La emoción de Carlos Baute con un participante de Es mi sueño: “Me hiciste sentir algo que nunca sentí”

Jeremías Vespasiano regresó al escenario de Es mi sueño para una segunda presentación ante el jurado

La emoción fue protagonista en el estudio de Es mi sueño cuando Jeremías Vespasiano regresó al escenario para una segunda presentación. El joven, conocido por haber recibido de Jimena Barón el regalo del viaje de egresados, se encontró nuevamente frente al jurado y dejó una huella profunda con su interpretación y su historia.

Apenas comenzó su participación, Jeremías se encargó de compartir la noticia que venía esperando: “Nos vamos a Brasil”, anunció con una mezcla de alegría y alivio, rodeado de las luces del programa y ante la mirada atenta de los jueces. La frase selló meses de incertidumbre y esfuerzo, y fue el punto de partida para una noche distinta a cualquier otra en el ciclo televisivo.

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Jeremías Vespasiano anunció en Es mi sueño que el viaje de egresados a Brasil se concretará en noviembre con sus compañeros de colegio

El joven de diecisiete años relató que el viaje finalmente se concretará en noviembre, junto a sus compañeros de colegio. Explicó que el proceso no fue sencillo, pero que la ilusión se mantuvo intacta hasta confirmarse la salida. Para Jeremías, la oportunidad de vivir la experiencia de un viaje de egresados representa más que un simple destino turístico; es el cierre de una etapa y el inicio de otra.

Durante su actuación, el jurado respondió con elogios y gestos de reconocimiento. Abel Pintos fue el primero en tomar la palabra. Con voz serena, resaltó el crecimiento de Jeremías desde su primera aparición: “Sos el ejemplo exacto de lo que nosotros esperamos después de haberle pedido algo a un artista”, expresó el cantante, subrayando cómo el joven había logrado incorporar las sugerencias sin perder su esencia.

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Abel Pintos destacó en Es mi sueño el crecimiento de Jeremías Vespasiano y afirmó que incorporó sugerencias sin perder su forma de canto

Abel profundizó en su comentario y destacó el equilibrio que el participante supo alcanzar: “Lo que queremos es que puedan sumar herramientas, pero sin perder lo suyo. Vos viniste e hiciste exactamente eso. Estuviste tranquilo y afinado, mantuviste tu forma de canto y le sumaste. Me siento muy orgulloso de vos”. El momento fue sellado con un gesto inesperado: Abel se levantó, cruzó el escenario y le ofreció un mate a Jeremías, invitándolo a esperar al resto del jurado con la infusión en mano. Entre risas, aseguró: “No es por nada, pero me salen muy bien”.

La conexión entre ambos no pasó desapercibida para los presentes. El mate compartido se transformó en símbolo de ese instante único, donde la música y la empatía encontraron un punto de encuentro. Las cámaras captaron el intercambio, registrando la naturalidad con la que Jeremías aceptó la propuesta.

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Carlos Baute aseguró que la interpretación de Jeremías Vespasiano en Es mi sueño le hizo sentir algo que nunca había sentido con otro cantante

Carlos Baute se sumó a la ronda de devoluciones con palabras que sorprendieron al propio participante: “Me hiciste sentir algo que nunca sentí con ningún cantante”, confesó el músico venezolano, dejando en claro que la interpretación había logrado un efecto inesperado. Baute optó por no centrarse solo en cuestiones técnicas, sino en el impacto emocional que generó la actuación.

La participación de Jeremías también provocó una reacción especial en Natalie Pérez. La actriz y cantante recordó el momento en que Jimena Barón le regaló el viaje de egresados durante una emisión anterior del programa. “Vos sos el chico al que Jime le dio el viaje de egresados. Estoy segura que ella estaría orgullosa de esta actuación que hiciste. Me encantó. No puedo creer que tengas 17 años y toques así la guitarra”, expresó, dejando en evidencia la sorpresa y el entusiasmo que le produjo la performance.

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La historia de Jeremías Vespasiano en Es mi sueño unió música, superación y compañerismo en una noche clave de su recorrido artístico.

El joven dejó en claro que no solo busca perfeccionar su técnica vocal, sino también construir un camino propio en la música. La devolución de Abel Pintos reforzó la idea de que los consejos y las críticas pueden ser herramientas valiosas si se aplican con criterio, algo que Jeremías demostró con creces en su segunda oportunidad.

Para quienes siguen el ciclo conducido por Guido Kaczka, la trayectoria del joven adquiere un significado especial en esta edición. Su historia conecta directamente con los valores de superación y compañerismo que el programa busca resaltar.

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Jeremías agradeció el apoyo recibido y la oportunidad de volver a presentarse. Al cierre de su participación, quedó claro que el viaje a Brasil, más allá del destino, simboliza la concreción de un anhelo colectivo y personal, y que la música fue el vehículo que le permitió alcanzar esa meta.

Pintos,tras escuchar su segunda actuación, el cantante se acercó al participante, le ofreció un mate y celebró su crecimiento, mientras los jueces valoraban la forma en que sumó recursos sin perder identidad

El fenómeno generado por Jeremías en Es mi sueño demuestra cómo un gesto, como el de Jimena Barón al regalar el viaje, puede transformar el presente y el futuro de una persona joven. El reconocimiento del jurado y la calidez del público consolidaron una noche que, para él, quedará grabada como un antes y un después en su recorrido artístico.

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