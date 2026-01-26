Ciencia

El pensamiento negativo persistente fue identificado por la ciencia como un factor de riesgo para el Alzheimer

Investigadores hallaron en diversas observaciones que hay una relación significativa entre patrones constantes de negatividad y el deterioro cognitivo. Science Focus señaló la importancia de la gestión emocional como posible estrategia preventiva

La ciencia identificó el pensamiento
La ciencia identificó el pensamiento negativo persistente como un factor de riesgo para el desarrollo de Alzheimer y demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre ciertos patrones mentales y un aumento en el riesgo de demencia, en particular con la enfermedad de Alzheimer, fue motivo de estudios en los últimos años. Detectar y tratar el pensamiento negativo persistente emerge como una posible vía de prevención, dado que estos procesos psicológicos parecen influir en la aparición y el avance del deterioro cognitivo, según difundió Science Focus.

Con estos mecanismos, la identificación de un mecanismo biológico subyacente sugiere que comprender estos patrones podría abrir nuevas opciones de intervención para la salud mental y el bienestar.

¿Qué es la demencia y cómo se manifiesta?

La demencia es un síndrome que engloba varias enfermedades caracterizadas por deterioro cognitivo. Entre los síntomas más comunes se encuentran las dificultades para recordar, pensar o tomar decisiones, afectando de manera directa la vida diaria de quienes la padecen.

Frente a esto, el Alzheimer constituye la forma más frecuente de demencia. Aunque suele diagnosticarse en mayores de 60 años, existen casos en personas más jóvenes. Esta patología progresa con el tiempo: las personas pueden pasar de olvidar pequeños detalles a perder la capacidad de reconocer a familiares o responder al entorno.

Actualmente, la ciencia no identificó una causa única para esta enfermedad neurodegenerativa. Los tratamientos buscan controlar los síntomas y, en algunos casos, ralentizar la progresión del cuadro, pero no existe una cura definitiva.

Diversos estudios relacionaron los patrones
Diversos estudios relacionaron los patrones psicológicos de pensamiento negativo repetitivo con un aumento en el riesgo de deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patrones de pensamiento negativo repetitivo

Más allá de factores genéticos y biológicos, diversos estudios centraron la atención en el papel que juegan los patrones psicológicos, en particular el pensamiento negativo repetitivo. Este tipo de pensamiento implica procesos como la preocupación constante por el futuro y la tendencia a rumiar sobre el pasado, según explicaron Science Focus y Medical News Today.

Este patrón se diferencia de la depresión convencional. Mientras que la depresión puede deberse a múltiples causas y variar en intensidad, el pensamiento negativo repetitivo se caracteriza por su frecuencia y persistencia.

Los autores de los estudios advirtieron que esta “actitud fatalista” podría ser un factor destacado en el inicio temprano o la aceleración de los síntomas de demencia. Debido a esto, la Dra. Natalie Marchant, autora principal del análisis citado por Medical News Today, señaló: “Aquí encontramos que ciertos patrones de pensamiento implicados en depresión y ansiedad podrían ser la razón subyacente por la que quienes tienen estos trastornos presentan mayor riesgo de demencia”.

El estrés, generado por la
El estrés, generado por la pérdida del 'sesgo optimista', podría explicar el vínculo entre pensamiento negativo y daño cerebral (Freepik)

Vínculo entre mente y cerebro: mecanismo propuesto

Las investigaciones sugirieron que el vínculo entre el pensamiento negativo y el deterioro cerebral podría explicarse a través del estrés. De acuerdo con Science Focus, la pérdida del llamado “sesgo optimista” natural de la mente humana incrementa la vulnerabilidad al estrés y a la negatividad, lo que podría inducir cambios fisiológicos nocivos en el cerebro.

Un hallazgo relevante es la asociación entre altos niveles de pensamiento negativo repetitivo y un mayor depósito de proteína tau y proteína beta amiloide, claves en el desarrollo del Alzheimer. La acumulación de estas proteínas está relacionada con la degeneración progresiva de las funciones cerebrales.

Otro estudio previo analizó a 360 participantes y midió tanto sus patrones de pensamiento como la presencia de estas proteínas en el cerebro. Fue así que los investigadores hallaron que quienes tenían más pensamiento negativo experimentaban un deterioro cognitivo acelerado y mayores depósitos de proteínas asociadas al Alzheimer.

Resultó destacable que, según los datos recogidos, trastornos como la depresión y la ansiedad sí se relacionan con el riesgo de demencia, pero no con el aumento en los depósitos de estas proteínas. Esto sugiere que el pensamiento repetitivo negativo podría ser un factor diferenciado.

La acumulación de proteínas tau
La acumulación de proteínas tau y beta amiloide en el cerebro está asociada tanto al Alzheimer como al pensamiento negativo persistente (REUTERS)

Manejo psicológico y reducción el riesgo de demencia

La posibilidad de intervenir en estos patrones de pensamiento ofrece una nueva vía para la prevención. Dado que los autores del estudio consideran que reducir el pensamiento negativo persistente, a través de intervenciones psicológicas, podría ayudar a disminuir el riesgo o retrasar la aparición de la demencia.

Asimismo, la Dra. Marchant señaló que no existen pruebas que vinculen bajones emocionales transitorios con un aumento en el riesgo de demencia. Sí destaca que los patrones negativos crónicos, mantenidos durante años, suponen un factor a considerar. “Esperamos que nuestros hallazgos puedan ser útiles para desarrollar estrategias que ayuden a reducir el riesgo de demencia mediante la gestión de los patrones de pensamiento negativo”, explicó.

Mientras tanto, los expertos abogan por conceder mayor peso a la salud mental, tanto a escala personal como en el diseño de políticas públicas.

La intervención psicológica para reducir
La intervención psicológica para reducir el pensamiento negativo ofrece nuevas posibilidades de prevención contra la demencia (Freepik)

Limitaciones y perspectivas para futuros estudios

Aunque las evidencias actuales apuntan a una sólida asociación entre el pensamiento negativo repetitivo y los indicadores de demencia, los propios autores advierten que aún no se ha probado una relación causal. Persisten dudas acerca de si el pensamiento negativo promueve la acumulación de proteínas dañinas, o si los primeros signos de la enfermedad favorecen ese patrón mental.

El Dr. Gael Chételat, coautor del estudio, sostuvo que la investigación abre un amplio campo para futuras indagaciones. Aproximar el proceso desde la salud mental puede complementar los enfoques médicos convencionales y facilitar intervenciones más completas y eficaces.

Con estos conceptos, atender la salud mental durante toda la vida puede ser fundamental para preservar el bienestar cognitivo y reducir la incidencia de demencia en la población.

