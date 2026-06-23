Deportes

El secreto emocional de la Scaloneta: por qué llorar puede hacer más fuerte a un equipo

Las lágrimas de Messi, Scaloni y otros referentes de la Selección exponen un cambio cultural en el fútbol. Qué dicen los psicólogos sobre la expresión de las emociones y su impacto en el rendimiento colectivo

Guardar
Google icon
Las lágrimas de Messi, Scaloni y otros referentes de la Selección exponen un cambio cultural en el fútbol. Qué dicen los psicólogos sobre la expresión de las emociones y su impacto en el rendimiento colectivo

La expresión de emociones en el fútbol, especialmente durante el Mundial, atraviesa cambios visibles. Durante los partidos más importantes, jugadores y cuerpo técnico de la selección argentina mostraron lágrimas ante millones de espectadores. La escena se repite en jóvenes y adultos, en estadios y hogares. El fenómeno abarca preguntas sobre por qué ocurre, cómo se vive y cuál es su efecto en la sociedad argentina.

Elisa Smyth, psicóloga clínica y terapeuta cognitiva, explicó en Infobae Al Amanecer que existen diferentes tipos de lágrimas. “Tenemos lágrimas basales, que lubrican el ojo; lágrimas reflejas, que aparecen ante estímulos como el humo o el champú, y lágrimas emocionales, que surgen por emociones intensas”, indicó.

PUBLICIDAD

Las últimas contienen prolactina, ACTH y opioides naturales. El Mundial potencia este tipo de llanto, tanto en la victoria como en la derrota, y suele alcanzar su punto máximo en instancias decisivas o tras el silbato final.

Smyth remarcó que el circuito emocional incluye estructuras cerebrales como la amígdala, la corteza prefrontal y el cíngulo anterior, que dan significado a la situación vivida. “La amígdala detecta la emoción. El cíngulo anterior y la corteza prefrontal la procesan. El hipotálamo y el sistema nervioso autónomo permiten que la emoción se traduzca en lágrimas”, detalló la especialista.

PUBLICIDAD

Las emociones en la cancha y el cambio en la masculinidad

La selección argentina actual expone sus emociones sin reservas. Lionel Messi, capitán del equipo, Lionel Scaloni, entrenador, y figuras como Pablo Aimar o Walter Samuel, lloraron en público tras distintos partidos. “Esta selección viene a cambiar el paradigma. Antes los hombres no podían llorar. Ahora ellos lo muestran y habilitan ese permiso”, sostuvo Smyth.

Para la psicóloga, el estadio se convirtió en una “zona de permiso”, según un concepto académico surgido en 2024, donde las personas pueden expresar emociones que en otros ámbitos reprimen.

Las lágrimas de Messi, Scaloni y otros referentes de la selección argentina reflejan un cambio cultural en el fútbol y en la expresión de las emociones
Las lágrimas de Messi, Scaloni y otros referentes de la selección argentina reflejan un cambio cultural en el fútbol y en la expresión de las emociones

El llanto en público, especialmente de figuras masculinas de alto perfil, resultaba inusual en décadas pasadas. Smyth explicó que este cambio cultural impacta en niños, adolescentes y adultos que siguen a la selección. “Podés ser fuerte y exitoso y llorar. La gestión de las emociones es parte de la salud mental”, indicó. Los jugadores señalan que cuentan con coaches y psicólogos para aprender a procesar y liberar emociones, en lugar de reprimirlas.

El Mundial representa un escenario donde la presión y la alegría se mezclan. Smyth señaló que los jugadores mayores tienden a llorar más que los jóvenes, en parte por la acumulación de experiencias y la carga emocional. “Lloran mayormente los jugadores mayores y tiene relación por la carga emocional, la cantidad de partidos jugados y la historia personal en el club”, explicó.

Copa América 2024 - Argentina Colombia - Messi llorando
La psicóloga Elisa Smyth explicó que las lágrimas emocionales surgen por emociones intensas y se potencian durante el Mundial en la victoria y en la derrota

Gestión emocional y consecuencias de la represión

La psicóloga diferencia entre quienes logran revaluar y soltar emociones y quienes optan por reprimirlas. “En la represión no hay descarga. Lo ideal es gestionar adecuadamente las emociones. El que suprime, no es que no siente, pero no hace una adecuada gestión de las emociones”, sostuvo Smyth. La acumulación de tensión puede derivar en síntomas físicos y malestar.

Al mismo tiempo, la selección argentina expone en público la gestión de las emociones. Smyth resaltó que el estadio funciona como un espacio habilitante. “El estadio es el único lugar donde se habilita a las personas fuera de la vida cotidiana a demostrar las emociones”, aseguró. Personas que no lloran en otras situaciones pueden hacerlo al escuchar el himno o al ver un gol. El fenómeno genera identificación entre hinchas y jugadores.

La gestión emocional también es clave en el rendimiento. Smyth citó un estudio sobre 4.318 jugadores de mundiales, que halló que quienes mostraban alegría en la foto grupal tenían mejor desempeño en la primera fase. “El equipo contrincante tarda entre tres y ocho minutos en recomponerse del impacto emocional que causa un gol”, precisó.

Scaloni llorando - Argentina campeon
La Scaloneta expone una nueva masculinidad en el fútbol, donde los hombres pueden llorar en público sin que eso contradiga la fortaleza o el éxito

El fútbol como fenómeno social y colectivo en Argentina

El fútbol en Argentina moviliza emociones colectivas. La victoria o la derrota afectan el ánimo social y la vida cotidiana. “La respuesta no es solo individual, es colectiva”, sostuvo Smyth. Las calles vacías durante los partidos y la amabilidad inusual entre conductores reflejan el efecto del fútbol en la vida diaria.

La identidad argentina se vincula con la intensidad emocional y la pasión por el fútbol. Smyth consideró que “Argentina es un país superfutbolero. Respondemos emocionalmente en función de si ganamos o perdemos”.

Por otra parte, Smyth destacó la importancia de la inteligencia emocional, entendida como la capacidad de gestionar y manifestar adecuadamente las emociones. “Si tenés miedo, poder decirlo. Si necesitás llorar, también mostrarlo”, afirmó. Para Smyth, la salud mental y la gestión de las emociones están cada vez más presentes en la agenda social.

Copa América 2024 - Argentina Colombia - Messi llorando
La gestión de las emociones también influye en el rendimiento deportivo, según un estudio citado por Smyth sobre 4.318 jugadores de los mundiales - Crédito AFP

Emociones, rendimiento y bienestar en el deporte

La relación entre emociones y rendimiento deportivo se estudia con detalle. Smyth subrayó que la preparación emocional es tan relevante como la física y la técnica para los deportistas de elite. El llanto en el fútbol, visible en figuras como Messi y Scaloni, ya no se considera signo de debilidad.

En continuidad, Smyth observó que “antes, ser fuerte era no llorar. Hoy, podés ser exitoso y llorar”. Las emociones positivas y negativas cumplen funciones necesarias y su expresión adecuada marca diferencias en el bienestar psicológico.

La cultura futbolera argentina promueve la identificación entre público y jugadores a través de la emoción compartida. Las lágrimas, la alegría y la tristeza colectiva forman parte de la experiencia social y deportiva. Este cambio de paradigma impacta en la visión de la masculinidad y en la forma de vivir el deporte y la vida cotidiana.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Mundial de FútbolLágrimas EmocionalesGestión EmocionalNormas MasculinasInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El seleccionado luso deCristiano Ronaldo enfrenta este martes al debutante asiático en Houston con la obligación de sumar tres puntos tras el empate ante Congo que desató una tormenta de críticas

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Tres Leones, líderes del Grupo L tras golear a Croacia, afrontan en Boston el duelo más exigente de la fase de grupos contra las Estrellas Negras

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

El médico y jugador de la selección argentina de waterpolo +60 Carlos Vozzi pone el foco en el disfrute y el equilibrio de quien ya lo ganó todo. Habla de sensibilidad, armonía y una vida más amplia que el trofeo. En esa lectura, el rendimiento tiene otra raíz

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

Los gestos de Lionel Messi contra el banco de Austria tras marcar el primer gol que se volvieron virales

El astro argentino fue el protagonista del partido con un doblete ante el conjunto europeo

Los gestos de Lionel Messi contra el banco de Austria tras marcar el primer gol que se volvieron virales

“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

El astro argentino volvió a tener una brillante actuación en la victoria por 2-0 ante Austria por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

DEPORTES

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

Los gestos de Lionel Messi contra el banco de Austria tras marcar el primer gol que se volvieron virales

“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

TELESHOW

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

INFOBAE AMÉRICA

Economía azul en El Salvador: extenderán el plazo de inicio de funciones del ente que reemplazó el Centro de Pesca y Acuicultura

Economía azul en El Salvador: extenderán el plazo de inicio de funciones del ente que reemplazó el Centro de Pesca y Acuicultura

La película “Toy Story 5″ supera los 310 millones de dólares en su estreno mundial y rompe el récord de la franquicia

Gobierno de Guatemala prohíbe la explotación en un tramo del río Samalá cercano al IRTRA

Más de ¢4,800 millones en premios: El Gordito de Medio Año 2026 llega con promociones millonarias y apoyo al bien social en Costa Rica

Café hondureño rompe barrera y apunta a una cosecha histórica