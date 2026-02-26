Ciencia

La percepción sobre el sueño influye más en el cansancio diario que las horas de descanso

Un análisis en New Scientist revela que una mentalidad más flexible y positiva puede marcar la diferencia en la energía y el bienestar emocional tras noches de reposo insuficiente

Guardar
La percepción personal sobre el
La percepción personal sobre el sueño influye en la energía diaria y el bienestar emocional, según estudios recientes sobre calidad de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre el sueño puede influir en el bienestar tanto como las horas realmente dormidas: adoptar una mentalidad flexible respecto al descanso es clave para potenciar la energía y proteger la salud emocional, incluso tras noches cortas.

Científicos que estudian el impacto de la mentalidad en la salud aseguran que la valoración personal de la calidad del sueño afecta directamente la energía, el estado de ánimo y el desempeño cognitivo, más allá de los registros objetivos, según investigaciones recientes recogidas por New Scientist.

El tradicional objetivo de alcanzar ocho horas perfectas de sueño ha sido cuestionado tras estudios realizados entre 2021 y 2023 en universidades de Estados Unidos, Reino Unido y España. Los expertos observan que modificar la mentalidad podría ser clave para sobrellevar noches de mal descanso y mantener el bienestar y la salud mental a lo largo del día.

Estudios científicos sobre percepción y calidad del sueño

Distintos experimentos confirmaron que la percepción personal puede pesar más que la propia falta de descanso. Samir Akre y su equipo en la Universidad de California en Los Ángeles estudiaron a 249 personas con depresión durante 13 semanas empleando relojes inteligentes para comparar la percepción del sueño con datos objetivos.

Modificar la mentalidad frente al
Modificar la mentalidad frente al descanso puede mejorar la salud mental, incluso tras noches cortas, concluyen expertos en sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, detallada por New Scientist, encontró una diferencia entre la “calidad del sueño percibida” y la “calidad del sueño objetiva”. Para los autores, una simple modificación en la mentalidad sobre el sueño puede traducirse en beneficios tangibles en el bienestar.

Se identificó que quienes creían haber descansado peor de lo que realmente ocurrió mostraron menor rendimiento cognitivo, aunque los datos demostraban que habían dormido bien.

Un experimento previo manipuló la percepción de voluntarios mediante relojes alterados. Aquellos que creyeron haber dormido más tiempo —aunque en realidad solo fueran cinco horas— rindieron mejor en pruebas de atención.

Un investigador explicó que quienes creían haber dormido más obtuvieron mejores resultados. Esta diferencia psicológica produjo además cambios neuronales: la necesidad biológica de descanso disminuyó en quienes sentían haberse recuperado bien, incluso luego de una noche corta.

Factores que influyen en nuestra percepción del sueño

La percepción del descanso depende también de factores diurnos. Nicole Tang, especialista en psicología clínica de la Universidad de Warwick, identificó que la actividad física, el ánimo y la vida social influyen en la autoevaluación del sueño.

En su estudio, las personas modificaron repetidamente su percepción sobre la calidad del sueño durante el día, impulsadas sobre todo por su nivel de actividad física y bienestar emocional.

Estudios muestran que quienes creen
Estudios muestran que quienes creen haber dormido mal presentan menor rendimiento cognitivo, aunque hayan descansado lo suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tang observó que, según recogió New Scientist, cuando la gente realizaba más actividad física positiva, su puntuación sobre la calidad del sueño tendía a subir.

Evitar el ejercicio o anular actividades tras una mala noche puede acentuar creencias negativas y limitar la oportunidad de modificar la percepción. Tang señala que una actitud flexible facilita sobrellevar la privación temporal de sueño: “Si tu concepto de calidad del sueño no es tan rígido, puedes ayudarte a sentirte mejor”.

Cómo mejorar la percepción y los hábitos de sueño

Cambiar la manera de interpretar el descanso se presenta como una opción para quienes sufren insomnio o preocupaciones persistentes por dormir poco. El ciclo de ansiedad que deriva en insomnio puede convertirse en una profecía autocumplida.

New Scientist destaca que intervenir en la percepción ayuda a romper ese ciclo. Por su parte, Jason Ong, investigador en Nox Health, lideró un estudio que combinó ejercicios de atención plena y mediciones neurofisiológicas. Tras ocho semanas de práctica, los participantes mejoraron su autoevaluación del sueño, aunque algunas señales cerebrales asociadas a la vigilia seguían presentes.

Factores como la actividad física
Factores como la actividad física y el bienestar emocional durante el día influyen en la percepción de haber dormido bien (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ong asegura que esta técnica ayuda a distanciarse de pensamientos negativos durante la noche y reducir su impacto, lo que puede impedir que el insomnio se perpetúe. Por su parte, Carlos De Las Cuevas, de la Universidad de La Laguna , advierte sobre el riesgo de expectativas excesivamente rígidas: “Incluso personas sanas pueden interiorizar el ideal de las ocho horas, aunque sus necesidades fisiológicas sean diferentes”.

Ajustar esa expectativa disminuye la preocupación y mejora la satisfacción con el descanso, sin que necesariamente aumente el tiempo dormido.

Los especialistas recomiendan conservar hábitos de descanso saludables: evitar pantallas brillantes antes de dormir, buscar luz natural al despertar y cuidar la alimentación.

Temas Relacionados

Científicos Del SueñoEstados UnidosUniversidad De CaliforniaUniversidad De WarwickModificación De PercepciónSalud MentalMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un área clave del cerebro ayuda a adoptar conductas nuevas y superar desafíos complejos

Investigadores identificaron que la amígdala ceregral es responsable de mediar entre diferentes formas de aprendizaje, facilitando la adaptación ante situaciones nuevas y abriendo caminos para mejorar la salud mental

Un área clave del cerebro

Hallazgo en la Patagonia argentina: encontraron restos de un dinosaurio diminuto del tamaño de una gallina

Alnashetri cerropoliciensis medía menos de 70 centímetros y pesaba un kilogramo, con rasgos anatómicos similares a los tiranosaurios. La investigación internacional fue liderada por científicos del CONICET

Hallazgo en la Patagonia argentina:

Regla del 5% y descanso activo: el método recomendado por expertos para entrenar sin riesgos de lesión

Adoptar ciertos ajustes en la rutina de ejercicio puede marcar la diferencia entre un progreso sostenido y una dolencia inesperada, según advierten especialistas citados por The Times. Cómo pequeños cambios pueden transformar los resultados

Regla del 5% y descanso

Los vínculos sociales negativos aceleran el envejecimiento biológico, según un estudio

Un reciente trabajo cuantificó el impacto de las relaciones problemáticas y halló que puede sumar hasta 9 meses a la edad biológica. De qué manera vincularse con personas conflictivas aumenta el riesgo de enfermedades crónicas

Los vínculos sociales negativos aceleran

Alerta por el deterioro en la salud mental de los jóvenes: qué encontró un informe global

El relevamiento analizó las respuestas de más de un millón de personas en 85 países. Los cuatro factores clave detrás del fenómeno

Alerta por el deterioro en
DEPORTES
Lanús y Flamengo definirán en

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El comentario de Magui Corceiro en el posteo de la estrella de F1 Lando Norris tras su separación que causó furor en las redes sociales

La pelota hizo un extraño efecto y terminó con una definición polémica: el punto en un partido de tenis que abrió debate

El particular gesto del Pipa Benedetto tras la clasificación de Barcelona de Ecuador ante Argentinos Juniors en la Libertadores

TELESHOW
Así celebró Clara Darín el

Así celebró Clara Darín el nacimiento de Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó: “Siento tanto”

Emilia Attias falló al preparar sushi y recibió un fuerte reto de Germán Martitegui: “Me enoja y tengo razón”

Cuánto midió la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Castillo de Petrelë: del refugio

Castillo de Petrelë: del refugio de héroes en la Edad Media al destino favorito de Albania

Panamá oficializa plan nacional contra el VIH con meta de frenar la epidemia al 2030

Park Chan-wook, director de " Old Boy", presidirá el jurado del Festival de Cannes

Asamblea panameña vuelve a aprobar ley para usar neumáticos reciclados en carreteras

Putin usó un misil prohibido contra Ucrania: las imágenes del arma que dinamitó el pacto de desarme nuclear de la Guerra Fría