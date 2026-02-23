Infarto en mujeres: un estudio reveló factores de riesgo poco reconocidos

El 86% de las mujeres analizadas en Italia experimentó su primer evento cardiovascular con una mediana de edad de 68 años y bajo nivel de alfabetización en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte en el mundo y se manifiesta de forma aguda como síndrome coronario agudo (SCA), que incluye tanto la angina de pecho como el infarto de miocardio.

Aunque se sabe que los síntomas y factores de riesgo pueden variar según el sexo, la mayor parte de la evidencia y los protocolos médicos se basaron históricamente en estudios realizados en hombres, dejando en segundo plano características propias de las mujeres.

El primer registro multicéntrico prospectivo dedicado exclusivamente a mujeres con SCA en Italia, presentado en la Cumbre EAPCI 2026, aporta datos inéditos sobre cómo se presentan los infartos en pacientes femeninas y cuáles son los riesgos que suelen pasar inadvertidos en la consulta.

Qué reveló el estudio: factores de riesgo poco conocidos

Factores como el aborto espontáneo, la menopausia precoz y las enfermedades autoinmunes resultaron más frecuentes de lo esperado en la cohorte analizada

Según los resultados iniciales del estudio GEDI-ACS, además de los factores cardiovasculares clásicos como hipertensión, dislipidemia y tabaquismo, en estas pacientes aparecen con elevada frecuencia antecedentes de aborto espontáneo, menopausia precoz, enfermedades autoinmunes y trastornos de ansiedad o depresión.

El análisis de los primeros 68 casos mostró que el 86% de las mujeres experimentaba su primer evento cardiovascular, con una mediana de edad de 68 años y un perfil de salud en el que predominan bajos niveles de alfabetización sanitaria.

Además, más de un tercio de las participantes presentó infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas (MINOCA), un subtipo para el que no existen guías terapéuticas específicas y que afecta sobre todo a mujeres.

Estos hallazgos, presentados por equipos del Instituto Científico IRCCS San Raffaele en la cumbre organizada por la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas (EAPCI, por sus siglas en inglés), que forma parte de la Sociedad Europea de Cardiología, abren la discusión sobre la necesidad de revisar las estrategias de prevención y diagnóstico en cardiología, incorporando variables que hasta ahora casi nunca se preguntan ni analizan en profundidad durante la atención médica habitual.

Objetivo y metodología del registro

El estudio GEDI-ACS es el primer registro italiano centrado exclusivamente en mujeres con síndrome coronario agudo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro GEDI-ACS tiene como objetivo principal analizar los síndromes coronarios agudos en mujeres desde una perspectiva integral. Para ello, incorpora variables clínicas, socioeconómicas, psicosociales, genéticas y moleculares, considerando la diversidad étnica y cultural de las participantes.

El estudio incluye a mujeres reclutadas en múltiples centros italianos, especialmente en Milán y Nápoles, y prevé un análisis detallado de los subtipos de SCA, diferenciando entre enfermedad coronaria obstructiva y no obstructiva.

Resultados preliminares: perfil de riesgo y características clínicas

Los primeros datos presentados corresponden a 68 mujeres con una mediana de edad de 68 años, el 86% de las cuales experimentó su primer evento cardiovascular. La mayoría de las participantes (85,3%) mostró niveles bajos de alfabetización en salud. En cuanto a los factores de riesgo, el 83,6% presentaba dislipidemia, el 77,9% hipertensión arterial y el 50% antecedentes de tabaquismo.

Otros factores diferenciales identificados incluyen antecedentes de aborto espontáneo en el 32,3%, menopausia precoz en el 16,2%, enfermedades autoinmunes en el 32,2% y cuadros de ansiedad o depresión en el 42,6%.

Estos elementos suelen estar subrepresentados en la literatura y, según la Sociedad Europea de Cardiología, influyen tanto en la presentación clínica como en el pronóstico del SCA en mujeres.

Tipos de síndrome coronario agudo y hallazgos relevantes

Los resultados preliminares no registraron muertes, reinfartos ni accidentes cerebrovasculares en los primeros 30 días de seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la presentación clínica, el 38,2% de las pacientes presentó infarto con elevación del ST (STEMI), el 36,8% infarto sin elevación del ST (NSTEMI) y el 25% angina inestable. Un dato destacado es la presencia de infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas (MINOCA) en el 38,2% de los casos, una condición más frecuente en mujeres y para la cual aún no existen guías terapéuticas específicas.

Seguimiento inicial y consideraciones para futuras estrategias

Durante los primeros 30 días tras el evento, no se registraron muertes, reinfartos ni accidentes cerebrovasculares, aunque el 11,3% de las participantes reportó dolor torácico recurrente. Las autoras del estudio subrayaron la necesidad de realizar seguimientos prolongados y de incorporar un enfoque personalizado para confirmar una evolución favorable.

Implicancias y próximos pasos del registro

El GEDI-ACS refuerza la importancia de mejorar la alfabetización en salud y la prevención cardiovascular con perspectiva de género. Tanto la Sociedad Europea de Cardiología como el IRCCS San Raffaele destacan la necesidad de desarrollar guías y estrategias adaptadas a las características clínicas y sociales de las pacientes. El registro continuará su reclutamiento y combinará los datos clínicos con análisis genéticos y moleculares, con el objetivo de profundizar en los mecanismos de la enfermedad y diseñar intervenciones más inclusivas.