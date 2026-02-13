Cuál es el vínculo entre el daltonismo y el retraso en la identificación de cáncer de vejiga que advirtió un estudio

Un estudio vincula el daltonismo con un 52% más de mortalidad por cáncer de vejiga al dificultar la detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio publicado en Nature Health y citado por Medical Xpress revela que las personas con daltonismo tienen un 52% más de probabilidad de morir por cáncer de vejiga en comparación con quienes poseen visión normal. Este hallazgo, basado en datos de la red internacional TriNetX, pone en evidencia cómo las dificultades para distinguir colores pueden retrasar el diagnóstico y comprometer las estrategias clínicas tradicionales.

Un síntoma clave que pasa desapercibido

El cáncer de vejiga se encuentra entre las neoplasias más frecuentes del mundo y afecta principalmente a los hombres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El primer síntoma habitual es la presencia de sangre en la orina (hematuria), que suele ser indolora y resulta fundamental para la detección temprana.

El daltonismo, cuando se presenta como una dificultad en la percepción del color rojo, impide que muchas personas identifiquen este signo de alerta, lo que retrasa la consulta médica y reduce las posibilidades de un tratamiento exitoso.

El daltonismo impide que muchos pacientes identifiquen la sangre en la orina, principal síntoma inicial del cáncer de vejiga

La deficiencia en la visión del color afecta mayoritariamente a los hombres —1 de cada 12— y, en menor proporción, a las mujeres —1 de cada 200—. Además, muchas personas desconocen que padecen daltonismo hasta la adultez, lo que genera un importante subregistro de casos y limita la capacidad de anticipar los riesgos asociados. Este escenario complica la identificación temprana de síntomas y contribuye a diagnósticos en etapas avanzadas.

El estudio y sus resultados

El trabajo dirigido por Fattah seleccionó dos grupos comparables de pacientes: 135 con cáncer de vejiga y daltonismo, y 135 con la misma enfermedad pero visión normal. El seguimiento a lo largo de 20 años permitió observar que la mortalidad en el grupo con daltonismo fue un 52% mayor, incluso tras ajustar por edad, sexo, raza, antecedentes médicos y comorbilidades.

Los resultados publicados en Nature Health confirman la relación directa entre la deficiencia en la visión del color y el aumento de la mortalidad a largo plazo.La principal causa identificada por los investigadores es la dificultad para notar sangre en la orina cuando no hay dolor, situación frecuente en las etapas iniciales de la enfermedad.

Sin síntomas evidentes, el diagnóstico suele llegar tarde, cuando el tumor ya está avanzado y las probabilidades de supervivencia disminuyen de forma considerable. Esto subraya la importancia de la percepción temprana de los signos clínicos en el pronóstico del cáncer de vejiga.

El estudio publicado en Nature Health siguió a 270 pacientes con cáncer de vejiga durante 20 años para analizar el impacto del daltonismo en la supervivencia

Comparación con otros cánceres

Estudios anteriores ya habían vinculado retrasos en el diagnóstico de diversos tumores con la dificultad para detectar sangre, pero este es el primer trabajo de gran escala que asocia el daltonismo con la supervivencia en cáncer de vejiga.

En el caso del cáncer colorrectal, que también puede presentar sangre como síntoma, los investigadores no detectaron diferencias en la mortalidad entre personas con y sin daltonismo.

Según Medical Xpress, esta diferencia se debe a la existencia de programas sistemáticos de detección precoz, como colonoscopias y pruebas de sangre oculta en heces. Además, el cáncer colorrectal suele manifestar otros síntomas que motivan la consulta médica, incluso en quienes tienen deficiencia en la visión del color. La presencia de múltiples vías de detección reduce el impacto de las dificultades visuales en el diagnóstico oportuno.

La deficiencia en la visión del color afecta más a los hombres y provoca un importante subregistro de casos de daltonismo

Implicancias clínicas y desafíos pendientes

Los investigadores recomiendan incrementar la vigilancia médica en pacientes con daltonismo, especialmente ante síntomas inespecíficos como debilidad, fatiga o pérdida de peso. Los autores advierten que estos resultados, si bien preliminares, deberían aumentar la sospecha clínica en estos casos y motivar una mayor atención por parte de los profesionales de la salud.

El estudio reconoce varias limitaciones: el subregistro del daltonismo, la falta de información sobre los estadios tumorales y la dependencia de registros electrónicos, factores que podrían hacer que el impacto real sea aún mayor que el estimado.

Si futuras investigaciones demuestran que la detección precoz en personas con daltonismo reduce la mortalidad, las guías clínicas podrían adaptarse para recomendar estrategias específicas para este grupo de riesgo, señala Nature Health.

Actualmente, la forma en que se manifiesta el cáncer de vejiga en personas con daltonismo sigue siendo un área poco explorada, lo que plantea el desafío de ampliar la investigación y mejorar la atención para cerrar la brecha de conocimiento existente.