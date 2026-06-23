El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata

El operativo se concentra en Limón y Cahuita, donde la organización de Pecho de Rata mantenía control territorial en el Caribe Sur./ (LaTeja.cr)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y cientos de agentes ejecutan desde la madrugada de este martes 130 allanamientos en varias provincias de Costa Rica para desarticular la estructura de Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, un operativo que las autoridades consideran el más grande de su historia y que apunta a desmontar la red territorial, logística y financiera que sostuvo durante años el control criminal del Caribe Sur.

El despliegue se concentra sobre todo en Limón, con epicentro en el distrito de Cahuita, donde el grupo ejercía su mayor influencia. Entre los objetivos figuran familiares, socios, testaferros y miembros de la organización, además de comercios y establecimientos de la familia López que, de acuerdo con la investigación citada por CR Hoy, habrían servido para lavar ganancias del narcotráfico o mezclar fondos lícitos e ilícitos para justificar beneficios millonarios.

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La magnitud del operativo responde al peso que el OIJ atribuye a López dentro del mapa criminal del país. Las autoridades lo ubican como uno de los 12 principales cabecillas de la vertiente atlántica de Costa Rica.

En Cahuita fue desplegada la mayor parte del Servicio Especial de Respuesta Táctica, el comando élite del OIJ, por la peligrosidad de las diligencias y por el control territorial que mantenía la organización. El medio informó que cientos de investigadores, agentes judiciales, fiscales, jueces y oficiales tácticos fueron movilizados hacia la provincia caribeña.

Las autoridades investigan a Pecho de Rata por narcotráfico, lavado de dinero y la operación de un corredor para cargamentos de cocaína hacia Norteamérica./ (CR HOY)

Según la investigación, López no era visto como un distribuidor local, sino como un operador de confianza del Clan del Golfo de Colombia y del Cártel de Sinaloa de México. Su función principal era asegurar un corredor para el tráfico de drogas mediante la recepción de embarcaciones marítimas y la coordinación de pistas clandestinas para aeronaves cargadas de cocaína que viajaban desde Sudamérica hacia Norteamérica.

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Las autoridades sostienen que ese dominio se apoyó en un esquema logístico transnacional y en una red de legitimación de capitales de gran escala. El control también incluyó infraestructura clandestina, como pistas de aterrizaje en áreas deforestadas, y una red de préstamos ilegales dirigida a generar dependencia comunitaria y asegurar lealtades.

Ese poder, según las autoridades, produjo en el Caribe Sur una especie de “paz mafiosa”. En esa dinámica casi no se registraban delitos comunes como homicidios, asaltos u otras conductas criminales menores, con el fin de evitar una mayor presencia policial y de otras autoridades en la zona.

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López, conocido también como Rey de Cahuita o Diosito, es originario de esa localidad del cantón de Talamanca. Los apodos, según la publicación, estaban vinculados con el amplio dominio que ejercía sobre varias zonas de esa región.

Edwin Danney López Vega fue detenido hace exactamente un año en un restaurante de su propiedad ubicado sobre la ruta 36, en la entrada a Cahuita, señalado como su centro de operaciones. Con esa captura se convirtió en el primer costarricense detenido en territorio nacional para ser sometido a un proceso de extradición. CR Hoy

La operación busca golpear la estructura que siguió activa tras la extradición

Edwin Danney López Vega fue detenido hace exactamente un año en un restaurante de su propiedad ubicado sobre la ruta 36, en la entrada a Cahuita, señalado como su centro de operaciones. Con esa captura se convirtió en el primer costarricense detenido en territorio nacional para ser sometido a un proceso de extradición.

La investigación señala que familiares, socios, testaferros y negocios de la familia López habrían lavado dinero del narcotráfico en Costa Rica./ (CR HOY)

Fue extraditado el 20 de marzo hacia Estados Unidos, donde era requerido por la Administración para el Control de Drogas por cargos relacionados con narcotráfico internacional. Permanece detenido en la cárcel del condado de Fannin, en Texas, mientras espera juicio.

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La acusación formal presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas lo vincula con una presunta conspiración para coordinar la operación logística destinada al ingreso masivo de cargamentos de cocaína a territorio estadounidense. La Fiscalía de ese país también le atribuye haber diseñado un esquema financiero para legitimar millones de dólares del narcotráfico mediante la inyección de dinero ilícito en negocios legítimos en Costa Rica y la compra de vehículos de lujo y propiedades de alto valor.

La causa también lo vincula con el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa Sánchez, quien fungió como su abogado. Ambos fueron extraditados a la misma corte, el mismo día y en la misma aeronave, porque las autoridades estadounidenses sospechan que trabajaron juntos para brindar protección legal, cobertura institucional y facilitar maniobras financieras de la organización en Limón.

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Pecho de Rata también es señalado como aliado del Cártel del Caribe Sur, estructura liderada por Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y relacionada con otros extraditables como Gilbert Hernán Bell Fernández, alias Macho Coca.

La familia ya había sido golpeada por una investigación sobre más de ₡2,000 millones (USD 4.41 millones)

A finales de 2023, mientras López estaba en prisión en Costa Rica por una condena por narcotráfico, su círculo familiar ya había sido golpeado judicialmente. En esa ocasión, el OIJ intervino dos mansiones, fincas ganaderas, cadenas de bares y gimnasios que presuntamente funcionaban como estructuras para el lavado de dinero.

También fueron decomisados más de 50 vehículos de lujo y maquinaria pesada para construcción. Ese operativo fue considerado un paso previo para debilitar financieramente a su entorno y preparar el terreno para su posterior captura y extradición.

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Los hermanos López Tyndall, hijos de Diosito, además de su exesposa y otros allegados, fueron señalados como administradores directos de los negocios comerciales y bienes adquiridos en la provincia de Limón. A ese grupo se le imputó legitimación de capitales porque, según la Fiscalía, actuó como testaferro y administrador para blanquear más de ₡2,000 millones (USD 4.41 millones) generados por actividades vinculadas al narcotráfico.