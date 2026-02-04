Ciencia

El sorprendente poder de la siesta al mediodía: la clave científica para potenciar la mente y el aprendizaje

Una investigación internacional revela que una siesta breve y en el horario adecuado potencia la memoria, el aprendizaje y el bienestar mental, pero solo si se cumplen condiciones precisas de duración y momento del descanso

Guardar
Expertos destacan que una siesta
Expertos destacan que una siesta breve al mediodía, entre 15 y 20 minutos, potencia el sueño y el rendimiento cerebral (Freepik)

Un estudio reciente divulgado por Spiegel informó que dormir una siesta al mediodía puede favorecer el pensamiento y la capacidad de aprendizaje, siempre que se cumplan condiciones precisas de duración y horario.

Christoph Nissen, médico jefe del Departamento de Psiquiatría y director del Centro de Medicina del Sueño de los Hospitales Universitarios de Ginebra, explicó: “Durante el sueño, el cerebro se despeja y da cabida a nueva información”.

Este mecanismo, denominado “reinicio sináptico”, permite asimilar conocimientos, dado que el cerebro solo soporta una carga limitada y requiere ese descanso para rendir de forma óptima. Este proceso es fundamental para mantener la mente alerta y lista para desafíos complejos.

Estudios en Suiza y Alemania
Estudios en Suiza y Alemania confirman que descansar a primera hora de la tarde favorece la memoria y la capacidad de aprendizaje (Freepik)

Según Spiegel, la investigación realizada en Suiza muestra que una siesta breve, después de varias horas de vigilia, prepara mejor la mente para aprender y resolver tareas complejas. Nissen indicó: “Incluso una fase de sueño corta puede poner al cerebro en un estado en el que puede aprender mejor”.

Un estudio conducido en Alemania por equipos de Hamburgo y Berlín en 2025 respalda estos hallazgos: más del 70% de quienes descansaron 20 minutos resolvieron un problema informático, mientras que menos de la mitad lo logró sin siesta.

Duración y momento: claves para la siesta perfecta

Los especialistas destacan la relevancia de la duración de la siesta. Aunque el equipo de Nissen estudió periodos de hasta 45 minutos, él suele recomendar descansos de entre 15 y 20 minutos, por resultar más prácticos y con menor riesgo de efectos adversos.

El horario óptimo para la
El horario óptimo para la siesta es entre las 14:00 y las 15:00, alineado con el ritmo circadiano y sin afectar el sueño nocturno (Pexels/Andrea Piacquadio)

Investigaciones de la Universidad Flinders de Australia evidencian que siestas de cinco a 15 minutos mejoran el rendimiento cognitivo casi de inmediato, y este efecto puede mantenerse entre una y tres horas.

Superar los 30 minutos aumenta la probabilidad de experimentar aturdimiento al despertar, debido al ingreso en el sueño profundo. Una vez superada esa fase inicial, se observa una mejora sostenida del rendimiento mental, lo que contribuye a un día más productivo y eficiente.

El momento de la siesta resulta clave. Los expertos citados por Spiegel coinciden en que el horario más beneficioso se sitúa a primera hora de la tarde, generalmente entre las 14:00 y las 15:00, en sintonía con el ritmo circadiano.

Dormir siestas superiores a 30
Dormir siestas superiores a 30 minutos puede causar aturdimiento y disminuir los beneficios cognitivos inmediatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir más tarde o durante demasiado tiempo reduce la necesidad de sueño nocturno y puede afectar el descanso por la noche. Nissen advierte que quienes dedican una hora al descanso al mediodía deben descontar ese periodo del sueño nocturno.

En las personas mayores, la tendencia a dormir por la tarde puede ser señal de problemas de salud como deterioro cognitivo o enfermedades cardiovasculares, ante lo cual se recomienda consultar al médico.

Precauciones y riesgos de la siesta

Respecto a riesgos y precauciones, los científicos advierten que quienes padecen insomnio no deberían dormir por la tarde, ya que esto puede interferir con el sueño nocturno. La terapia cognitivo-conductual se considera la opción principal para el insomnio crónico, al ayudar a restablecer patrones de descanso saludables.

Dormir siesta no se recomienda
Dormir siesta no se recomienda para personas con insomnio, ya que puede empeorar los problemas de sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones sobre medicación para dormir coinciden en que su uso debe ser ocasional y bajo supervisión médica, ya que algunos fármacos pueden generar dependencia y afectar funciones cerebrales esenciales, como la consolidación de la memoria y la limpieza neuronal. Además, es importante evitar el consumo de cafeína o estimulantes antes de la siesta.

Estrategias históricas y hábitos saludables

Algunas figuras históricas, como Salvador Dalí y Albert Einstein, empleaban métodos para limitar la duración de sus siestas. Según Spiegel, utilizaban objetos como cucharas o llaves que caían al suelo al comenzar el sueño, generando un ruido que los despertaba antes de entrar en fases profundas.

Cuidar los hábitos de descanso diurno, con atención a la duración y sin recurrir indiscriminadamente a medicamentos, puede aportar beneficios concretos para la salud cerebral.

El uso ocasional de medicación
El uso ocasional de medicación para dormir debe ser supervisado, ya que puede afectar funciones cerebrales y provocar dependencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir constituye un proceso tan fundamental y automático para el bienestar del organismo como cualquier otra función biológica indispensable, y cada ajuste positivo puede marcar la diferencia en la calidad de vida.

Temas Relacionados

Siesta DiurnaGinebraRitmo CircadianoTerapia Cognitivo-ConductualMejora CognitivaSalud CerebralNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El polo norte magnético de la Tierra se desplaza: cómo impacta en aviones, barcos y teléfonos móviles

Un fenómeno detectado por la comunidad científica modificó la ubicación de referencia que emplean aplicaciones cartográficas y sistemas de navegación internacional

El polo norte magnético de

Por qué algunos adolescentes no pueden dejar de mentir y cómo abordarlo, según un estudio

Una investigación de la Universidad McGill advirtió que cuando este comportamiento es patológico suele estar vinculado a dificultades cognitivas como el control de impulsos y la memoria de trabajo. La importancia de realizar intervenciones específicas junto a un profesional de la salud

Por qué algunos adolescentes no

Bebés activos: nuevos estudios vinculan el desplazamiento temprano con mejores habilidades cognitivas

Investigaciones de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología revelan que la capacidad de moverse por sí solos estimula el aprendizaje y la percepción espacial en los primeros meses de vida. Cómo este hallazgo abre nuevas perspectivas sobre el desarrollo temprano

Bebés activos: nuevos estudios vinculan

¿Qué dos hábitos combinados mejoran realmente la salud mental? Un estudio revela la fórmula

Los resultados muestran que no todas las actividades aportan el mismo beneficio, sino que la suma de determinadas prácticas es clave para potenciar el bienestar emocional

¿Qué dos hábitos combinados mejoran

Las terapias más innovadoras contra el cáncer: la explicación del científico argentino que está cada vez más cerca de la cura

El doctor en inmunología Gabriel Rabinovich impulsa el desarrollo de terapias innovadoras basadas en Galectina-1. Por qué esta proteína y el descubrimiento de anticuerpos neutralizantes marcan un avance decisivo en la búsqueda de tratamientos para la cura y cronificación del cáncer y de las enfermedades autoinmunes

Las terapias más innovadoras contra
DEPORTES
Así es el Gimnasio Gijang,

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

Con entrenamientos intensos, Argentina se prepara para la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

Racing cerró la venta de una de sus figuras al fútbol brasileño en 10 millones de dólares

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026: las formaciones confirmadas y las bajas clave

TELESHOW
La Joaqui se defendió de

La Joaqui se defendió de las críticas a las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

INFOBAE AMÉRICA

Mensajes de amor, sexo e

Mensajes de amor, sexo e insultos: salen a la luz los grafitis de Pompeya

Empresarios de turismo advierten pérdida de rentabilidad en Uruguay por el dólar bajo: “Es cada vez más difícil”

Aparecieron cientos de peces muertos en una playa de Montevideo: un informe técnico del gobierno encontró la razón

El ministro de Exteriores de Israel se reunió con cancilleres latinoamericanos y funcionarios de EEUU en Washington

El niño héroe que salvó a su familia nadando cuatro horas en el mar relató qué dibujo animado lo inspiró