El Gobierno se apoyó en el Tesoro de los EEUU para pagarle al FMI: cómo fue la operación

El Gobierno argentino utilizó Derechos Especiales de Giro adquiridos al Tesoro de los Estados Unidos para cumplir con el FMI.

El Gobierno argentino decidió una vez más comprarle Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de los Estados Unidos para cumplir con un vencimiento de USD 819 millones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). La operación se realizó en la previa de la fecha límite para el pago, que es mañana, en un contexto en el que el país espera la llegada de un desembolso de USD 1.000 millones con la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el organismo internacional. La operación no implica financiamiento, sino simplemente una compra, por lo que no genera deuda ni activa el swap acordado entre los dos países.

Esta es la tercera vez en menos de un año que la Argentina utiliza este recurso para cubrir los compromisos con el organismo internacional. El Tesoro de los Estados Unidos, que administra una de las porciones más significativas de los DEG a nivel global, facilitó nuevamente la venta de estos activos a la Argentina. Los Derechos Especiales de Giro (DEGs) son un activo de reserva internacional creado por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Son, de alguna forma, la “moneda” del FMI.

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El pago al FMI asciende a USD 819 millones y representa una de las obligaciones más relevantes del calendario financiero argentino de la semana. Los compromisos con el FMI continúan condicionando la política económica del Gobierno. La dinámica de pagos y la necesidad de acceder a financiamiento externo definen la estrategia oficial para los próximos meses.

El Tesoro de los Estados Unidos se consolidó como un proveedor clave de liquidez para la Argentina en el contexto de los vencimientos con el FMI. Las operaciones de compraventa de DEG entre ambos países se ajustan a procedimientos definidos por el propio Fondo Monetario Internacional y permiten a la Argentina cumplir con sus compromisos sin incurrir en atrasos.

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Es esperable que el pago tenga su impacto en el nivel de reservas que, el BCRA, se ocupa a diario de intentar engrosar. En las últimas jornadas, las reservas internacionales brutas se vieron golpeadas por cambios en las cotizaciones de activos que componen el balance y por el pago de una deuda por USD 30 millones.

Esto a pesar de que continua el buen ritmo de compras por parte de la entidad que conduce Santiago Bausili. El miércoles, con el dólar mayorista a la baja, la entidad sumó USD 76 millones a sus arcas, y el total de 2026 supera los 6.900 millones de dólares. Desde la entrada en vigor del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumuló compras por USD 6.948 millones, casi el 70% de la meta anual. Solo en abril, el volumen adquirido llegó a 2.562 millones de dólares. Las tres primeras jornadas hábiles de esta semana, sin embargo, mostraron un ritmo más pausado: el promedio diario cayó de USD 149 millones —registrado la semana anterior— a poco más de 60 millones de dólares.

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Desembolso pendiente

El contexto de la operación está marcado por la espera de un desembolso de USD 1.000 millones en DEG por parte del FMI. Tras la aprobación de la segunda revisión a nivel técnico, ahora el equipo económico aguarda que el directorio del organismo trate el nuevo acuerdo y libere los fondos. Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales del Ministerio de Economía se esperaba que impacte en las reservas del BCRA en mayo, recuperando la baja que causará este pago.

En Economía esperan que el desembolso por USD 1.000 millones pendiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) impacte en las reservas del Banco Central en mayo.

La aprobación de la segunda revisión a nivel técnico se produjo mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba en Washington D.C. para participar de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Aunque las negociaciones por la misma llevaban varios meses, comenzaron en febrero con una misión del organismo en Buenos Aires e implicaron luego un viaje del viceministro de Economía, José Luis Daza, a Estados Unidos.

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“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras el comunicado oficial del organismo.