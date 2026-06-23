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Los eufóricos festejos en el programa español El Chiringuito ante los históricos dos goles de Messi en el Mundial

El show deportivo español volvió a deleitarse con la actuación del capitán argentino ante Austria

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Así relató los goles de Messi El Chiringuito

El programa español El Chiringuito de Jugones fue escenario de una nueva explosión de entusiasmo y debate tras la actuación de Lionel Messi en el enfrentamiento entre la Selección Argentina y Austria en el Dallas Stadium. La emisión, seguida masivamente en redes sociales, reflejó en directo la repercusión mundial que generó cada paso del capitán argentino, quien celebró anticipadamente sus 39 años (cumple el 24 de junio) con un partido determinante en la fase de grupos del Mundial 2026.

Según lo transmitido por El Chiringuito de Jugones, la tensión inicial marcó el ritmo del relato después de que Messi fallara un penal en los primeros minutos del encuentro.

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La respuesta llegó a los 38 minutos, cuando Facundo Medina inició una jugada colectiva desde la izquierda. Tras una maniobra de Thiago Almada, que dejó pasar el balón, Messi definió con un zurdazo preciso que abrió el marcador. El Chiringuito describió el momento como un “grito unánime” tanto en el plató como entre los aficionados argentinos presentes en el estadio, subrayando que ese gol permitió a Messi superar el récord de Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 17 tantos.

La transmisión también recordó la influencia de la sociedad entre Messi y Jordi Alba en el pasado, al comparar la asistencia de Medina por la banda izquierda con las jugadas que el argentino protagonizaba en el Barcelona. Los panelistas destacaron que la ejecución del gol evocó aquellas conexiones habituales en el club catalán, aunque en esta ocasión el rol de lateral recayó en el defensor argentino.

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El astro argentino lleva 5 goles en dos partidos (Reuters)
El astro argentino lleva 5 goles en dos partidos (Reuters)

En el tramo final del partido, el programa relató el segundo tanto de Messi en tiempo de descuento. Tras un contragolpe y un rebote dejado por el arquero Patrick Schlager, el capitán argentino empujó el balón y selló el 2-0 definitivo y el gol número 18 de La Pulga en mundiales.

El doblete de Messi aseguró la clasificación anticipada de la Selección Argentina a los dieciseisavos de final del torneo, destacando que la victoria posterior de Argelia sobre Jordania consolidó matemáticamente el primer puesto del Grupo J para el conjunto sudamericano.

Esta no es la primera vez que los relatos del programa trascienden en redes sociales. En el debut de Argentina frente a Argelia Jorge D’Alessandro y el Lobo Carrasco deliraron con los tres tantos del astro argentino en la victoria por 3-0. “¡Qué gol, qué gol! ¡Dónde la puso, dónde la puso por favor! Por favor, mirá qué rosca al ángulo. Dios mío”, estalló D’Alessandro tras el primer gol del rosarino ante el conjunto africano.

El próximo compromiso de la Selección Argentina será frente a Jordania el sábado 27 de junio en el Dallas Stadium a partir de las 23 horas de Argentina. La expectativa se centra en la continuidad del equipo en la fase de eliminación directa en dieciseisavos, donde aguardará al segundo clasificado del Grupo H, compuesto por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Hasta el momento, y con un partido por jugar, La Roja lidera la clasificación con 4 puntos, mientras que los charrúas y los caboverdianos son segundos y terceros, respectivamente, con dos unidades cada uno.

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