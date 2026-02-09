Cómo las relaciones personales influyen en la salud intestinal y por qué compartir microbios importa

Las relaciones personales influyen directamente en la diversidad y función de la microbiota intestinal, según el profesor Tim Spector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones personales y el entorno social son determinantes en la salud intestinal, según destacó el profesor de epidemiología genética Tim Spector en el último episodio del ZOE podcast.

Spector, referente internacional en el estudio de la microbiota, enfatizó que la convivencia diaria y el contacto humano influyen directamente en la diversidad y funcionamiento de los microbios intestinales. “Las relaciones, el contacto cotidiano y los lugares en los que vivimos hacen que compartamos microbios intestinales con otras personas”, afirmó en diálogo con Jonathan Wolf, conductor del podcast.

¿Qué es la microbiota y cómo se forma?

La microbiota intestinal comienza a formarse desde el nacimiento. Spector explicó que, durante el parto vaginal, la madre transfiere bacterias del canal de parto y de su intestino al recién nacido, sentando así las bases de su comunidad microbiana.

“En el útero somos casi estériles; es el paso por el canal de parto lo que expone al bebé a los microbios maternos y permite que su boca se colonice desde el nacimiento”, detalló el especialsita durante el podcast.

La microbiota intestinal comienza a formarse durante el parto, con una transferencia de bacterias esenciales de madre a hijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo este mecanismo responde a la selección natural y permite que el sistema inmunológico del bebé comience su entrenamiento desde los primeros días. Spector estimó que el microbioma infantil tarda cerca de cuatro años en parecerse al de un adulto y apuntó que el tipo de microbios predominantes se va ajustando a la edad y la dieta.

Frente a la cesárea, Spector advirtió que los bebés nacen más estériles y tardan más en desarrollar su microbiota. No obstante, con el tiempo, logran equipararla, aunque enfrentan un riesgo mayor de alergias y atopia durante los primeros años.

El papel de las relaciones personales en la transmisión de microbios

A lo largo de la vida, la composición de la microbiota se enriquece a través del contacto con familiares, amigos y otras personas del entorno. “Cuando alguien, ya sea su madre, un familiar o un amigo, carga a su bebé, le transmite sus microbios: algunos están en la piel, otros en la saliva y también pequeñas cantidades de bacterias intestinales presentes en el entorno”, insistió Spector.

El contacto humano cotidiano facilita el intercambio de microbios intestinales, modelando así la salud intestinal y el sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de ZOE observó que la convivencia resulta más determinante para la similitud microbiana que la genética. “Una pareja que vive junta compartirá más cepas (de microbios intestinales) que gemelos idénticos, a menos que estos compartan la cama, lo cual es poco probable”, ejemplificó.

La proximidad diaria y el hecho de vivir bajo el mismo techo intensifican este intercambio. Según explicó Spector: “Tu propio intestino refleja tu entorno y tu grupo social”.

Mascotas y entorno social: aliados de la diversidad microbiana

El vínculo con mascotas aporta diversidad microbiana. Spector recomendó adoptar animales, y remarcó: “La ciencia sí respalda tener un perro. Varios estudios demuestran que los dueños de perros tienen una microbiota intestinal más diversa y saludable que quienes no tienen perros”.

Tener mascotas, en especial perros, y el contacto con la naturaleza enriquecen la diversidad de la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros, según Spector, comparten más microorganismos con los humanos debido a dietas semejantes. Además, subrayó que el contacto con la naturaleza, como jardinería o manipulación de tierra, refuerza la salud microbiana.

Higiene, urbanización y consecuencias en la salud

La vida en entornos urbanos y la obsesión por la esterilización pueden suponer riesgos para el sistema inmunitario. “Hay mucha evidencia de que las casas con exceso de esterilización… tienen un impacto negativo en la salud de los niños. Que su sistema inmunitario esté demasiado esterilizado es malo”, destacó.

Al abordar la “hipótesis de la higiene”, Spector explicó que “cuanto más grande sea la familia, menos enfermedades alérgicas y atópicas hay”, y que la falta de exposición a insectos y suciedad puede debilitar la defensa inmunitaria.

El exceso de higiene y la vida urbana reducen la exposición a microbios, lo que puede afectar negativamente al sistema inmunológico y aumentar alergias (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló que “el consejo de esterilizar todo está obsoleto”, y puntualizó que ciertas rutinas, como no esterilizar cada objeto que cae al suelo, pueden reducir las probabilidades de alergias infantiles.

Soledad, comunidad y salud mental: el vínculo invisible

El aislamiento social afecta negativamente la microbiota y, en consecuencia, la salud en general. Spector subrayó: “Las personas que tienen una red muy pequeña de amigos o viven solas tenían en promedio una peor salud microbiana”.

Añadió que la soledad se asocia a menor esperanza de vida y más problemas de salud mental, lo que puede explicarse en parte por alteraciones en la microbiota. “La soledad puede estar relacionada con una salud microbiana más pobre, lo que también influye en la salud general”, sostuvo durante el ZOE podcast.

Consejos prácticos para mejorar la salud intestinal a través de hábitos y relaciones

El profesor Spector sugirió varios consejos para potenciar la microbiota: socializar más, mantener las ventanas abiertas, practicar jardinería, convivir con mascotas y priorizar una dieta rica en plantas.

La alimentación es clave. Propuso aumentar los alimentos de origen vegetal y, siempre que se pueda, preferir opciones orgánicas. Además, recomendó incluir tres porciones de alimentos fermentados a la semana y perder el miedo a la exposición moderada a microbios de la naturaleza para fomentar un sistema inmunológico robusto.