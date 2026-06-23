La hija de Piñón Fijo reveló la charla que tuvo con su padre antes de mostrar su rostro por primera vez

Solcito Fijo compartió una foto donde se ve por primera vez el rostro de su padre, Piñón

Durante años, el misterio sobre el verdadero rostro de Piñón Fijo mantuvo en vilo a varias generaciones de chicos y grandes en la Argentina. Esa incógnita, que alimentó la fantasía y la curiosidad popular durante décadas, finalmente tuvo respuesta y generó un verdadero impacto en redes sociales. Todo se desencadenó a partir de un video antiguo compartido por su hija, Solcito, en Instagram: una publicación familiar y cargada de ternura que, de inmediato, reveló la identidad sin maquillaje del popular payaso cordobés. En medio del furor, Solcito habló en exclusiva con Teleshow para contar cómo vivieron en familia el revuelo que causó la imagen más esperada y la emoción que les generó compartir ese

“Fue una publicación que hicimos juntos y con mucho cariño. El video forma parte de nuestros recuerdos familiares y me pareció una linda manera de celebrar el Día del Padre”. La animadora infantil enfatizó el costado afectivo de la decisión. “La repercusión fue muy emocionante porque mucha gente conectó con algo muy simple, los recuerdos compartidos entre un papá y sus hijos. Eso fue lo más lindo de todo”, explicó, haciendo referencia a la reacción tanto de su padre como de su hermano, Jerónimo.

PUBLICIDAD

Lejos de cualquier polémica, la familia Gómez vivió el revuelo mediático con alegría y orgullo. “En familia lo vivimos con alegría. Después de tantos procesos recorridos, poder compartir estos momentos desde el amor, el respeto y el presente que construimos hoy tiene un valor enorme para nosotros”, sostuvo Solcito, dejando en claro que la decisión de mostrar el video fue consensuada y cargada de significado.

Piñón Fijo, caracterizado de payaso, posa con sus hijos Sol y Jerónimo, una niña y un niño, en una fotografía de su juventud (Instagram)

El propio Piñón, cuyo nombre real es Fabián Gómez, también habló con Teleshow sobre cómo se gestó la publicación. “Me consultó antes de hacerlo”, aseguró sobre el acuerdo previo con su hija. Para él, el video fue mucho más que la exposición de su rostro: significó revivir una época cargada de ilusiones, juegos y sueños familiares. “Te podrás imaginar que el Fabián que aparece ahí ya no es el de hoy”, compartió con humor, reconociendo el paso del tiempo y la ternura que le provoca ver a sus hijos pequeños en imágenes de hace más de tres décadas.

PUBLICIDAD

En el clip, se pudo apreciar a un joven Fabián jugando y compartiendo momentos únicos con sus hijos, cámara en mano, inventando juegos y situaciones que solo un padre fuera de estándar podía imaginar. “Siempre con una cámara en mano y haciéndolos ahí las locuras del padre fuera de estándar que les tocó”, recordó Piñón, subrayando la complicidad y la alegría que reinaban en esos días. La imagen de los niños pequeños, asegura, le provocó “muchísima ternura”.

En el clip que compartió Solcito se pudo apreciar a Piñón Fijo sin maquillaje (Captura de video)

Más allá de la anécdota, Piñón valoró el gesto de su hija y la complicidad familiar que se mantiene intacta a pesar de los años y los cambios. “Me parece un guiño lindo que hiciera eso”, expresó, destacando el valor afectivo de compartir recuerdos tan personales con el público. Para el artista, la publicación no fue un acto impulsivo, sino una decisión meditada y cargada de afecto.

PUBLICIDAD

Piñón Fijo habló con Teleshow sobre el video que publicó su hija Solcito y dejó al descubierto el misterio de su rostro desmaquillado

El fenómeno de Piñón trasciende la televisión y el entretenimiento infantil. Desde su llegada a Buenos Aires, el artista experimentó una exposición mediática inédita, acompañada de una enorme curiosidad por conocer al hombre detrás de la máscara. “Había gente que quería saber cuál era la cara de Piñón y los que sí querían, los que no querían”, rememoró, definiendo esa época como un tiempo de “histeria”, presiones y expectativas cruzadas. La identidad de Piñón se convirtió en un enigma nacional, alimentado por las especulaciones y el deseo de preservar la magia del personaje.

Hoy, con el paso del tiempo y una nueva etapa familiar, Fabián Gómez y sus hijos eligen abrir las puertas de sus recuerdos y compartirlos con su público. La decisión de mostrar el rostro detrás de Piñón, lejos de desilusionar, generó un efecto contrario: reforzó el vínculo emocional con quienes crecieron acompañados por su música, sus juegos y sus enseñanzas. La complicidad familiar, el valor de los recuerdos y la emoción de miles de seguidores convirtieron un simple video casero en un fenómeno que cruzó generaciones y volvió a poner en primer plano la figura entrañable de Piñón Fijo.

PUBLICIDAD