, le da previsibilidad al inversor” (Jaime Olivos)

“La certidumbre regulatoria que otorga el acuerdo es exactamente el tipo de estabilidad que potencia la inversión industrial de largo plazo”, destacó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

El potencial exportador

En cuanto a las exportaciones, se proyecta que pasen de USD 8.499 millones en 2025 a aproximadamente USD 15.100 millones en 2030, lo que implica una suba del 79% en términos de valor.

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“Esa cifra combina dos efectos. El primero es el crecimiento natural de la demanda de nuestros nuevos socios: la UE importa de terceros países alrededor de USD 2.800.000 millones por año en bienes, y esa masa crece con su economía. El segundo es la ganancia de participación que habilita el acuerdo: Argentina captura hoy el 0,30% de ese flujo; el escenario central implica llegar al 0,50% para 2030, un incremento de 66% en market share”, precisó Abeceb.

Se proyecta que las exportaciones argentinas a la UE pasen de USD 8.499 millones en 2025 a aproximadamente USD 15.100 millones en 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los complejos que explicarían esa expansión son el sojero, ganadero y manicero, seguidos por aceites vegetales, maíz y miel. En manufactura, autopartes y vinos del segmento premium tienen potencial real de escalar.

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En otro orden, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) mostró preocupación por el endurecimiento de las cláusulas bilaterales de salvaguardias agrícolas por parte de la UE.

La entidad indicó que, de tener que identificar los sectores exportadores argentinos con mayor probabilidad de enfrentar objeciones, se destacan la carne bovina —tanto refrigerada como congelada—, el biodiésel y otros combustibles derivados de aceites vegetales.

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En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

Otros acuerdos en marcha

También cabe mencionar que están en curso procesos para la firma de nuevos acuerdos comerciales, los cuales contribuirían a impulsar aún más los envíos al exterior. Según el informe presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, estos son:

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MERCOSUR-Singapur: firmado en 2023, el pacto ya entró en vigor para algunos miembros del bloque. En el caso argentino, se encuentra en trámite de aprobación parlamentaria

MERCOSUR-EFTA: tras la suscripción realizada en septiembre de 2025, se encuentra actualmente en la fase de los preparativos tendientes a la aprobación parlamentaria

MERCOSUR-Emiratos Árabes Unidos: se trata de una negociación, en estado avanzado, para firmar un acuerdo de libre comercio

MERCOSUR-El Salvador: en diciembre de 2024, se suscribieron los términos de referencia para la negociación

MERCOSUR-Vietnam: las negociaciones se lanzaron en diciembre de 2025. El Gobierno resaltó que se trata de un mercado estratégico que forma parte del proceso de acercamiento al sudeste asiático

MERCOSUR-Canadá: con negociaciones avanzadas, se busca un acuerdo de libre comercio

MERCOSUR- India : hay conversaciones para ampliar el Acuerdo de Preferencias Arancelarias existente a mayor cantidad de sectores y productos

Además, desde el Ejecutivo aseguraron que el bloque sudamericano mantiene diálogos exploratorios con Japón, Ecuador, Indonesia y Corea del Sur.

A nivel bilateral, Argentina y Panamá iniciaron tratativas bajo el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 76 y ya establecieron los términos básicos para un tratado de alcance parcial.

Con México, se intenta ampliar el ACE 6 a más productos y revisar las cuotas y condiciones del ACE 55, que corresponde al sector automotor.