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Piñón Fijo celebró el gesto de su hija Sol al mostrar su rostro sin maquillaje: “Me pareció un guiño lindo”

El artista infantil conversó con Teleshow y resaltó el valor de la publicación por el Día del Padre. Explicó que ese video lo emocionó y entre risas afirmó: “El Fabián que aparece ahí ya no es el de hoy”

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Piñón Fijo habló con Teleshow

El gesto de Sol, la hija de Piñón Fijo, al compartir un video inédito junto a su padre y su hermano para el Día del Padre, marcó un reencuentro emotivo con un pasado personal y familiar que el artista describe como lleno de ternura. “Me consultó antes de hacerlo”, contó Piñón a Teleshow, sobre la publicación que, para él, no solo revivió recuerdos, sino que lo transportó a una época cargada de ilusiones y sueños.

El archivo, según relató, tiene más de treinta años. “Te podrás imaginar que el Fabián que aparece ahí ya no es el de hoy”, reconoció entre risas, aludiendo al paso del tiempo reflejado tanto en la imagen como en su propia vida. La aparición de su yo más joven, dice, despierta en algunos cierta incomodidad.

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Piñón Fijo al descubierto: imágenes inéditas de su rostro sin maquillaje y su familia

El video, lejos de ser solo un recuerdo estático, lo llevó de regreso a aquellos días en que, cámara en mano, se dedicaba a inventar juegos y situaciones para sus hijos. “Siempre con una cámara en mano y haciéndolos ahí las locuras del padre fuera de estándar que les tocó”, rememoró Piñón a Teleshow, señalando la complicidad y la alegría de esos momentos familiares. La imagen de los niños pequeños, le provocó “muchísima ternura”.

Piñón Fijo con su hija Sol en Rosario, Instagram

La publicación de Sol no fue un acto impulsivo ni ajeno a los sentimientos de su padre. “Me parece un guiño lindo que hiciera eso”, expresó Piñón, subrayando el valor afectivo del gesto y la conexión que mantiene con su hija. Esta complicidad familiar, más allá de los años y los cambios, se refleja en el modo en que ambos acuerdan compartir recuerdos y emociones con el público.

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El peso del personaje y el paso del tiempo

Piñón Fijo
“Estoy pasando una etapa de la vida que desdramatiza un poco y le quita un poco de esa histeria que se generó en algún momento”

El artista, cuyo verdadero nombre es Fabián Gómez, recordó los años de mayor exposición mediática tras su llegada a Buenos Aires. La curiosidad sobre su identidad, la insistencia de algunos por ver el rostro detrás del personaje y el interés mediático generaron lo que él define como “histeria”. “Había gente que quería saber cuál era la cara de Piñón y los que sí querían, los que no querían”, relató a Teleshow, evocando una época de presión y expectativas cruzadas.

Hoy, Piñón Fijo admite transitar una etapa distinta. Con serenidad, sostiene: “Estoy pasando una etapa de la vida que desdramatiza un poco y le quita un poco de esa histeria que se generó en algún momento”. El artista reconoce que el paso del tiempo le permitió tomar distancia de esos conflictos y encontrar un modo más liviano de vivir su presente.

El desafío, dice, es continuar esa curva vital sin dramatismos. “Estoy en una etapa y una curva de la vida que me encanta transcurrirla sin dramatismos”, confesó, dejando entrever que el presente se construye desde la aceptación y la calma. El pasado, con sus luces y sombras, queda así integrado como una parte entrañable y superada de su historia.

La reacción de quienes ven el video es diversa. Piñón reconoce que a algunos “les da cosa ver la imagen de Fabián”, pero insiste en que se trata de una persona que ya no existe, una etapa cerrada. “Es un Fabián que ya no está, viste, que no existe”, reiteró, reafirmando la distancia entre aquel joven padre y el hombre que es hoy.

Piñón Fijo reveló su rostro en un video inédito compartido por su hija (Instagram)
Para el artista, el gesto de su hija encierra un mensaje de amor y complicidad que trasciende el tiempo y las circunstancias

En ese sentido, la publicación representa mucho más que un simple homenaje por el Día del Padre. Es un puente entre generaciones, una oportunidad para revalorizar el vínculo familiar y resignificar el propio recorrido. Para el artista, el gesto de su hija encierra un mensaje de amor y complicidad que trasciende el tiempo y las circunstancias.

La publicación de Sol para el Día del Padre se transformó en un acto de reencuentro y reconciliación con la propia historia. Piñón Fijo, desde la madurez, celebra el gesto y reivindica la importancia de vivir cada etapa con alegría y sin dramatismos, reafirmando la vigencia de los lazos familiares que lo acompañan desde el comienzo de su camino.

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