Ciencia

¿Qué puede enseñarnos el cerebro de los gatos sobre la longevidad humana?

Un equipo de universidades de Reino Unido, Estados Unidos y Francia comparó miles de registros biológicos y halló que el envejecimiento felino sigue patrones similares a los de las personas

Guardar
Google icon
Primer plano de la cabeza de un gato atigrado con el cráneo parcialmente visible, mostrando un cerebro brillante con detalles que simulan el cosmos.
Un estudio de la Universidad de Bath, la Universidad de Auburn y la École Nationale Vétérinaire de Toulouse concluyó que los gatos domésticos envejecen de forma similar a los humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una colaboración entre la Universidad de Bath, la Universidad de Auburn y la École Nationale Vétérinaire de Toulouse concluyó que los gatos envejecen de forma notablemente similar a los humanos. Se trata de un hallazgo que podría acelerar el estudio de la demencia y de otros trastornos asociados a la vejez porque los felinos desarrollan cambios cerebrales comparables en menos tiempo.

El trabajo, publicado en Biology Open, sostiene que un gato de entre 15 y 19 años equivale a un humano de 80 años y que los patrones de envejecimiento en la adultez se parecen especialmente entre ambas especies. Esa equivalencia surgió de un modelo biológico que dejó de lado las proporciones simples de edad y se basó en cambios medibles ligados al paso del tiempo.

PUBLICIDAD

Los investigadores examinaron 3.754 puntos de datos reunidos en humanos, gatos y otros mamíferos. El análisis incluyó imágenes cerebrales, estudios bioquímicos de sangre, patrones de enfermedad y hitos conductuales como la apertura de los ojos y el inicio del juego.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El modelo biológico del estudio reemplazó las proporciones simples de edad por cambios medibles ligados al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las resonancias mostraron cambios cerebrales paralelos en humanos y gatos

Según la investigación, los estudios de resonancia magnética detectaron en ambas especies una reducción general del tamaño cerebral, expansión de los ventrículos y otras alteraciones estructurales relacionadas con la edad. Los ventrículos son los espacios huecos del cerebro llenos de líquido.

PUBLICIDAD

El estudio también indicó que esos cambios aparecen en afecciones asociadas con el envejecimiento. Tanto los humanos mayores como los gatos de más edad pueden desarrollar cambios neurodegenerativos en etapas avanzadas de la vida.

Brier Rigby Dames, investigadora asociada en el Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Bath y candidata a doctora cuando participó en el estudio, dijo que fue interesante observar que los gatos presentan patrones de atrofia cerebral vinculados a la edad similares a los de los humanos. Añadió: “Estos hallazgos se suman a la creciente prueba de que los animales de compañía pueden aportar información valiosa sobre el envejecimiento”.

Según Biology Open, una de las razones principales para considerar a los gatos como modelo de estudio es que, a diferencia de muchos animales de laboratorio, viven lo suficiente como para desarrollar cambios cerebrales relacionados con la edad semejantes a los observados en personas mayores. La otra ventaja es su menor esperanza de vida, que permite estudiar con mayor rapidez los factores que influyen en el envejecimiento.

Gato adulto blanco y negro sentado en el regazo de una persona que lo acaricia. La persona viste jeans azules y un suéter claro. Fondo de sala de estar luminosa.
La investigación publicada en Biology Open sostiene que un gato de entre 15 y 19 años equivale a un humano de 80 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación contrastó ese enfoque con los modelos habituales, que suelen depender de animales de laboratorio en los que las enfermedades se inducen de manera artificial y cuya vida está limitada. En cambio, los gatos domésticos sí alcanzan una longevidad comparable con la vejez humana.

El equipo fue liderado por la doctora Christine Charvet, de la Universidad de Auburn, junto con Rigby Dames. El objetivo fue comparar cómo se desarrolla el envejecimiento entre humanos, gatos y otras especies de mamíferos a partir de datos obtenidos a lo largo de toda la vida.

Ryan Gibson, coautor del trabajo y neurólogo veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria de Auburn, explicó que cada vez más dueños de gatos solicitan técnicas avanzadas de neuroimagen para sus mascotas con fines diagnósticos. Esa tendencia, señaló, ofrece una oportunidad para estudiar a animales que envejecen en los mismos entornos que los humanos.

Los autores propusieron una colaboración más estrecha entre medicina veterinaria y medicina humana para estudiar el envejecimiento y mejorar la salud en la vejez (Imagen ilustrativa Infobae)
Los autores propusieron una colaboración más estrecha entre medicina veterinaria y medicina humana para estudiar el envejecimiento y mejorar la salud en la vejez (Imagen ilustrativa Infobae)

Gibson afirmó: “Este acceso clínico ampliado crea oportunidades significativas para la investigación traslacional, mejorando nuestra comprensión del envejecimiento y las enfermedades neurológicas de maneras que pueden beneficiar tanto a pacientes felinos como humanos”.

Los autores plantearon como siguiente paso una colaboración más estrecha entre la medicina veterinaria y la medicina humana. Consideran que ese trabajo conjunto podría aportar nuevos conocimientos sobre cómo envejecemos y sobre cómo mejorar la salud en la vejez.

Rigby Dames también planteó la posibilidad de crear bases de datos veterinarias de gran escala para animales de compañía, comparables al Biobanco del Reino Unido en salud humana. Según dijo, ese tipo de recursos permitiría estudiar el envejecimiento y las enfermedades con datos clínicos reales y con información aportada por los propietarios en distintas especies.

Durante su doctorado en el Departamento de Informática de la Universidad de Bath, la investigadora colaboró en el análisis de miles de datos de gatos y humanos a lo largo de la vida. Su contribución incluyó el estudio de historiales clínicos veterinarios, biomarcadores sanguíneos de envejecimiento y neuropatología para establecer correlaciones de edad entre especies.

Temas Relacionados

GatosEnvejecimientoDemenciaNeurocienciaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

La provincia creó el programa REPROVET que regula el acceso, cultivo y prescripción para tratamientos veterinarios. Podrá aplicarse en perros, gatos, caballos y otras especies

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Los científicos explican qué factores pueden bloquear temporalmente los recuerdos sin que estos desaparezcan de la memoria

Según un nuevo estudio japonés, variaciones internas del sistema nervioso podrían influir en el acceso a información previamente aprendida. Los resultados abren nuevas preguntas sobre el funcionamiento cognitivo y su posible vínculo con el envejecimiento

Los científicos explican qué factores pueden bloquear temporalmente los recuerdos sin que estos desaparezcan de la memoria

Colonoscopia: cómo es la prueba que puede detectar y eliminar el cáncer colorrectal en el mismo procedimiento

La American Gastroenterological Association actualizó sus directrices y subrayó que el cribado salva vidas y que no todas las alternativas disponibles ofrecen el mismo nivel de protección

Colonoscopia: cómo es la prueba que puede detectar y eliminar el cáncer colorrectal en el mismo procedimiento

Identifican un gen que hace al cerebro más vulnerable al Alzheimer cuando se duerme poco, según un estudio

Un estudio en 351 adultos mayores sin síntomas, pero con beta amiloide, halló que ciertas variantes del AQP4 se asocian con cambios tempranos en la estructura y peor rendimiento mental cuando el descanso nocturno es menor

Identifican un gen que hace al cerebro más vulnerable al Alzheimer cuando se duerme poco, según un estudio

Desde dolor de cabeza hasta afecciones médicas: cuáles son los riesgos de tener niveles bajos en electrolitos

Algunos síntomas pueden alertar sobre desequilibrios minerales y problemas que pueden derivar en enfermedades o condiciones físicas

Desde dolor de cabeza hasta afecciones médicas: cuáles son los riesgos de tener niveles bajos en electrolitos

DEPORTES

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los eufóricos festejos en el programa español El Chiringuito ante los históricos dos goles de Messi en el Mundial

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El secreto emocional de la Scaloneta: por qué llorar puede hacer más fuerte a un equipo

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

TELESHOW

La felicidad de Ian Lucas por su encuentro con Lionel Messi luego del triunfo de Argentina: “Me reconoció”

La felicidad de Ian Lucas por su encuentro con Lionel Messi luego del triunfo de Argentina: “Me reconoció”

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

INFOBAE AMÉRICA

Más de 15 millones de personas están bajo riesgo de inundaciones por lluvias persistentes en cinco estados de EEUU

Más de 15 millones de personas están bajo riesgo de inundaciones por lluvias persistentes en cinco estados de EEUU

Putin descartó una reunión con Zelensky y Rusia criticó el papel de Estados Unidos como mediador

Ranking Forbes 2026: los 50 líderes que están redefiniendo el poder global en negocios, tecnología y cultura

Economía azul en El Salvador: extenderán el plazo de inicio de funciones del ente que reemplazó el Centro de Pesca y Acuicultura

La película “Toy Story 5″ supera los 310 millones de dólares en su estreno mundial y rompe el récord de la franquicia