Un estudio global sobre Alzheimer temprano tendrá un capítulo argentino: “Comienza antes de que aparezcan los síntomas”

El estudio internacional iLEADS se lanzó en Argentina con la participación de Fleni para investigar el Alzheimer de inicio temprano en personas menores de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad de Alzheimer no comienza cuando aparecen los síntomas en la adultez mayor, a partir de los 65 años. Ocurre antes. Por esto, es crucial estudiarla entre los 45 y 50 para prevenir y poder reparar a tiempo este tipo de demencia, considerada actualmente la más prevalente del mundo.

Esta idea, compleja aunque aparentemente simple y vital en sociedades cada vez más longevas, la explicó a Infobae el doctor Ricardo Allegri durante el lanzamiento del capítulo argentino del Estudio Internacional Longitudinal de Inicio Temprano de la Enfermedad de Alzheimer (iLEADS – International Longitudinal Early Onset Alzheimer Study), que contará con la participación de Fleni en el país.

Allegri es jefe del Servicio de Neurología Cognitiva, Neuropsicología y Neuropsiquiatría de Fleni. El objetivo principal del estudio iLEADS es analizar de manera específica los casos de Alzheimer en personas jóvenes, comprender por qué algunos pacientes desarrollan la patología a edad temprana, identificar determinantes genéticos y biomarcadores precoces, y realizar el monitoreo del avance de la enfermedad.

Para Allegri, el estudio internacional iLEADS representa una oportunidad única para analizar casos de Alzheimer en personas jóvenes, identificar determinantes genéticos y biomarcadores precoces, y monitorear el avance de la enfermedad en una población que suele quedar fuera de las investigaciones tradicionales (Gustavo Gavotti)

El proyecto busca desarrollar medidas clínicas y biomarcadores sensibles para su futura aplicación tanto en la práctica clínica como en la investigación, así como generar información que permita avanzar hacia terapias capaces de ralentizar o detener la progresión de la enfermedad, y sobre todo crear redes de trabajo con instituciones especializadas para pasar a la etapa de los ensayos clínicos.

Contexto de época

En el siglo XXI, el Alzheimer se ha consolidado como la forma más frecuente de demencia, responsable de entre un 60% y un 70% de los casos a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta patología se inicia con la acumulación de proteínas en el cerebro, que forman placas amiloides y ovillos neurofibrilares, lo que conduce a la muerte progresiva de neuronas y al encogimiento cerebral.

La comunidad científica internacional impulsa una cruzada orientada a modificar el futuro del Alzheimer, con múltiples iniciativas colaborativas que buscan comprender las causas profundas del trastorno y desafiar mitos arraigados sobre su diagnóstico y evolución, lo que abre un horizonte de posibles terapias. Allí emerge el estudio iLEADS.

El Alzheimer representa entre el 60 y 70% de las demencias a nivel global y es la principal causa de discapacidad entre adultos mayores /REUTERS/Denis Balibouse

La variante de inicio temprano puede manifestarse de forma más agresiva y suele pasar inadvertida, ya que solo registra alrededor del 5% de los casos sintomáticos en Estados Unidos. Es común la creencia errónea de que todas las personas con síntomas tempranos son portadoras de mutaciones en alguno de los tres genes autosómicos dominantes relacionados con el Alzheimer.

Allegri anticipó: “Se conoce muy poco sobre el Alzheimer de inicio temprano en las formas esporádicas de la enfermedad. Esto suele ocurrir porque se diagnostica erróneamente o los pacientes no son incluidos en los estudios de investigación por no cumplir con la edad o no presentar la forma típica de la enfermedad”.

Referentes en el estudio del Alzheimer

Una de las expertas más influyentes a nivel mundial en el campo contemporáneo de la enfermedad de Alzheimer es la doctora María Carrillo, coinvestigadora principal del estudio iLEADS y directora científica de la Alzheimer Association de Estados Unidos.

De visita en Buenos Aires, con el objetivo de incorporar diversidad territorial y perfiles de pacientes, Carrillo decidió ampliar el estudio y llevarlo a Argentina, con la colaboración de la institución Fleni como principal socio del capítulo local.

Desde la dirección científica de la Alzheimer Association, Carrillo ha sido fundamental en la construcción de agendas globales de investigación, la promoción de ensayos clínicos y la definición de estándares internacionales para diagnóstico, biomarcadores y prevención.

La doctora María Carrillo, directora científica de la Alzheimer Association de Estados Unidos, es reconocida internacionalmente por su liderazgo en la construcción de agendas globales de investigación y la promoción de ensayos clínicos orientados a mejorar el diagnóstico y la prevención del Alzheimer

Infobae dialogó sobre los detalles del estudio iLEADS con el doctor Allegri, principal responsable del proyecto en la Argentina, y con la doctora Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología de Adultos de Fleni.

Allegri explicó que la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer está directamente relacionada con el aumento sostenido de la expectativa de vida: recordó que en 1850 era de 45 años, mientras que para 2050 se espera que alcance los 90. “Es lógico que una enfermedad dependiente de la edad se convierta en una epidemia en este contexto”, advirtió.

El especialista neurólogo indicó que, además, la falta de control de factores de riesgo y ciertos hábitos psicosociales —como el retiro laboral, el aumento del sedentarismo después de los 65 años y la ausencia de actividad física— favorecen la atrofia cerebral. “Todo eso termina generando un combo que, si no se aborda a tiempo, tendrá consecuencias graves para la salud”, afirmó.

Al referirse a los factores prevenibles, Allegri remarcó que la primera causa de demencia es el Alzheimer y la segunda, la demencia vascular. “Si no se controla la presión, la diabetes, el colesterol o no se le da importancia a la educación y estilo de vida, los factores prevenibles representan el 54% de los pacientes. En Argentina, ese porcentaje llega al 60%”, puntualizó.

Según la doctora Lucía Crivelli, responsable de LatAm-FINGERS, el primer estudio no farmacológico en América Latina, modificar hábitos de vida podría tener un impacto comparable al observado en Finlandia y en Estados Unidos, donde intervenciones sobre dieta, ejercicio y control cardiovascular redujeron el deterioro cognitivo (Gustavo Gavotti)

La prevención como eje central

El enfoque central que tiene la prevención en las demencias fue expuesto a Infobae por la doctora Crivelli. La experta destacó su perspectiva respecto al Alzheimer: “Mi mirada sobre las demencias es hacer énfasis en la prevención. Cómo interviene la epigenética —las causas de orden genético y el estilo de vida— en la prevención y progresión de la enfermedad.”

Para Crivelli, “es cierto que nuestra expectativa de vida ha crecido y se ha duplicado en las últimas décadas. Vivimos más, pero no necesariamente vivimos mejor. Esto genera una brecha. Un paper que salió el mes pasado en JAMA habla sobre la brecha entre expectativa de vida y expectativa de vida saludable: entre que empezamos a vivir mal y nos morimos pasan alrededor de diez años en los que no vivimos bien. Es en ese período cuando aparecen muchas enfermedades vinculadas al envejecimiento no saludable. Una de ellas es la demencia”.

“La demencia es un síndrome con diferentes etiologías y causas. La causa más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero existen otros tipos de demencias. Yo trabajo sobre la prevención de la demencia en la vejez a partir del estilo de vida saludable”, señaló.

La acumulación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares provoca muerte neuronal y encogimiento cerebral, marcadores clave en la progresión del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la experta sumó: “Así como logramos que las personas vivan más, el desafío ahora es que envejecer no sea necesariamente envejecer patológicamente. La prevalencia es muy alta y el trabajo que hay que hacer es titánico, pero es el desafío de la nueva generación”.

Lanzamiento de iLEADS en Argentina: objetivos y alcance

Desde Fleni, Argentina se suma al estudio internacional iLEADS, que analizará la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en pacientes jóvenes. El objetivo es abordar las deficiencias en la investigación de la enfermedad en personas menores de 65 años, específicamente entre los 45 y 50 años.

Se investigará el desarrollo del Alzheimer de inicio temprano y se lo comparará con la variante de inicio tardío, la forma más prevalente de esta patología.

ILEADS tiene como fin desarrollar medidas clínicas y biomarcadores sensibles para su futura aplicación en la práctica clínica y en la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ILEADS quiere generar información que permita avanzar hacia terapias capaces de ralentizar o detener la progresión de la enfermedad, y crear redes de trabajo con instituciones especializadas para pasar a la etapa de los ensayos clínicos.

El iLEADS es un estudio observacional iniciado en Estados Unidos en 2018, bajo la dirección de la doctora Liana Apostolova de la Universidad de Indiana. Incluye a 850 participantes con deterioro cognitivo y 100 cognitivamente sanos, de 40 a 64 años, distribuidos en aproximadamente 18 centros estadounidenses. El financiamiento proviene de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y la Alzheimer Association, organización referente en apoyo e investigación sobre la enfermedad.

En 2025, centros de Inglaterra, España y Holanda se sumaron al estudio internacional. Dentro de Latinoamérica, Fleni es el único centro seleccionado, bajo la dirección local de Allegri. “Esto obliga a analizar qué ocurre antes de esa edad y cómo intervenir a tiempo”, explicó el doctor.

La dieta MIND, adaptada en LatAm-FINGERS, es un pilar en las intervenciones para retrasar el deterioro cognitivo y la aparición de demencias en América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Allegri, ya existen conclusiones importantes, pero el desafío ahora es ratificar y ampliar el conocimiento sobre factores genéticos y epigenéticos en distintas poblaciones. “Las estadísticas de Estados Unidos no siempre se replican en otras regiones. En el caso de la demencia frontotemporal, la frecuencia de genes en Argentina es distinta”, ejemplificó.

Uno de los objetivos de iLEADS es crear una plataforma para ensayos clínicos, y Allegri subrayó la importancia de estudiar personas jóvenes, ya que en los casos de mayor edad suele haber multipatología. “En un paciente de ochenta años puede haber Alzheimer, patología vascular y otros problemas, mientras que en los jóvenes la especificidad es mayor”, indicó.

El futuro del Alzheimer, no tan lejano

Sobre el futuro del abordaje de la enfermedad, Allegri imagina un manejo personalizado, en el que se interprete qué sucede en cada población y se actúe según el perfil de factores de riesgo de cada territorio. “En Argentina, según la provincia, puede predominar el tabaquismo o el consumo de alcohol. Por eso es clave conocer cada realidad para decidir cómo intervenir”, sostuvo.

La colaboración entre Carrillo, como directora científica de la Alzheimer Association de Estados Unidos, y Allegri, como responsable local en Fleni, ha sido fundamental para incorporar la diversidad de perfiles de pacientes en la investigación

Allegri concluyó que el estudio al incorporar más países, suma diversidad y esto permitirá diseñar tratamientos adaptados; y consideró que la ciencia está cerca de lograr en Alzheimer lo que ya se hace con el colesterol: intervenir precozmente. “En cambio cuando la enfermedad ya está desarrollada, solo se puede acompañar y reducir un poco la evolución”, resumió.

El estudio del Alzheimer en América Latina

La doctora Crivelli es responsable del primer estudio no farmacológico en América Latina, LatAm-FINGERS, que busca determinar si la modificación de hábitos de vida produce efectos comparables en entornos donde la estructura sanitaria, la economía y la dieta difieren sustancialmente respecto a Estados Unidos y Europa. Los resultados se conocerán en julio de 2026.

“Buscamos replicar los resultados que hubo en Finlandia y en Estados Unidos, donde intervenciones sobre la dieta, el ejercicio físico, la socialización, el control del riesgo cardiovascular y el ejercicio cognitivo tuvieron impacto en la prevención de la demencia y el deterioro cognitivo. Esperamos ver lo mismo en Latinoamérica, donde los factores de riesgo modificables para la demencia son mucho más altos incluso que en Estados Unidos”, reveló la neuropsicóloga.

Crivelli también impulsa el estudio sobre SuperAgers, dedicado a analizar a personas mayores de ochenta años con memoria normal y a quienes presentan una memoria similar a la de adultos de cincuenta o sesenta, con el objetivo de descubrir las claves del envejecimiento supersaludable

“Entre esos factores están la diabetes, la depresión, la inactividad física, la hipoacusia y el bajo nivel educativo. Sobre muchos de estos factores se puede trabajar. Una publicación del doctor Ismael Calandri y el equipo de Fleni muestra que el sesenta por ciento de los casos de demencia en la Argentina podrían prevenirse, mientras que a nivel mundial ese número es del cuarenta y cinco por ciento. Hay mucho para hacer", repasó.

“El segundo ensayo que estoy desarrollando está dedicado a los SuperAgers (los super abuelos), que recién inicia y en el que trabajamos junto al doctor Jorge Llibre-Guerra”, agregó Crivelli.

“El estudio, con el reconocimiento y apoyo financiero de la Alzheimer’s Association, es sobre SuperAgers y envejecimiento saludable. Se hará en Argentina, México y República Dominicana, y la idea es comparar personas mayores de ochenta años con memoria normal y personas mayores de ochenta con una memoria propia de los cincuenta o sesenta años”, sostuvo.

Según la OMS, la prevalencia global de demencia podría triplicarse para 2050, alcanzando los 150 millones de casos, lo que urge a diseñar políticas de salud pública adaptadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Queremos ver qué determina este envejecimiento supersaludable, si es algo genético, educativo o de estilo de vida. En Latam Fingers vimos la prevención; acá buscamos entender la protección”, enfatizó.

También subrayó la importancia de la prevención desde las primeras etapas de la vida: “Es interesante y útil empezar a informar a los niños sobre el impacto que tienen la alimentación, el ejercicio físico y la socialización sobre el cerebro. Muchos piensan que el ejercicio físico solo tiene que ver con el cuerpo, pero hay una disociación entre mente y cuerpo que debemos empezar a reintegrar desde la infancia”.