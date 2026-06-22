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Sorpresa en San Lorenzo: Gustavo Álvarez presentó su renuncia como DT a horas de comenzar la pretemporada

El entrenador de 53 años dio un paso al costado y el Ciclón deberá buscar un reemplazante

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A horas de comenzar la pretemporada rumbo al segundo semestre del año, San Lorenzo se quedó sin director técnico por la renuncia de Gustavo Álvarez. El Ciclón aún no se pronunció al respecto de manera oficial sobre quién será su sucesor para afrontar el Torneo Clausura, pero los entrenamientos se iniciaron bajo las órdenes de Walter Perazzo, actual coordinador de fútbol del club.

Álvarez había arribado a la dirección técnica del club a finales de marzo proveniente de la Universidad de Chile para reemplazar a Damián Ayude, quien había sido despedido. El ciclo del entrenador de 53 años en San Lorenzo apenas duró 13 partidos, con tres victorias, 7 empates y tres derrotas (12 goles a favor y 10 en contra).

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Entre sus triunfos más importantes estuvo el que consiguió por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Deportivo Rincón, por 5-0. Este resultado le dio la clasificación al Ciclón a los 16avos de final, donde espera su partido frente a Deportivo Riestra. En el Torneo Apertura, el equipo de Boedo terminó séptimo en la Zona A, con 22 puntos, y quedó eliminado en los octavos de final ante River Plate, tras perder en la definición por penales en el estadio Monumental.

Gustavo Álvarez da indicaciones en el partido entre San Lorenzo y Santos en el Nuevo Gasómetro (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)
Gustavo Álvarez da indicaciones en el partido entre San Lorenzo y Santos en el Nuevo Gasómetro (REUTERS/Marcelo Machado De Melo)

El golpe más duro de su gestión se dio en la Copa Sudamericana, torneo en el que San Lorenzo quedó eliminado en la fase de grupos luego de perder 1-0 en el Nuevo Gasómetro frente a Recoleta FC de Paraguay, que terminó clasificando en el primer puesto de la zona, por encima del Santos de Brasil. El Ciclón quedó igualado en puntos con el Peixe (7), pero con una diferencia de gol menor.

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Cabe recordar que San Lorenzo realizó el pasado 30 de mayo las elecciones presidenciales y Marcelo Culotta resultó el ganador con el 29.82 % de los votos y comandará el club hasta el 23 de diciembre de 2027. De acuerdo con lo trascendido extraoficialmente, uno de los candidatos a reemplazar a Álvarez es Ruben Darío Insua, quien se desvinculó recientemente de su cargo en Barracas Central y tuvo un paso por la institución azulgrana.

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