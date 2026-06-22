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Estados Unidos suspendió temporalmente las sanciones al petróleo de Irán y el precio del crudo vuelve a caer

El Departamento del Tesoro autorizó las operaciones con hidrocarburos iraníes hasta el 21 de agosto como parte de un avance diplomático logrado en Suiza, lo que provocó un desplome en el mercado de hidrocarburos

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Un petrolero navega frente a Siria en mayo pasado. La decisión de EEUU de suspender las sanciones al crudo iraní hasta agosto provocó una caída del 3,3% en el precio del Brent. (Foto: REUTERS)
Un petrolero navega frente a Siria en mayo pasado. La decisión de EEUU de suspender las sanciones al crudo iraní hasta agosto provocó una caída del 3,3% en el precio del Brent. (Foto: REUTERS)

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la suspensión temporal por dos meses de sus sanciones contra el sector petrolero de Irán, en un giro estratégico destinado a consolidar un frágil alto el fuego y desarmar el conflicto en Oriente Medio. La medida coincide con el inicio de una nueva y crucial fase de negociaciones bilaterales en Suiza y el compromiso de Teherán de permitir el reingreso de inspectores nucleares de la ONU.

Según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro, responsable de la gestión de las sanciones económicas, todas las transacciones financieras y operativas relativas a la producción, venta y transporte de petróleo crudo e hidrocarburos de origen iraní “quedan autorizadas hasta las 00:01 horas, hora de verano del Este, del 21 de agosto de 2026”.

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El anuncio provocó un desplome inmediato en los mercados energéticos globales. El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que llegó a alcanzar un pico de 126 dólares por barril a finales de abril debido a las hostilidades, cayó este lunes un 3,3 por ciento para situarse en 77,91 dólares el barril, aliviando los temores de una crisis de suministro mundial.

Cimientos para un acuerdo definitivo

JD Vance en Bürgenstock, Suiza. El vicepresidente estadounidense confirmó que se sentaron "cimientos sólidos" para un acuerdo final con Irán y el regreso de los inspectores de la ONU. (Foto: EFE)
JD Vance en Bürgenstock, Suiza. El vicepresidente estadounidense confirmó que se sentaron "cimientos sólidos" para un acuerdo final con Irán y el regreso de los inspectores de la ONU. (Foto: EFE)

La flexibilización de las sanciones se produce tras la firma, la semana pasada, de un memorando de entendimiento que estableció las bases para una ronda de negociaciones formales de 60 días en el complejo alpino de Burgenstock, cerca de Lucerna. El diálogo busca poner fin a una guerra iniciada el pasado 28 de febrero, que incluyó 40 días de hostilidades abiertas seguidas por semanas de un alto el fuego inestable.

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“Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, declaró el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ante periodistas en el complejo suizo. “El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos”, añadió, tras confirmar que Irán aceptó el regreso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una concesión considerada clave por Washington. Teherán había suspendido dicha cooperación hace un año, tras bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones clave durante una campaña militar de 12 días en 2025.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, atribuyó los avances a la “incansable mediación de Pakistán y Qatar”. A través de la red social X, el canciller afirmó que, además de la exención petrolera, se ha levantado el bloqueo, se prevé la liberación de algunos activos congelados y se estructurará un plan de reconstrucción y desarrollo para su país. No obstante, Vance matizó que la Casa Blanca vigilará estrictamente que dichos fondos “no contribuyan a financiar el terrorismo”.

Diplomacia en marcha y desafíos en el frente

El proceso negociador sumará un nuevo impulso este martes, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicie una gira oficial por tres países clave del Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Barhein. Se trata del primer viaje de Rubio a la región desde que estalló el conflicto, según informó el portavoz de la cancillería, Tommy Pigott.

A pesar del optimismo en los mercados y las cancillerías, persisten focos de alta tensión. El gobierno de Israel ha manifestado su rotundo desacuerdo con el texto preliminar negociado en Suiza e insiste en que sus tropas mantendrán la ocupación en el sur del Líbano, donde combaten a la milicia chiita Hezbollah. Las operaciones militares israelíes en territorio libanés desde el 2 de marzo han dejado un saldo de 4.106 muertos civiles y la destrucción total de más de 11.000 edificios, con pérdidas materiales estimadas en 1.380 millones de dólares, según datos de Naciones Unidas.

Los mediadores internacionales informaron que se ha establecido una célula de gestión de conflicto y un canal directo de comunicación militar para evitar incidentes en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía por donde transita el 20 por ciento del crudo mundial y cuyo cierre temporal por parte de Irán al inicio de las hostilidades sacudió la estabilidad económica global.

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