El sorprendente motivo por el que aplazar obligaciones podría ser una estrategia de protección mental

Investigaciones científicas citadas por Vanity Fair revelan que la procrastinación no es necesariamente un defecto de carácter, sino una reacción cerebral ante el malestar anticipado que busca evitar el estrés

La procrastinación responde a un
La procrastinación responde a un mecanismo cerebral que regula emociones incómodas, según un estudio en Current Biology (Imagen Ilustrativa Infobae)

La procrastinación no es solo un signo de pereza, sino que responde a un mecanismo biológico clave en el cerebro, según un estudio divulgado por Vanity Fair.

La investigación, publicada en la revista científica Current Biology, señala que posponer tareas desagradables se debe a la activación de un freno neuronal que limita la motivación ante la previsión de experiencias negativas.

El análisis desafía la visión tradicional que vincula la procrastinación únicamente a la falta de voluntad o disciplina, y la describe como una respuesta regulada por circuitos cerebrales destinados a proteger del malestar emocional, según detalla Vanity Fair. Los autores subrayan que procrastinar no es tanto un defecto de carácter como una estrategia regulativa, muchas veces inconsciente, para gestionar emociones difíciles.

Experimentos con macacos: el modelo animal

Experimentos con macacos muestran que,
Experimentos con macacos muestran que, ante estímulos adversos, los animales demoran en actuar por la anticipación de malestar (Freepik)

El estudio se fundamentó en experimentos con macacos, considerados un modelo relevante para entender procesos motivacionales en humanos.

Durante las pruebas, los animales debían realizar tareas para obtener recompensas; sin embargo, cuando existía un estímulo adverso —como un chorro de aire en el rostro—, demoraban más en iniciar o directamente postergaban la acción.

El “freno” neuronal: cómo actúa y cuándo protege

Mediante técnicas de manipulación neuronal, el equipo logró reducir temporalmente la comunicación entre el estriado ventral y el pálido ventral, regiones asociadas a la motivación y la iniciativa para actuar. Cuando esa conexión disminuía, los macacos retomaban la tarea con mayor rapidez, incluso anticipando el estímulo desagradable.

Investigadores revelan que posponer tareas
Investigadores revelan que posponer tareas está vinculado con la activación de un freno neuronal que limita la motivación ante experiencias negativa (Crédito: Freepik)

El descubrimiento central indica que, ante la anticipación de una experiencia negativa, se activa un circuito cerebral que funciona como un freno de la motivación. La interacción entre el estriado ventral y el pálido ventral es determinante: al anticipar una situación desagradable, el primero inhibe al segundo, que suele encargarse de impulsar la acción.

Este freno no resulta exclusivamente perjudicial. Según el análisis de Vanity Fair, su función puede ser protectora, ya que ayuda a evitar el exceso de estrés y decisiones precipitadas bajo presión. No obstante, si el mecanismo se activa con demasiada frecuencia, puede transformar la procrastinación en un hábito que dificulta la acción.

Los responsables del estudio advierten que “liberar el freno” sin control tampoco es beneficioso, porque podría incrementar las conductas de riesgo.

Factores individuales y ambientales

La interacción entre el estriado
La interacción entre el estriado ventral y el pálido ventral determina la inhibición o el impulso para iniciar una tarea (Freepik)

Las diferencias individuales en la tendencia a posponer tareas se explican por factores biológicos, psicológicos y ambientales. A nivel cerebral, las personas más sensibles al estrés pueden presentar variaciones en la amígdala, estructura vinculada a la gestión del miedo y la percepción de amenaza, lo que favorece el retraso en iniciar tareas, incluso si el objetivo resulta atractivo.

El entorno social también influye. Vivir en contextos con altas exigencias, críticas frecuentes o baja tolerancia al error refuerza la tendencia a evitar tareas, consolidando la procrastinación como una estrategia aprendida para eludir el riesgo de fallo.

El perfeccionismo y la autocrítica suelen acompañar este fenómeno, ya que empezar implica exponerse a juicios negativos.

Estrategias de autorregulación y el peso de la culpa

El perfeccionismo y la autocrítica,
El perfeccionismo y la autocrítica, junto a la percepción social de la procrastinación, agravan la culpa y la ansiedad en quienes la experimentan (Freepik)

Cada persona desarrolla estrategias distintas para enfrentar las emociones asociadas al malestar: algunas logran tolerar la incomodidad y avanzar, mientras que otras optan por posponer para reducir la ansiedad. En la mayoría de los casos, este aplazamiento constituye una forma involuntaria de autorregulación emocional.

Reconocer la base neurobiológica de la procrastinación no elimina por completo la culpa. La cultura popular continúa relacionando la demora con desorganización o falta de interés, lo que intensifica el malestar individual.

Existe una distancia entre la reacción interna y la percepción social, que puede desencadenar una espiral de autocensura y ansiedad que supera el alivio momentáneo de evitar una tarea. “La culpa nace de esta distancia entre lo que ocurre dentro de nosotros y el juicio que nos aplicamos”, concluye el análisis de Vanity Fair.

