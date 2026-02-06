Una alternativa al gimnasio tradicional muestra resultados prometedores en personas con diabetes tipo 2

El entrenamiento BFRT mostró mayor reducción de grasa visceral en personas con diabetes tipo 2, superando al ejercicio convencional según una investigación alemana (Créditos: Deutsches Diabetes-Zentrum)

Para muchas personas con diabetes tipo 2, hacer ejercicio no siempre es tan simple como “ir al gimnasio”. El sobrepeso, la pérdida de fuerza, el cansancio o problemas articulares pueden volver inaccesibles las rutinas de entrenamiento tradicionales. Sin embargo, una investigación reciente sugiere que existe otra vía: entrenar con cargas livianas, pero de forma inteligente, puede generar beneficios profundos para el metabolismo y la salud cardiovascular.

Un estudio realizado por investigadores del Centro Alemán de Diabetes, en Düsseldorf, mostró que el entrenamiento de fuerza con restricción del flujo sanguíneo —conocido como BFRT por sus siglas en inglés— permite mejorar la fuerza muscular y reducir de manera específica la grasa visceral en personas con diabetes tipo 2. Los resultados fueron publicados en la revista Cell Metabolism.

Qué es la diabetes tipo 2 y por qué importa el ejercicio

Según Mayo Clinic, la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no utiliza la insulina de manera eficaz, lo que provoca niveles elevados de glucosa en sangre. Con el tiempo, esta alteración puede afectar el corazón, los vasos sanguíneos, los nervios y otros órganos.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el cansancio persistente, el aumento de la sed y del apetito, la necesidad de orinar con mayor frecuencia, la visión borrosa y la dificultad para perder peso. El ejercicio regular es una de las herramientas más importantes para mejorar el control de la glucosa y reducir el riesgo de complicaciones.

La diabetes tipo 2 dificulta las rutinas tradicionales de gimnasio debido al cansancio, sobrepeso y problemas articulares, lo que refuerza la búsqueda de métodos alternativos (Imagen ilustrativa infobae)

Un método distinto para un problema frecuente

El BFRT consiste en realizar ejercicios de fuerza mientras se utilizan manguitos inflables colocados en los muslos. Estos dispositivos limitan parcialmente el flujo sanguíneo, de manera controlada, durante el entrenamiento. Aunque pueda sonar extremo, el objetivo no es bloquear la circulación, sino crear un entorno metabólico particular en el músculo.

Gracias a esta técnica, los participantes pudieron entrenar usando apenas el 30% del peso máximo que serían capaces de levantar normalmente. Aun así, el cuerpo reaccionó como si el esfuerzo fuera mucho mayor. Es una situación comparable a subir un cerro con una mochila liviana, pero lograr un efecto similar al de una pendiente empinada.

Según el Centro Alemán de Diabetes, este enfoque resulta especialmente útil para personas que no pueden entrenar con cargas altas —habitualmente cercanas al 70% de la fuerza máxima— debido a la edad, la obesidad, la pérdida de masa muscular o una condición física limitada.

Qué mostró el estudio

La investigación siguió durante 12 semanas a 20 personas con diabetes tipo 2. La mitad realizó entrenamiento de fuerza convencional y la otra mitad entrenó con BFRT. Ambos grupos entrenaron tres veces por semana en condiciones supervisadas.

Al finalizar el programa, los dos grupos mostraron mejoras similares en la fuerza muscular, la presión arterial y la frecuencia cardíaca en reposo. También redujeron su grasa corporal total. Sin embargo, apareció una diferencia clave: el tipo de grasa que se perdió no fue el mismo.

Quienes entrenaron con BFRT redujeron de manera más marcada la grasa visceral, el tejido adiposo que rodea órganos como el hígado y el páncreas. Este tipo de grasa es especialmente perjudicial, ya que libera sustancias inflamatorias que empeoran la resistencia a la insulina y aumentan el riesgo cardiovascular.

El estudio identificó que el BFRT reduce de manera significativa la grasa visceral, el tipo de grasa más peligroso para el metabolismo y el sistema cardiovascular (Créditos: Deutsches Diabetes-Zentrum)

El profesor Michael Roden, director científico del centro, explicó que reducir la grasa visceral tiene un impacto directo sobre el control metabólico. No se trata solo de adelgazar, sino de perder la grasa más peligrosa para la salud.

Mejoras invisibles pero decisivas

Además de los cambios visibles, el entrenamiento con BFRT produjo modificaciones a nivel celular. Los investigadores observaron mejoras en las mitocondrias, las “centrales energéticas” de las células musculares.

El profesor Dominik Pesta, del Centro Aeroespacial Alemán, detalló que este tipo de entrenamiento aumenta tanto la cantidad como la eficiencia de las mitocondrias. En términos simples, las células se vuelven más eficaces para usar glucosa y grasas como fuente de energía, algo fundamental en la diabetes tipo 2.

También se detectaron señales de una mejor vascularización del músculo, lo que favorece la llegada de oxígeno y nutrientes y optimiza el metabolismo general.

Más de la mitad de los participantes decidió continuar la actividad física tras el estudio, confirmando que el BFRT incrementa la motivación y la adherencia al ejercicio en diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del BFRT no se limitó a los análisis clínicos. Muchos participantes reportaron sentirse más fuertes y con mayor capacidad para realizar tareas cotidianas, como subir escaleras o caminar distancias más largas.

La doctora Nina Trinks, del Instituto de Diabetología Clínica, destacó que la motivación fue un factor clave: más de la mitad de los participantes decidió continuar con el entrenamiento una vez finalizado el estudio, e incluso se inscribieron en gimnasios para sostener los avances logrados.

Para los investigadores, este método no reemplaza otras formas de ejercicio, pero amplía el abanico de opciones para personas que antes quedaban excluidas de los entrenamientos de fuerza. En un contexto donde la diabetes tipo 2 sigue en aumento, contar con estrategias accesibles, eficaces y seguras puede marcar una diferencia real en la calidad de vida y en la prevención de complicaciones a largo plazo.