El cáncer de vejiga ocupa un lugar destacado entre los tumores diagnosticados en hombres menores de 65 años (Freepik)

Cuidar la salud de la vejiga es fundamental para el bienestar general, ya que este órgano es responsable de almacenar y expulsar la orina, un proceso clave para eliminar desechos del cuerpo. Cuando la vejiga no funciona correctamente, pueden surgir enfermedades que afectan la calidad de vida, desde infecciones urinarias hasta trastornos más graves como el cáncer de vejiga.

En el Perú, esta enfermedad representa una preocupación importante: estudios nacionales indican que el cáncer de vejiga ocupa un lugar destacado entre los tumores diagnosticados en hombres menores de 65 años y en la población en general, siendo uno de los tipos de cáncer que requieren mayor atención médica.

Las instituciones de salud como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) insisten en la importancia de la detección temprana y la educación sanitaria para identificar los signos de alarma, pues un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia en el tratamiento y pronóstico.

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de vejiga

Uno de los principales síntomas del cáncer de vejiga es el dolor al orinar (AdobeStock)

Conocer los síntomas del cáncer de vejiga es crucial para buscar atención médica temprana. Aunque algunos de estos signos pueden deberse a otras afecciones benignas, su persistencia o aparición sin una causa clara merece evaluación profesional:

Sangre en la orina (hematuria): este es el síntoma más común. La sangre puede hacer que la orina luzca de color rojo, rosa o pardo, o puede detectarse solo mediante un análisis de laboratorio. Micción frecuente: sentir la necesidad de orinar más a menudo de lo habitual puede ser un indicio, sobre todo si este patrón cambia sin razón aparente. Dolor o ardor al orinar: algunas personas experimentan molestias o dolor al orinar, lo que puede confundirse con infecciones urinarias, aunque en algunos casos está relacionado con el cáncer de vejiga. Sensación de urgencia: la necesidad de orinar aunque la vejiga no esté llena puede presentarse como un síntoma irritativo. Dolor en la parte baja del abdomen o la espalda: este síntoma es más frecuente cuando el cáncer ha progresado o afectado estructuras cercanas, e incluso puede haber dolor en zonas como la parte baja de la espalda.

Es importante resaltar que estos síntomas también pueden ser causados por otras condiciones, como infecciones del tracto urinario, cálculos o inflamación de la vejiga. Por ello, ante la presencia de alguno de estos signos, se recomienda consultar a un profesional de la salud para una evaluación completa.

Factores de riesgo del cáncer de vejiga

Realizar evaluaciones periódicas puede permitir la detección temprana de anomalías en la vejiga (Freepik)

El cáncer de vejiga no tiene una causa única identificable en todos los casos, pero existen factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollarlo:

Tabaquismo: fumar cigarrillos, pipas o cigarros es uno de los factores de riesgo más importantes, pues las sustancias nocivas del humo se filtran a través de la orina y pueden dañar el revestimiento de la vejiga.

Edad avanzada: el riesgo aumenta con la edad, siendo más común en personas mayores de 55 años.

Sexo masculino: los hombres presentan una mayor probabilidad de desarrollar este cáncer que las mujeres.

Exposición a sustancias químicas: la exposición prolongada a ciertos productos químicos industriales, como tintes, metales o compuestos usados en la fabricación de caucho o textiles, se ha relacionado con un mayor riesgo.

Inflamación crónica de la vejiga: infecciones urinarias repetidas o el uso prolongado de catéteres pueden favorecer cambios celulares con el tiempo.

Antecedentes personales o familiares: si una persona ha tenido cáncer de vejiga anteriormente o hay antecedentes familiares, el riesgo puede ser mayor.

Cómo prevenir el cáncer de vejiga

Aunque no existe una forma garantizada de prevenir el cáncer de vejiga, adoptar hábitos saludables puede ayudar a reducir el riesgo:

Dejar de fumar: evitar el tabaco es la medida preventiva más efectiva, ya que reduce la exposición de la vejiga a sustancias carcinógenas.

Control de exposiciones químicas: si se trabaja con productos químicos, es esencial seguir las normas de seguridad y protección personal.

Dieta equilibrada: consumir una variedad de frutas y verduras ricas en antioxidantes puede contribuir a la protección celular general.

Hidratación adecuada: beber suficiente agua ayuda a diluir la orina y puede reducir el tiempo de contacto de sustancias potencialmente dañinas con el revestimiento de la vejiga.

Chequeos médicos regulares: especialmente para personas con factores de riesgo, realizar evaluaciones periódicas puede permitir la detección temprana de anomalías.