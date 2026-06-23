La felicidad de Ian Lucas por su encuentro con Lionel Messi luego del triunfo de Argentina: “Me reconoció”

El futbolista Lionel Messi y el influencer Ian Lucas posan sonrientes para una selfie.

El segundo triunfo de la Selección Argentina en la Copa del Mundo sigue haciendo vibrar a fanáticos en todos los rincones del planeta. La victoria ante Austria desató una ola de festejos y emociones que atraviesa desde las tribunas hasta las redes sociales, donde cada hincha busca compartir su propia manera de vivir este momento histórico. Entre ellos, Ian Lucas se convirtió en protagonista de una historia soñada: logró conocer en persona a Lionel Messi y cumplió uno de sus mayores anhelos.

Como parte del equipo de Por el Mundo (Telefe), Ian viajó a Estados Unidos junto a Marley para cubrir el Mundial 2026 desde adentro. El influencer aprovechó cada instante para disfrutar de cerca los partidos y la atmósfera mundialista, pero nunca imaginó que terminaría cara a cara con el capitán de la Selección. La emoción fue tal que, apenas ocurrió el encuentro, no dudó en compartirlo con sus seguidores. “¡Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo! Me reconoció y le pude decir que lo amaba en la cara, ya está. Misión cumplida ¡@leomessi sos lo más grande que hay!”, escribió Ian, junto a dos fotos donde se lo ve abrazado al astro argentino, sonriente y visiblemente conmovido.

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La publicación no tardó en viralizarse y la sección de comentarios se llenó de reacciones de seguidores y colegas. “¡Dos grandes juntos!”; “Wow”; “Juegue”; “Ahh pero qué linda foto te sacaste, amigo”; “¡Los grandes de Argentina!”; “Dos cracks juntos”; “La foto de tu vida”, fueron algunos de los mensajes más destacados, reflejando no solo la admiración por Messi sino también el cariño y la empatía hacia Ian Lucas, que supo transmitir la magnitud de lo vivido.

El futbolista Lionel Messi y el creador de contenido Ian Lucas posan sonrientes para una selfie en el estadio AT&T de Arlington, Texas. (Instagram)

Para Ian, la cobertura del Mundial 2026 viene siendo un desfile de momentos inolvidables. Y si esta vez el foco estuvo puesto en el encuentro con su máximo ídolo, la semana anterior el influencer fue noticia por un episodio completamente distinto, protagonizado por Marley. “Ian está con la novia”. Las risas del equipo no tardaron en llegar, pero el conductor enseguida intentó corregir la situación: “No sé si había que decirlo. Era secreto”.

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El intento de minimizar el comentario no hizo más que avivar la curiosidad de todos. En vez de dejar el tema ahí, Marley terminó aportando más detalles: “La novia se vino de otro lado a Kansas. Me mostró las fotos y es hermosísima. Una bomba. Todo esto no lo dijimos al aire, olvidate”, remató entre carcajadas, aceptando que el “secreto” ya era cosa del pasado.

El nombre que comenzó a circular fue el de Renata Mónaco, una influencer de lifestyle dedicada a compartir contenidos de viajes, moda y rutinas cotidianas. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, Renata y Ian se habrían conocido a través de amigos en común y el romance habría comenzado hace algunos meses. Si bien ninguno de los dos habló públicamente del vínculo, ambos fueron vistos juntos en varias oportunidades, y semanas atrás incluso fueron fotografiados besándose en la vía pública, imágenes que terminaron de confirmar lo que muchos sospechaban.

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Ian Lucas y Renata Mónaco hacen su primera aparición pública juntos, luciendo camisetas de Argentina entre la multitud de aficionados (Captura de video)

Mientras en las redes no dejan de multiplicarse los mensajes sobre la “foto soñada” de Ian con Messi, el influencer sigue disfrutando de una experiencia única en el Mundial. Su historia, que mezcla pasión futbolera, sueños cumplidos y algunos bloopers románticos, refleja el espíritu de esta Copa del Mundo: emoción, alegría, y la certeza de que, cuando se trata de fútbol y afectos, todo puede pasar.

El camino de la Selección sigue adelante y, para Ian Lucas, cada partido es una oportunidad más para vivir nuevas aventuras, sumar recuerdos y compartirlos con quienes lo siguen y celebran cada paso. Entre Messi, el amor y la euforia mundialista, el influencer se ganó su propia postal inolvidable en este verano albiceleste.

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