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Marc Bloch entra al Panteón: Francia honra al historiador que desafió a los nazis

Homenaje en París al intelectual asesinado por la Gestapo, en una ceremonia impulsada por Emmanuel Macron que reconoce su aporte académico y su papel en la Resistencia francesa

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Marc Bloch
Marc Bloch entra al Panteón: Francia honra al historiador que desafió a los nazis (Crédito: WIkipedia)

Francia homenajea este martes al historiador Marc Bloch, soldado y resistente asesinado por la Gestapo en 1944, con su entrada en el Panteón, donde honra a las mujeres y hombres que marcaron su historia.

Su ingreso en el “templo de los inmortales” en París, a propuesta del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, celebra su legado intelectual y su papel en la lucha contra los nazis.

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“Es un reconocimiento enorme”, reconoció Suzette Bloch, la nieta del historiador.

Macron describió a este historiador de origen judío como un “hombre de la Ilustración en el ejército de las sombras", una referencia a la Resistencia francesa.

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Panteón de París
El Panteón de París (Crédito: Shutterstock)

Marc Bloch, cofundador en 1929 de la revista Annales d’histoire économique et sociale, revolucionó el estudio de la Historia al abrirlo a la Antropología, la Economía y la Sociología.

Víctima de las leyes antisemitas del gobierno colaboracionista francés de Vichy, el universitario, que fue movilizado durante la Primera Guerra Mundial y al inicio de la Segunda Guerra Mundial, acabó en la clandestinidad en 1943.

Bloch fue detenido el 8 de marzo de 1944 en Lyon y torturado por la Gestapo, antes de su ejecución el 16 de junio, junto con otros prisioneros, al borde de un campo y al grito de “¡Viva Francia!”.

Su familia pidió a políticos ultraderechistas como Marine Le Pen que no acudieran al homenaje. "Marc Bloch representa la apertura, en el sentido social, a la alteridad", dijo su bisnieto Matis en el medio franceinfo.

La Resistencia francesa ante la avanzada nazi
La Resistencia francesa ante la avanzada nazi

El Panteón honra desde finales del siglo XVIII las grandes figuras de la historia contemporánea de Francia. Actualmente, los presidentes deciden las personalidades que entran.

Aunque habitualmente suelen inhumarse los restos de estos personajes, en el caso de Marc Bloch y de su esposa Simonne Vidal, estos seguirán reposando en un cementerio del centro de Francia.

Los dos ataúdes que recorrerán la calle Soufflot rumbo al Panteón contienen en cambio objetos simbólicos, medallas, el testimonio espiritual del historiador, fotos y cartas de su esposa, explicó su nieta.

Estos dos cenotafios reposarán en la cripta XIII junto a los de ilustres resistentes como Jean Moulin, Josephine Baker o Missak Manouchian. Este último fue homenajeado en 2024 junto a sus compañeros resistentes comunistas y extranjeros.

Fuente: AFP

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