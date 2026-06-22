Honduras

Nasry Asfura felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo y apuesta por fortalecer la relación entre Honduras y Colombia

Según la canciller de Honduras El presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura mantuvo una conversación privada con el hoy nuevo presidente de Colombia.

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El presidente hondureño Nasry Asfura felicita a Abelardo de la Espriella tras los primeros resultados en Colombia.
El presidente hondureño Nasry Asfura felicita a Abelardo de la Espriella tras los primeros resultados en Colombia.

Nasry “Tito” Asfura felicitó al pueblo colombiano y al virtual ganador de la presidencial, Abelardo de la Espriella, después de que la Registraduría Nacional de Colombia difundiera resultados preliminares con el 99,65% del escrutinio de la segunda vuelta celebrada este domingo.

Según María Aguero, el mandatario hondureño expreso sus felcitaciones mediante una llamada telefónica y destacó la participación ciudadana además de expresar su confianza en que la nueva administración colombiana mantendrá y fortalecerá la relación entre ambos países.

“Felicito al pueblo colombiano por su participación democrática y al presidente electo Abelardo de la Espriella por la confianza depositada en las urnas. Honduras y Colombia compartimos una historia de amistad, valores y hermandad. Estoy seguro de que seguiremos fortaleciendo nuestros lazos de cooperación, seguridad y desarrollo para beneficio de nuestros países”, manifestó el mandatario hondureño.

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Los resultados preliminares en Colombia

La Registraduría Nacional de Colombia informó que De la Espriella obtuvo 12.921.702 votos, equivalentes al 49,65% de los sufragios contabilizados.

Iván Cepeda, del Pacto Histórico y aliado político del presidente Gustavo Petro, alcanzó 12.673.392 votos, el 48,70% de la votación registrada hasta ese momento. La diferencia entre ambos candidatos fue de 248.310 votos, equivalente a 0,95 puntos porcentuales.

La estrechez del resultado convirtió la elección en una de las más disputadas de la historia reciente de Colombia. Las autoridades electorales deberán concluir el escrutinio oficial para confirmar de manera definitiva el resultado.

El líder de Defensores de la Patria obtuvo cerca de 13 millones de votos en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito Colprensa
El líder de Defensores de la Patria obtuvo cerca de 13 millones de votos en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito Colprensa

La jornada electoral estuvo marcada por la expectativa dentro y fuera de Colombia por las diferencias entre los proyectos políticos de ambos candidatos. Mientras De la Espriella centró su campaña en propuestas sobre seguridad, inversión privada y fortalecimiento institucional, Cepeda apostó por la continuidad de varias políticas impulsadas por el actual gobierno colombiano.

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La reacción de Honduras

Asfura también afirmó en su mensaje que Honduras y Colombia comparten “amistad, valores y hermandad”, y expresó su expectativa de que la nueva etapa política en Colombia consolide la relación diplomática entre ambos países.

El presidente hondureño deseó éxitos a Colombia frente a los desafíos de los próximos años y reiteró su confianza en que la colaboración bilateral continúe en áreas como cooperación, seguridad y desarrollo.

La relación entre ambos países ha estado marcada por cooperación en seguridad y defensa, en particular en el intercambio de información para combatir estructuras criminales transnacionales que operan en la región.

Latinoamerica
La cooperación en seguridad y comercio marca la relación que Honduras busca sostener con el próximo gobierno colombiano

Ambos gobiernos también han impulsado proyectos orientados al fortalecimiento del comercio bilateral y a la atracción de inversiones vinculadas con empleo y crecimiento económico.

Después de conocerse los resultados preliminares, otros líderes y gobiernos de América Latina comenzaron a emitir mensajes de felicitación al virtual ganador y expresaron su disposición a mantener relaciones con la futura administración colombiana.

Honduras se sumó así a los países que reconocieron el desarrollo de la jornada electoral y manifestaron su interés en mantener los lazos de amistad y cooperación con Colombia. Como parte de ese escenario, la comunidad internacional seguirá de cerca los próximos pasos del proceso electoral colombiano y la eventual transición de gobierno.

Mientras tanto, mensajes como el del presidente hondureño Nasry Asfura reflejan la expectativa regional de que la nueva administración fortalezca la cooperación entre las naciones latinoamericanas y contribuya a impulsar iniciativas conjuntas en materia de desarrollo, seguridad, comercio e integración, en beneficio de millones de ciudadanos en ambos países.

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