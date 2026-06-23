Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 23 de junio

El BCRA compró el lunes USD 50 millones en el mercado, el 8,6% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 139 millones, a pesar de la baja de 1% en la cotización del oro, a USD 4.205 la onza.

En el mercado mayorista se operaron este lunes USD 582,6 millones en el segmento de contado, con una suba marginal del dólar de solo 50 centavos, a 1.461,50 pesos . El tipo de cambio oficial conserva en junio un incremento de 53,50 pesos o 3,8%, por encima de la inflación proyectada para el mes en curso.

El Gobierno oficializó este lunes el aval para negociar préstamos con entidades financieras internacionales , respaldados por garantías de organismos multilaterales aprobadas la semana pasada y con una fecha límite ya definida. Según pudo saber Infobae , el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo , determinó que estos acuerdos deberán estar cerrados antes de agosto, consolidando así un elemento central del programa financiero.

El dólar al público es negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación , el mismo precio de cierre del lunes. El billete venía de encadenar cuatro alzas consecutivas la semana pasada. El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.481,79 para la venta y $1.431,54 para la compra.

En una sesión tensa en los mercados globales, el dólar es negociado en alza en todos los segmentos del mercado, incluido al público. En el Banco Nación sube cinco pesos o 0,3%, a $1.485 para la venta, el precio más alto desde el 13 de enero.

La cotización blue del dólar suma cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.500 para la venta, su nivel más alto desde el 21 de enero de este año- En junio el dólar informal anota un incremento de 70 pesos o 4,9 por ciento.

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