Estados Unidos

Más de 15 millones de personas están bajo riesgo de inundaciones por lluvias persistentes en cinco estados de EEUU

Las autoridades meteorológicas prevén que el episodio de mal tiempo continúe durante varios días, con posibilidad de tormentas severas, desbordamientos de ríos y afectaciones en carreteras y comunidades

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un riesgo elevado de inundaciones en el centro y sur de Estados Unidos por lluvias persistentes desde el 23 de junio de 2026. (Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP)
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un riesgo elevado de inundaciones en el centro y sur de Estados Unidos por lluvias persistentes desde el 23 de junio de 2026. (Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP)

Una amplia franja del centro y sur de Estados Unidos enfrenta esta semana un riesgo elevado de inundaciones debido a lluvias persistentes asociadas a humedad tropical, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), afectando a más de 15 millones de habitantes desde el martes 23 de junio de 2026. El fenómeno se extiende sobre Texas, Kansas, Oklahoma, Arkansas y Mississippi, donde las autoridades han emitido múltiples avisos ante la posibilidad de desbordamientos y daños a la infraestructura, de acuerdo con reportes de AccuWeather y el NWS.

De acuerdo con el NWS, el patrón atmosférico dominante impulsa rondas sucesivas de tormentas, con potencial para ráfagas de viento superiores a 120 kilómetros por hora (75 millas por hora), granizo y episodios de precipitaciones sostenidas. La amenaza de inundaciones alcanza el nivel 2 sobre 4 en áreas clave, extendiéndose durante la semana. Oficinas regionales, como la de Tulsa, Oklahoma, y Little Rock, Arkansas, han reforzado las advertencias y recomiendan a la población mantenerse informada y no circular por vías anegadas.

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Según FOX Weather, la importancia de la situación radica en los suelos ya saturados, el nivel elevado de cauces y la recurrencia de tormentas en los últimos días, condiciones que potencian la posibilidad de inundaciones repentinas y daños a propiedades, cultivos e infraestructura vial. Las autoridades reiteran la necesidad de seguir las indicaciones oficiales y permanecer atentos a nuevas actualizaciones.

¿Por qué hay alerta de inundaciones en el centro y sur de EE.UU. esta semana?

El NWS explica que la interacción entre una masa de aire tropical y sistemas de baja presión en altura favorece la persistencia de lluvias en la región central y sur de Estados Unidos. Según la entidad, el flujo de humedad desde el Golfo de México alimenta la formación de tormentas sucesivas, que descargan precipitaciones intensas sobre áreas ya vulnerables por la saturación del suelo.

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AccuWeather señala que este patrón se mantendrá durante varios días, con lluvias que podrían superar los 100 milímetros (4 pulgadas) en sectores de Kansas, Oklahoma y el norte de Texas. El martes 23 de junio, la amenaza de inundaciones repentinas se concentra en estas áreas, extendiéndose a Arkansas y Mississippi el miércoles y jueves, de acuerdo con el pronóstico oficial del NWS.

tormentas eeuu
Texas, Kansas, Oklahoma, Arkansas y Mississippi concentran las alertas del NWS por tormentas, desbordamientos y daños a la infraestructura. (Richard R. Barron/The ADA News via AP)

¿Qué zonas están bajo advertencia meteorológica y cuáles son los riesgos?

El NWS ha publicado advertencias de inundación y riesgo de tormentas severas para múltiples condados y ciudades, incluyendo:

  • Norte y centro de Texas (Dallas-Fort Worth y alrededores).
  • Centro y este de Kansas (ríos Slate Creek y Arkansas River).
  • Centro y este de Oklahoma (área de Tulsa).
  • Oeste y sur de Arkansas (Little Rock y zonas rurales).
  • Oeste de Mississippi.

El martes 23 de junio, ríos como el Slate Creek en Wellington y el Arkansas River en Arkansas City han superado los niveles de alerta. El NWS reportó que el Arkansas River alcanzó los 4,45 metros (14,6 pies), por encima del umbral de inundación, y no se espera una disminución significativa hasta el jueves.

El NWS de Tulsa advierte que la combinación de lluvias intensas y repetidas incrementa el peligro de inundaciones repentinas y crecidas súbitas de arroyos y ríos, lo que podría afectar tanto a zonas urbanas como rurales. En Texas, la oficina de Austin/San Antonio reportó acumulados de hasta 50 milímetros (2 pulgadas) en pocas horas, con previsión de lluvias adicionales.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias y tormentas para los próximos días?

Según el NWS y AccuWeather, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 75 y 125 milímetros (3 a 5 pulgadas) de forma generalizada en las áreas bajo alerta, con posibilidades de superar esos valores en algunos puntos. El riesgo de tormentas severas incluye ráfagas de viento, granizo y, en menor medida, tornados aislados.

El NWS de Little Rock, Arkansas, destacó que el martes por la noche se esperan tormentas fuertes, con vientos intensos como principal amenaza. “Se prevé la llegada de un nuevo sistema de tormentas que afectará especialmente la mitad occidental del estado”, indica el último parte meteorológico.

En Oklahoma, las lluvias acumuladas entre domingo y martes se estiman entre 25 y 100 milímetros (1 a 4 pulgadas), con posibilidad de eventos adicionales durante la semana. El NWS advierte que los suelos saturados y los cauces elevados aumentan el riesgo de inundaciones rápidas.

La tormenta estadounidense trae tornados, condiciones similares a ventiscas
AccuWeather prevé acumulados de más de 100 milímetros de lluvia en sectores de Kansas, Oklahoma y el norte de Texas durante varios días. (Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

¿Qué acciones y recomendaciones emiten las autoridades ante las lluvias e inundaciones?

El Servicio Meteorológico Nacional insta a la población a evitar circular por áreas inundadas y a respetar las señales de advertencia y las instrucciones de evacuación en las zonas de mayor riesgo. La advertencia oficial destaca: “No conduzca en áreas inundadas ni rodee las barricadas. Dos pies (0,6 metros) de agua pueden arrastrar la mayoría de los vehículos. Dé la vuelta, no se ahogue”, enfatiza el comunicado emitido el martes 23 de junio.

Las oficinas regionales del NWS en Tulsa y Little Rock han reforzado los avisos a través de los canales oficiales, mientras que los servicios de emergencia monitorean constantemente el nivel de los ríos y el estado de las infraestructuras. El NWS recomienda consultar el sitio web www.weather.gov para obtener información actualizada.

¿Qué impacto tienen las lluvias y las inundaciones en la población y la infraestructura?

Las lluvias intensas han generado afectaciones en comunidades rurales y urbanas, daños en infraestructuras viales, cortes de energía y pérdidas en explotaciones agrícolas, según reportes de FOX Weather y AccuWeather. En Mississippi, se documentaron pérdidas en granjas avícolas debido al desbordamiento de cauces.

De acuerdo con el NWS y FOX Weather, los impactos más severos se registran en áreas donde la combinación de suelos saturados y nuevos episodios de lluvia provocó desbordamientos de ríos y anegamiento de caminos, complicando la movilidad y la logística de emergencia. Las autoridades evalúan los daños y mantienen brigadas listas para responder a incidentes críticos.

El pronóstico del NWS incluye tormentas severas con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora, granizo y tornados aislados. (REUTERS/Mike Blake)
El pronóstico del NWS incluye tormentas severas con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora, granizo y tornados aislados. (REUTERS/Mike Blake)

¿Qué debe hacer la población ante el riesgo de inundaciones?

El NWS y las agencias estatales recomiendan:

  • Evitar desplazamientos innecesarios en áreas bajo advertencia.
  • No intentar cruzar caminos inundados.
  • Permanecer atentos a los avisos de las autoridades locales.
  • Preparar planes de evacuación en caso de residir en zonas de riesgo.
  • Mantenerse informados a través de canales oficiales y medios de comunicación confiables.

“Es fundamental seguir las recomendaciones oficiales para reducir el riesgo de lesiones y pérdidas materiales”, subrayan los comunicados del NWS.

¿Cómo evolucionará la situación y cuál es el pronóstico para el fin de semana?

La previsión indica que las condiciones de inestabilidad persistirán hasta el viernes 26 de junio, con posibilidad de nuevas tormentas y acumulados adicionales de lluvia. El NWS anticipa que algunas comunidades podrían enfrentar precipitaciones superiores a 125 milímetros (5 pulgadas), con riesgo de inundaciones localizadas.

Se monitorea de cerca el comportamiento de los principales ríos y arroyos, así como las zonas urbanas susceptibles a anegamientos rápidos. Los organismos de protección civil y los servicios de emergencia permanecen en alerta para responder a eventuales situaciones críticas y emitir advertencias adicionales si la evolución meteorológica lo requiere.

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