Cultura organizacional y confianza: el nuevo reto de las organizaciones en República Dominicana y Puerto Rico

La gestión del talento humano en el Caribe enfrenta altos niveles de rotación y descenso prolongado del compromiso laboral, según Great Place To Work®. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestionar el talento humano es uno de los principales desafíos del entorno corporativo actual. La rotación, la retención y el compromiso sostenido del talento no tienen soluciones simples, especialmente en mercados de transformación constante. En el Caribe, esta presión es más evidente: más del 50% de los trabajadores está dispuesto a cambiar de empleo, mientras que el compromiso laboral global acumula tres años consecutivos de descenso, según el Great Place To Work® (GPTW™).

En este escenario, organizaciones de República Dominicana y Puerto Rico enfrentan una realidad que redefine las prioridades organizacionales: el crecimiento ya no depende exclusivamente de la estrategia financiera o comercial, sino de la capacidad para construir culturas organizacionales fundamentadas en la confianza.

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Esta será una de las discusiones centrales en el evento Los Mejores Lugares para Trabajar® en República Dominicana y Puerto Rico 2026, donde se reconocerá a las organizaciones que están transformando la experiencia del colaborador y, con ello, sus resultados de negocio.

Más del 50% de los trabajadores en el Caribe está dispuesto a cambiar de empleo ante mercados corporativos en constante transformación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno corporativo en República Dominicana y Puerto Rico se caracteriza por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (VUCA), marcado por la presión migratoria, la escasez de talento en sectores estratégicos y los efectos del nearshoring.

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A pesar de estos desafíos, ambos mercados están siendo reposicionados en el mapa económico global, con proyecciones de crecimiento del 4,5% para República Dominicana y del 2,3% para Puerto Rico. En este contexto, la cultura organizacional emerge como una variable fundamental para sostener el desarrollo económico a largo plazo.

El nuevo contrato entre organizaciones y talento

La relación entre organizaciones y colaboradores está experimentando un cambio profundo. El talento ya no prioriza únicamente la estabilidad laboral, sino que busca propósito, desarrollo profesional, liderazgo confiable y culturas alineadas con sus valores.

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Los principales retos de las organizaciones incluyen equidad, equilibrio vida-trabajo, coherencia de liderazgo y sostenibilidad en iniciativas culturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio tiene un impacto directo en los negocios: reemplazar a un colaborador puede costar entre el 100% y el 150% de su salario anual, y el 57% de quienes trabajan en entornos de baja confianza planea abandonar su organización, de acuerdo con datos de GPTW™.

En este marco, la cultura organizacional deja de ser un concepto intangible para convertirse en una variable financiera y estratégica que incide en la sostenibilidad y competitividad de la organización.

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Cultura y confianza como motores del desempeño

Durante años, la cultura organizacional fue considerada difícil de medir. Sin embargo, la evidencia actual muestra que la confianza tiene un impacto directo en el desempeño corporativo. Las organizaciones con culturas de alta confianza experimentan mayores niveles de productividad, innovación, agilidad, satisfacción del cliente y crecimiento sostenido en ingresos.

La relación es directa: el liderazgo genera confianza, la confianza consolida la cultura y la cultura impulsa el desempeño. Este ciclo virtuoso se convierte en un diferenciador competitivo para las organizaciones de la región.

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Avances y desafíos en la cultura organizacional

Los datos de GPTW™ revelan progresos y retos persistentes en la región. Entre las principales fortalezas destacan el orgullo (90%), el compañerismo (89%) y la credibilidad (87%). No obstante, persisten brechas en materia de equidad, equilibrio vida-trabajo, coherencia del liderazgo y sostenibilidad de las iniciativas culturales.

El liderazgo influye en el 70% de la experiencia del colaborador, siendo clave para fomentar culturas organizacionales de alto desempeño en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío principal no radica en la falta de iniciativas, sino en la distancia entre la estrategia formal y la experiencia real del colaborador en el día a día.

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Liderazgo: factor determinante en la experiencia del colaborador

Investigaciones sectoriales indican que el 70% de la experiencia del colaborador depende de su relación con el líder directo. En organizaciones de alto desempeño, los líderes son fundamentales para construir confianza a través de la coherencia, la escucha activa, la equidad, el reconocimiento y la promoción del sentido de pertenencia.

Así, la cultura organizacional se construye desde los comportamientos cotidianos, no solo desde las políticas internas.

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Más allá del ESG: la cultura como base de la sostenibilidad organizacional

Los criterios ESG —ambientales, sociales y de gobernanza— han adquirido protagonismo en la agenda corporativa global. Fondos de inversión, reguladores y consumidores exigen su cumplimiento con rigor creciente. Sin embargo, persiste la interrogante: ¿qué sucede cuando el componente social no se traduce en bienestar real para los colaboradores, o cuando la gobernanza carece de una base sólida de confianza interna?

Las economías de República Dominicana y Puerto Rico, con crecimientos proyectados de 4,5% y 2,3% respectivamente, dependen de una cultura organizacional sólida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Great Place To Work® , sin una cultura auténtica, el ESG corre el riesgo de limitarse a un ejercicio formal de reporte. La sostenibilidad genuina no se construye en los informes anuales, sino en la experiencia diaria del colaborador. Cuando el bienestar es tangible y la confianza aumenta, la ventaja competitiva se vuelve estructural y sostenible.

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El evento que define la evolución organizacional en el Caribe

El encuentro de Los Mejores Lugares para Trabajar® en República Dominicana y Puerto Rico 2026 no solo reconoce a las organizaciones destacadas, sino que marca una tendencia para la región: la cultura organizacional trasciende el ámbito de recursos humanos para convertirse en una estrategia de negocio. El liderazgo evoluciona para responder a las expectativas de nuevas generaciones y la confianza se consolida como el principal activo organizacional.

Las compañías reconocidas habrán demostrado, con datos verificables, que apostaron por modelos de alto desempeño basados en la confianza en un entorno que demanda resultados inmediatos. Para el GPTW™ , en la próxima década, las organizaciones que construyan su estrategia sobre culturas sólidas serán las que lideren el crecimiento en el Caribe.