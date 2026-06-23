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“¡Qué jugador!”: las reacciones de Tevez y Gallardo a los goles de Messi ante Austria

El capitán de la selección argentina se llevó todas las miradas tras marcar un doblete en la segunda jornada del Mundial 2026

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En la transmisión de Disney+ que reunió a Carlos Tevez, Marcelo Gallardo, Sergio “Kun” Agüero y Sebastián Vignolo para comentar el choque entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, las emociones se apoderaron tras los dos goles de Lionel Messi. El comentario en vivo de dos ex entrenadores y glorias del fútbol argentino aportó una mirada única sobre una jornada que ya forma parte de la historia: Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al marcar por duplicado en la victoria 2-0 en el Dallas Stadium.

El clima cambió por completo con el primer tanto de Messi. Cuando el capitán argentino empujó la pelota al fondo de la red, ni Tevez ni Gallardo pudieron contener su reacción. La espontaneidad de ambos quedó reflejada en una escena que rápidamente se viralizó: “Cómo juega, boludo”, soltó Tevez mirando a Gallardo, quien acompañó el gesto con una sonrisa cómplice, ambos dejando ver la admiración por el delantero.

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Durante el desarrollo del partido, la transmisión también sumó análisis técnicos y comentarios a pura pasión. Al inicio, tras el penal fallado por Messi en el primer tiempo, Tevez destacó la actuación del arquero austríaco: “Se le plantó muy bien al arquero, lo aguantó hasta el final. Muy meritorio”. Por su parte, Gallardo analizó la secuencia: “Cuando Leo ve que no se mueve, se acerca a la pelota. Ya tiene que decidir y decide cruzársela. Lamentablemente termina yéndose afuera. Igualmente Argentina comenzó bien, con buena circulación de pases”.

La apertura del marcador llegó tras una jugada colectiva que desató la euforia en el estudio. Gallardo desgranó el origen del tanto: “Hay una muy buena jugada colectiva de Argentina, cuando encontró el espacio. Bien Medina, siendo profundo. Thiago, sin tocar la pelota, increíble. Sabiendo que Leo llega a esa posición. Uno más de Leo, casi en repetición”. El Apache aportó su mirada emocional: “Historia pura, y encima el golazo que hicieron.

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El segundo gol, que selló el resultado y el récord personal de Messi, generó una reacción física y visible en los protagonistas. Primero hubo un instante de tensión, pero enseguida Gallardo se puso de pie y agitó el puño cerrado, mientras Tevez aplaudió con una sonrisa en su rostro. Las caras de ambos transmitieron alivio y alegría. El festejo en el estudio reflejaba el impacto de una jugada que, una vez más, tuvo a Messi como protagonista indiscutido.

Kun Agüero, por su parte, sumó una apreciación sobre la influencia de Messi: “Una cosa de locos lo de Leo, recupera él la pelota en el mediocampo y lo termina haciendo él. Una frialdad en el área. Le pega, rebote, y sigue. Pasa por debajo de las piernas. Muchas ganas y actitud para buscar ese gol. Sin palabras lo de Leo”.

Ya en el análisis post partido, Gallardo resumió la magnitud del logro: “No hay adjetivos ya. Cuando observas un comportamiento de esta magnitud... La pelota se inicia con él y termina con él como protagonista absoluto. Comienza con un penal errado y se transforma con un gol de él, termina con otro gol. Con ese hambre, no solo de iniciar esa última jugada, que le queda a Julián, que no puede definir, y él sigue insistiendo para convertir el segundo, que termina de darle el triunfo a Argentina. El mundo rendido a sus pies”. Tevez añadió: “Es emocionante. Nos mirábamos con mirada cómplice, con la emoción a flor de piel. Es emocionante ver a los 38 años haciendo las cosas que hace. De pie para aplaudirlo a él”.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, tras la victoria ante Austria, sumado a la derrota de Jordania contra Argelia, se aseguraron el pase a 16avos de final como primero del Grupo J, por lo que en la siguiente fase se medirá ante el segundo del Grupo H (lo integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita). Los albicelestes lideran su zona con puntaje ideal (en la primera jornada golearon 3-0 a Argelia, con 3 tantos del capitán), mientras que en el segundo puesto aparecen los austríacos y los argelinos con tres puntos. Cierra sin unidades Jordania.

El próximo compromiso de la Albiceleste será el 27 de junio, desde las 23, ante Jordania en el Dallas Stadium. A la misma hora, pero en Kansas City, Argelia y Austria jugarán una final para intentar avanzar de ronda.

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